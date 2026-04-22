Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

Δημήτρης Δρίζος

  • Μια 18χρονη και η παιδική φίλη της Μυρτούς, Ράνια, αναμένεται να καταθέσουν και να ρίξουν φως στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στο Αργοστόλι.
  • Η Ράνια υποστηρίζει ότι ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς την είχε απειλήσει στο παρελθόν με θάνατο.
  • Ο 23χρονος κατηγορούμενος αρνείται ότι παγίδευσε τη Μυρτώ ή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εναντίον της.
  • Ένας 66χρονος από την Πρέβεζα φέρεται να επικοινώνησε και να έστειλε χρήματα στη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ, αλλά δηλώνει ότι είναι θύμα παγίδας και όχι εγκέφαλος της υπόθεσης.
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης.
Φαίνεται πως δύο γυναίκες μπορούν να λύσουν το μυστήριο για το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στο Αργοστόλι όπου η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της.

Συγκεκριμένα λοιπόν, υπάρχει μία 18χρονη, η οποία αναμένεται να καταθέσει στις αρχές. Η μαρτυρία της φαίνεται να είναι σημαντική γιατί έμενε μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήταν η Μυρτώ με τους άλλους δύο άνδρες.

Όμως υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως η Μυρτώ είχε δεχτεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε δηλαδή να τη σκοτώσει. Πρόκειται λοιπόν για μια παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία επρόκειτο κι αυτή να καταθέσει μέσα τις επόμενες ημέρες, Ράνια.

«Δεν την παγίδευσα»

Ενόσω οι Αρχές ερευνούν αν το άτυχο κορίτσι είχε εμπλακεί σε κυκλώματα ναρκωτικών και μαστροπείας, εξηγήσεις μέσα από τη φυλακή δίνει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς.

Αρνείται ότι παγίδευσε τη Μυρτώ ή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο να την εξαφανίσει, όπως ισχυρίζεται. Πέρα από τους τρεις κατηγορούμενους που είναι προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οι αστυνομικοί εξετάζουν και τον 66χρονο από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε και να έστειλε χρήματα στη 19χρονη το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για την ύπαρξη άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο 23χρονος έχει δηλώσει από το κελί του ότι δεν εμπλέκεται σε καμία εγκληματική οργάνωση και ότι η Μυρτώ ήταν φίλη του.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα… Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται», ανέφερε.

Ο 66χρονος συνταξιούχος λογιστής από την Πρέβεζα είναι το πρόσωπο που έκανε βιντεοκλήση με τη Μυρτώ λίγο πριν εκείνη καταρρεύσει. Υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα παγίδας και ότι δεν γνώριζε το κορίτσι.

«Είμαι το θύμα, όχι ο εγκέφαλος», υποστήριξε, λέγοντας ότι ο 23χρονος τού ζήτησε χρήματα και ότι τον εκμεταλλεύτηκαν.

Παράλληλα, μυστήριο παραμένει και γύρω από το ενοικιαζόμενο κατάλυμα και τις κάμερες ασφαλείας, με την ιδιοκτησία να λέει ότι τα πλάνα παραδόθηκαν στην αστυνομία και δεν έχουν διαγραφεί αρχεία.

Πολλά από τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης αναμένεται να απαντηθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

