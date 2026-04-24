Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ

Ξεσπάει για ακόμη μια φορά ο πατέρας της 19χρονης

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο πατέρας της Μυρτώς κατηγορεί τη μητέρα της για το ότι δεν απέτρεψε την κόρη από το να πάει σε σπίτι με έναν 23χρονο.
  • Η Μυρτώ είχε στείλει μήνυμα στη μητέρα της για το σχέδιο να πάνε σε σπίτι με τον 23χρονο, αλλά η μητέρα δεν αντέδρασε.
  • Ο πατέρας εκφράζει ενοχές που δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο πριν φύγει η κόρη του εκείνο το βράδυ.
  • Υπάρχει έντονη δυσπιστία και καχυποψία του πατέρα προς τον 23χρονο και τους γύρω του.
  • Ο πατέρας περιγράφει έντονη σύγκρουση με τη σύζυγό του για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση εκείνη τη νύχτα.
Ο πατέρας της άτυχης 19χρονης που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά μίλησε στoν ΑΝΤ1 για τα μηνύματα που αντάλλαξε η κόρη με τη σύζυγό του και δεν το γνώριζε.

Σύμφωνα με τα μηνύματα η Μυρτώ έστειλε στη μητέρα της «πως έκλεισαν ένα σπίτι να πάνε με τον 23χρονο» και εκείνη δεν την απέτρεψε.

«Περιμένω την άγια ώρα που θα τους συναντήσω μπροστά μου αυτούς τους ανθρώπους. Αφήστε μας να πεθάνουμε. Θα βγει η πραγματικότητα. Είναι όλοι μπερδεμένοι, λίγη υπομονή να έχετε. Το παιδί μου δεν το είχε εγκαταλελειμμένο. Τι αξιοπιστία να έχει ο 23χρονος, που είναι Μενέλαος, Αγησίλαος πώς λέγεται. Υπάρχει περίπτωση να ήξερα η κόρη μου ότι έχει φιλία με τέτοιο άτομο και με τέτοιες φυλές και δεν έχει με Έλληνες. Είχα εγώ εμπιστοσύνη, έκανα μάθημα σε καθημερινή βάση στην κόρη μου εγώ. Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ’ όλα γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πιο πριν το βράδυ εκείνο που έφυγε και της είπα: “πρόσεξε θα σου παρουσιαστούν διάολοι με αγγελικά πρόσωπα, της είπα με πόρσε θα σου στήσουν παγίδα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου”. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου υπάρχει αυτή η οργάνωση που ο καθένας έπαιξε το ρόλο του. (…)».

Είδαμε κάποια μηνύματα που είχαν ανταλλάξει η σύζυγός σας με την κόρη σας εκείνο το βράδυ

«Εγώ αυτό το κατηγορώ. Τώρα έχει πάει στο μνημείο του παιδιού. Τσακώθηκα μαζί της. Λέω καλά τρεις η ώρα νύχτα σου είπε, βρήκαμε σπίτι ξέρω εγώ τι της είπε στο μήνυμα και εσύ δεν…Λέει δεν ήταν αγόρι ήταν ένα κορίτσι που θα πήγαιναν μαζί. Να κάνουν τι; Η γυναίκα μου είναι καλή μάνα αλλά είναι αγαθή, δεν έχει την πονηριά» (…).

Novibet
