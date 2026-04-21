Κεφαλονιά: «Έπαιξαν θέατρο για να τους στείλω τα λεφτά, είμαι θύμα» ισχυρίζεται ο 66χρονος λογιστής

Snapshot Ο 66χρονος λογιστής ισχυρίζεται ότι πίστεψε πως η 19χρονη Μυρτώ βρισκόταν σε πραγματική ανάγκη και γι' αυτό της έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS.

Υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης από τον 23χρονο και τη 19χρονη, οι οποίοι «έπαιξαν θέατρο» για να του αποσπάσουν χρήματα.

Ο λογιστής είχε βοηθήσει οικονομικά στο παρελθόν τον 23χρονο, παρότι τον γνώριζε λίγο, και περιγράφει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί του μετά την κατάρρευση της 19χρονης.

Δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της 19χρονης παρά μόνο όταν έλαβε μήνυμα ότι πέθανε, ενώ ο 23χρονος δεν τον ανέφερε στην αρχική του κατάθεση στις Αρχές.

Ο 66χρονος δηλώνει ότι είναι θύμα της υπόθεσης και ότι χρησιμοποίησαν την καλοσύνη του για να του αποσπάσουν χρήματα, ενώ αρνείται ότι είχε συμμετοχή στα γεγονότα.

«Από την στιγμή που βρέθηκα σε αυτόν τον κυκεώνα, θα υποστώ ό,τι είναι να υποστώ» δηλώνει ο 66χρονος λογιστής, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές για την εμπλοκή του στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Ο συγκεκριμένος άνδρας επικοινωνούσε μέσω βιντεοκλήσης με την Μυρτώ λίγο πριν εκείνη καταρρεύσει. Όπως περιγράφει στο Mega, αντάλλασσε μηνύματα μαζί της κατά τη διάρκεια της νύχτας και προσφέρθηκε να της μεταφέρει 220 ευρώ μέσω του συστήματος IRIS. Αιτιολογώντας την αποστολή των χρημάτων, εξηγεί ότι πίστεψε πως η 19χρονη βρισκόταν σε πραγματική ανάγκη. «Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια. Της λέω δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις; Λέει ‘όχι, δεν έχω κανέναν’. Και της έστειλα μέσω IRIS 220 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Έπαιξαν θέατρο»

Σήμερα, ωστόσο, ο 66χρονος υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα εκμετάλλευσης προκειμένου να του αποσπάσουν χρήματα, κάνοντας λόγο για μια μεθοδευμένη κίνηση. «Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το ‘θέατρο’ αυτό της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα».

Στο πλαίσιο αυτό, αποκαλύπτει ότι στο παρελθόν είχε βοηθήσει ξανά οικονομικά τον 23χρονο, παρότι τον είχε συναντήσει από κοντά μόλις δύο φορές. «Είχε ανάγκη από χρήματα και εγώ τον βοήθησα» δηλώνει, προσθέτοντας: «Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται και τα υπόλοιπα. Μιλάγαμε καμιά φορά όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ».

Η οικειότητα μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο 23χρονος επικοινώνησε πρώτα μαζί του όταν η 19χρονη κατέρρευσε, αναζητώντας καθοδήγηση για το τι πρέπει να κάνει με το κινητό της. Ο 66χρονος περιγράφει τις δραματικές στιγμές εκείνης της νύχτας: «Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνό μου. Σκοτάδια. Ξύπνησα και με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε ότι έχει το τηλέφωνό της που είναι κλειστό και τι να το κάνει. Επί λέξει. Μου είπε ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα γιατί, τι κάνατε και μου λέει ‘κάναμε κόκα’. Κάτι τέτοιο και έπαθε σπασμούς, έβγαλε αφρούς. Μου λέει ‘όχι εντάξει την πήγαμε στο νοσοκομείο και έχω το τηλέφωνο’. Και του είπα τότε να πας να το παραδώσεις στο νοσοκομείο».

Οι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον 23χρονο

Η πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία ολοκληρώθηκε στις 05:12. Δύο λεπτά αργότερα, ο 23χρονος βγήκε από το δωμάτιο, επικοινώνησε εκ νέου μαζί του και συνομίλησαν για επιπλέον 23 λεπτά. «Εντωμεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε, δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει ‘φτάνω στο νοσοκομείο αλλά είναι η Αστυνομία απ’ έξω’ και τον ρώτησα κι εγώ ‘γιατί είναι η Αστυνομία απ’ έξω, τι έχει γίνει;’ μου λέει ‘φοβάμαι να πάω’». Τελικά, η τελευταία τους κλήση καταγράφηκε στις 06:09, όταν ο νεαρός τον ενημέρωσε ότι άφησε τη συσκευή σε μια καφετέρια.

Όπως επισημαίνει ο 66χρονος, δεν υπήρξε καμία περαιτέρω ενημέρωση για την κρίσιμη κατάσταση της υγείας της κοπέλας. «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Δεν μου είπε τι έγινε, τι συνέβη. Τίποτα. Ότι την βγάλανε έξω. Αυτά τα διάβασα από τις εφημερίδες μετά. Έπεσα για ύπνο, με είχαν ξενυχτήσει όλη τη νύχτα και ξύπνησα την άλλη μέρα και στέλνω ένα μήνυμα κατά τις 13:00 ‘τι έγινε με την κοπέλα’. Και μου στέλνει ένα μήνυμα με μία λέξη μόνο ‘πέθανε’. Έπαθα σοκ. Δεν πήρα κανέναν τηλέφωνο. Δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του, με το που είπε ‘πέθανε’ κατευθείαν άνοιξα τηλεόραση και κατάλαβα μετά τι έγινε».

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρά το ότι ήταν γνωστό με ποιον συνομιλούσε το επίμαχο βράδυ η 19χρονη, ο 23χρονος δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά στον 66χρονο κατά την πρώτη του κατάθεση στις Αρχές. Από την πλευρά του, ο 66χρονος ισχυρίζεται πως πίστευε ότι η κοπέλα βρισκόταν μόνη της κατά τη διάρκεια των βιντεοκλήσεων. «Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά και αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος). Σας λέω ότι μόνο αυτή είδα. Ξεκάθαρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει την περασμένη Τετάρτη, ενώ την επόμενη ημέρα κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση παραδίδοντας παράλληλα το κινητό του τηλέφωνο.

«Δεν θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της»

Κλείνοντας, επιμένει στη θέση του ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δύο νέους επειδή γνώριζαν την προθυμία του να βοηθάει ανθρώπους σε ανάγκη. «Δεν έχω χρήματα. Συγγνώμη, δεν είμαι πλούσιος. Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη, βοηθάς.

Δεν είναι θέμα αν έχω πολλά χρήματα ή όχι. Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ «της πιάτσας» και με είχε «κόψει» ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Απλά πράγματα. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε «χορηγό». Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή. Έφτασα σε σημείο να με κυνηγάνε όλοι και να με λένε «εγκέφαλο», αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έτυχε να είμαι σε λάθος μέρος την λάθος ώρα. Και κάποιος με χρησιμοποίησε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά».

Διαβάστε επίσης