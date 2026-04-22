Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

Snapshot Η 19χρονη Μυρτώ πέθανε στο δωμάτιο «10» ενός καταλύματος στο Αργοστόλι, όπου είχε κάνει χρήση κοκαΐνης με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα που ήταν ντίλερ.

Στο δωμάτιο «10» βρισκόταν μόνο η Μυρτώ και ο 23χρονος φίλος της, ενώ υπήρχαν και άλλοι νεαροί σε διπλανά δωμάτια.

Το κατάλυμα ήταν επίσημα κλειστό και δεν δεχόταν κρατήσεις τη μοιραία νύχτα.

Η Μυρτώ μεταφέρθηκε αβοήθητη έξω από το ξενοδοχείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς έχει προφυλακιστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αρνείται τη συμμετοχή του σε κύκλωμα μαστροπείας.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του αποτρόπαιου θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι που ξεκινά από το δωμάτιο «10» του καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης και μπορεί να φτάνει μέχρι τα σκοτεινά μονοπάτια του αγοραίου έρωτα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Εννέα ημέρες αφού η νεαρή Μυρτώ έχασε τόσο απροσδόκητα τη ζωή της, όσα έχουν μεταδοθεί, όσα έχουν επαληθευτεί και όσα ακόμη και σήμερα διακινούνται ως φήμες δημιουργούν ένα κουβάρι από πληροφορίες που οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει να επαληθεύσουν, να τεκμηριώσουν και να αποδείξουν ώστε να αποκαλυφθούν στην πραγματική τους διάσταση όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα στο Αργοστόλι.

Ο θάνατος του 19χρονου κοριτσιού δείχνει με τον πλέον εμφανή τρόπο τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, καθώς η Μυρτώ πέθανε μόνη και αβοήθητη στο πιο κεντρικό σημείο της Κεφαλονιάς.

Στο παζλ των προσώπων που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (σ.σ. μιλάμε για το κατάλυμα που έχει όνομα λουλουδιού που ευωδιάζει) προστίθενται διαρκώς όλο και περισσότερες παράμετροι. Η Μυρτώ ήταν στο δωμάτιο 10 με τον 23χρονο που έχει προφυλακιστεί, γιο Κεφαλονίτη που στο παρελθόν διατηρούσε μπαρ σε κεντρικό σημείο του Αργοστολίου. Τα δύο παιδιά ζήτησαν από τον πρώην αρσιβαρίστα, επίσης προφυλακισμένο, να τους φέρει ναρκωτικά. Και μάλιστα δύο φορές μέσα στο ίδιο βράδυ, αφού η Μυρτώ -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προφυλακισμένου που αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι με την αμέλεια και τις παραλείψεις του συνετέλεσε στον αδόκητο θάνατο της 19χρονης- κατηγορείται μετά θάνατον ότι εκείνη ζήτησε επανάληψη της λήψης των εθιστικών ναρκωτικών σκευασμάτων.

Όταν το κορίτσι κατέρρευσε και προτού αποτυπωθεί από το βίντεο της εσωτερικής κάμερας η μεταφορά της εκτός ξενοδοχείου ενώ ήταν σχεδόν αναίσθητη στα χέρια του αρσιβαρίστα, είχε ήδη εμπλακεί στην υπόθεση και ένα άλλο παιδί, με γονείς αλβανικής καταγωγής που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο 11 του ίδιου ξενοδοχείου με παρέα του ένα άλλο κορίτσι. Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επί του παρόντος αναφέρουν ότι στο ίδιο κατάλυμα, σχεδόν πάνω στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, βρισκόταν και ο πατέρας της κοπέλας που διανυκτέρευε σε άλλο δωμάτιο με τον αλβανικής καταγωγής φίλο της. Βρίσκονταν στο νησί για τις διακοπές του Πάσχα και απλώς διανυκτέρευαν σε διαφορετικά δωμάτια; Διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο και απλώς έτυχε να μεταφερθούν σε διαφορετικά δωμάτια εντός του ίδιου καταλύματος για κάποιον άλλο λόγο;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα δοθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης και της έρευνας από τις αστυνομικές αρχές. Γιατί είναι άλλο να μεταδίδεται μια επιβεβαιωμένη πληροφορία και άλλο να διακινείται το κουτσομπολιό ότι -για παράδειγμα- ο πατέρας της κοπέλας που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο απ' όπου εικάζεται ότι η Μυρτώ έκανε χρήση κοκαΐνης διανυκτέρευε με φίλη του η οποία έχει νομικές γνώσεις και επίσης κατάγεται από το νησί της Κεφαλονιάς όπου έκανε ολιγοήμερες διακοπές για τις ημέρες του Πάσχα. Ο καιρός θα δείξει τι ακριβώς συνέβαινε τη μοιραία νύχτα, Δευτέρα του Πάσχα μετά τα μεσάνυχτα κι ενώ ξημέρωνε η 15η Απριλίου που επιβεβαιώθηκε ότι η Μυρτώ έχασε τη ζωή της από λάθη, παραλείψεις και εγκληματική αμέλεια.

Τι ακριβώς συνέβη και η Μυρτώ συνομιλούσε με γραπτά μηνύματα, είχε βιντεοκλήσεις μέσω εφαρμογής και πιθανώς τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον 66χρονο από την Πρέβεζα ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο με τον 23χρονο προφυλακισμένο Κεφαλονίτη; Για ποιο λόγο μέσα στη νύχτα ο λογιστής που βρισκόταν στην Πρέβεζα κατέθεσε στην Μυρτώ 220 ευρώ μέσω Iris, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε και κατέθεσε στην Αστυνομία; Τι περιλαμβανόταν στο περιεχόμενο των μηνυμάτων που καταγράφηκαν στα δύο κινητά που εντόπισε η ΕΛΑΣ; Υπάρχουν συνομιλίες που διεγράφησαν; Μπορεί να αντληθεί εκ νέου το πιθανό περιεχόμενο των βιντεοκλήσεων και τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει;

Τα ερωτήματα δεν έχουν τελειωμό. Ποιο θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο που μπορεί να σκέφτηκε ότι την ώρα που η Μυρτώ έχανε τις αισθήσεις της προτεραιότητα των τριών κατηγορουμένων που μετέφεραν το ανήμπορο κορίτσι στο πάρκο ήταν να συμμαζέψουν το δωμάτιο εξαφανίζοντας τα ίχνη τους και απομακρύνοντας τα σύνεργα που μαρτυρούσαν την χρήση ναρκωτικών την οποία και οι τρεις εμπλεκόμενοι παραδέχτηκαν σχεδόν μετά το πρώτο ερώτημα των αστυνομικών μετά τον θάνατο της 19χρονης;

Ήταν κάποιος από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή ένας εκ των αρσιβαρίστα, 23χρονου ή του παλικαριού αλβανικής καταγωγής που σκέφτηκαν ότι πρέπει να βγάλουν το αναίσθητο κορίτσι στο πάρκο και να τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ; Ή μήπως κάποιο άλλο πρόσωπο σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργηθούν ασυνέχειες στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της Μυρτούς ήταν να ακολουθηθεί αυτή η τακτική; Γιατί από το καταγραφικό των βίντεο από τις κάμερες στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος έχουν διαγραφεί πλάνα που μπορεί να αποτυπώνουν κινήσεις άλλων προσώπων πλην των τριών κατηγορουμένων και της νεκρής Μυρτούς; Μπορεί κάποιοι από τους φιλοξενούμενους που δεν αποτυπώνονται στα πλάνα από το μικρό ξενοδοχείο που έχουν δημοσιοποιηθεί και προβληθεί σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδος να είχαν γνώση των κινήσεων που έκαναν οι τρεις εμπλεκόμενοι στον θάνατο της Μυρτούς, αφού το κορίτσι έχασε τον έλεγχο των κινήσεών της και ήταν ανήμπορη;

Το Newsbomb.gr «ξετυλίγει» το χρονολόγιο ανάμεσα στα γεγονότα και στις φήμες, προσπαθώντας να απαντήσει στο πιο καίριο των ερωτημάτων: Τι γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι πραγματικά συνέβη στο δωμάτιο «10».

Αλήθεια: Η Μυρτώ φαίνεται ότι έκανε χρήση κοκαΐνης δύο φορές την μοιραία βραδιά. Ντίλερ, καθ' ομολογίαν του, ήταν ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας.

Ψέματα: Δεν υπήρχαν, αποδεδειγμένα τουλάχιστον μέχρι τώρα, παραπάνω από δύο άτομα στο δωμάτιο «10», η Μυρτώ και ο 23χρονος φίλος της.

Αλήθεια: Το κατάλυμα ήταν προσωρινά κλειστό προς το κοινό λόγω εργασιών εν όψει της νέας σαιζόν και επισήμως δεν δεχόταν κρατήσεις.

Ψέματα: Το δωμάτιο «10» δεν ήταν το μοναδικό που είχε φιλοξενούμενους. Κόσμος υπήρχε σίγουρα στο διπλανό δωμάτιο, «11», αλλά μάλλον και στο «15».

Αλήθεια: Η Μυρτώ δεν ήταν η μοναδική νεαρή στο κατάλυμα. Στο «11» βρισκόταν μια 18χρονη η οποία, όπως φαίνεται από την απολογία του 22χρονου Αλβανού, ήταν η νεαρή με την οποία είχε ραντεβού.

Ψέματα: Η Μυρτώ δεν είχε επαληθευτεί αν είχε τσακωθεί με τους γονείς της το μοιραίο βράδυ όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε η ίδια σε συνομιλία της με τον 66χρονο, ο οποίος της είχε αποστείλει 220 ευρώ για να νοικιάσει κάπου να μείνει, ώστε να μην «περάσει τη νύχτα της στα παγκάκια».

Αλήθεια: Η Μυρτώ πριν βρεθεί με τον 23χρονο φίλο της ήταν με τον σύντροφό της. Στον σύντροφό της δεν είχε πει ότι θα διαμείνει σε δωμάτιο σε κατάλυμα σχεδόν πάνω στην πλατεία, αλλά είχε εξηγήσει ότι θα πάει για ποτό με τον 23χρονο -προφυλακισμένο πλέον- φίλος της καθώς θα έφευγε από την Κεφαλονιά την επόμενη ημέρα.

Ψέματα: Η 19χρονη δεν έμεινε χωρίς ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Το νεαρό κορίτσι έφτασε εκεί χωρίς τις αισθήσεις του, της έγινε ΚΑΡΠΑ επί μία ώρα σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο και στη συνέχεια οι γιατροί διέγνωσαν απλά τον θάνατό της. Η φήμη ότι δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο Αργοστολίου την ώρα που το ασθενοφόρο μετέφερε την Μυρτώ στο νοσηλευτήριο καταγγέλλεται σαν μια φήμη που ξεκίνησε από άλλη γιατρό η οποία δεν έχει καλές σχέσεις με αναισθησιολόγο του κρατικού θεραπευτηρίου.

Αλήθεια: Η παρέα των τριών άφησε το κορίτσι στο πεζοδρόμιο έξω από το ξενοδοχείο αβοήθητο ενώ θα μπορούσε να το μεταφέρει στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, το οποίο δεν απέχει παραπάνω από δύο λεπτά με το αυτοκίνητο.

Ψέματα: Ο 66χρονος από την Πρέβεζα δεν μίλησε για πρώτη φορά με την Μυρτώ σε βιντεοκλήση το μοιραίο βράδυ. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ημέρες μετά πως τελικά είχε μιλήσει και στο παρελθόν με τη Μυρτώ.

Αλήθεια: Πριν στείλει ο 66χρονος τα 220 ευρώ με IRIS είχε κάνει βιντεοκλήση με την Μυρτώ. Τι εικόνες προβλήθηκαν στην κλήση αυτή είναι άγνωστο.

Ψέματα: Η Μυρτώ δεν είχε προφίλ σε σάιτ γνωριμιών όπως έχει γραφτεί σε διάφορα Μέσα.

Αλήθεια: Οι 3 νεαροί έκαναν προσπάθεια να διαγράψουν τα πάντα από τη μοιραία βραδιά. Από τον 23χρονο που έμεινε πίσω να καθαρίσει το δωμάτιο από τα ναρκωτικά και άφησε το κινητό της Μυρτούς σε καφετέρια, μέχρι τους άλλους δύο νεαρούς, τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και τον 22χρονο Αλβανό, που άφησαν το κορίτσι μόνο του.

Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε και έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Θεωρείται πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, πώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα κληθούν και άλλα πρόσωπα να καταθέσουν για το τι σχέσεις είχαν με τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς (κατά κύριο λόγο) αλλά και με την άτυχη νεαρή.

Υπάρχει όντως κύκλωμα μαστροπείας ή ήταν μια βραδιά που ξέφυγε από κάθε έλεγχο με μοιραία αποτελέσματα;

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν εν καιρώ, ίσως και πιο σύντομα από ό,τι πιστεύουμε.

Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

Φαίνεται πως δύο γυναίκες μπορούν να λύσουν το μυστήριο για το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα στο Αργοστόλι όπου η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της.

Συγκεκριμένα λοιπόν, υπάρχει μία 18χρονη, η οποία αναμένεται να καταθέσει στις αρχές. Η μαρτυρία της φαίνεται να είναι σημαντική γιατί έμενε μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο ακριβώς στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήταν η Μυρτώ με τους άλλους δύο άνδρες.

Όμως υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως η Μυρτώ είχε δεχτεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να απειλούσε δηλαδή να τη σκοτώσει. Πρόκειται λοιπόν για μια παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία επρόκειτο κι αυτή να καταθέσει μέσα τις επόμενες ημέρες, Ράνια.

«Δεν την παγίδευσα»

Ενόσω οι Αρχές ερευνούν αν το άτυχο κορίτσι είχε εμπλακεί σε κυκλώματα ναρκωτικών και μαστροπείας, εξηγήσεις μέσα από τη φυλακή δίνει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς.

Αρνείται ότι παγίδευσε τη Μυρτώ ή ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο να την εξαφανίσει, όπως ισχυρίζεται. Πέρα από τους τρεις κατηγορούμενους που είναι προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οι αστυνομικοί εξετάζουν και τον 66χρονο από την Πρέβεζα, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε και να έστειλε χρήματα στη 19χρονη το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για την ύπαρξη άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δύο γυναίκες φαίνεται πως μπορούν να ρίξουν φως στο μυστήριο της μοιραίας νύχτας στο ξενοδοχείο. Μία 18χρονη αναμένεται να καταθέσει, καθώς βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο μαζί με έναν 22χρονο κατηγορούμενο, δίπλα από εκείνο όπου ήταν η Μυρτώ με τον 23χρονο και τον 26χρονο.

Υπάρχει και μία παιδική φίλη της Μυρτούς, η οποία υποστηρίζει ότι η 19χρονη είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν από τον 23χρονο, ακόμη και για τη ζωή της. Η κατάθεσή της αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο 23χρονος έχει δηλώσει από το κελί του ότι δεν εμπλέκεται σε καμία εγκληματική οργάνωση και ότι η Μυρτώ ήταν φίλη του.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα… Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα όσα ακούγονται», ανέφερε.

Ο 66χρονος συνταξιούχος λογιστής από την Πρέβεζα είναι το πρόσωπο που έκανε βιντεοκλήση με τη Μυρτώ λίγο πριν εκείνη καταρρεύσει. Υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα παγίδας και ότι δεν γνώριζε το κορίτσι.

«Είμαι το θύμα, όχι ο εγκέφαλος», υποστήριξε, λέγοντας ότι ο 23χρονος τού ζήτησε χρήματα και ότι τον εκμεταλλεύτηκαν.

Παράλληλα, μυστήριο παραμένει και γύρω από το ενοικιαζόμενο κατάλυμα και τις κάμερες ασφαλείας, με την ιδιοκτησία να λέει ότι τα πλάνα παραδόθηκαν στην αστυνομία και δεν έχουν διαγραφεί αρχεία.

Πολλά από τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 19χρονης αναμένεται να απαντηθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

