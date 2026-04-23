Ο σύντροφος της Μυρτούς κατέθεσε στην ανακρίτρια για τα γεγονότα της νύχτας πριν τον θάνατό της, με την κατάθεσή του να θεωρείται κρίσιμη για την υπόθεση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νέο οπτικοακουστικό υλικό φαίνεται να αντιφάσκει με την αρχική κατάθεση του 23χρονου, καθώς δείχνει ότι δεν ήταν συνεχώς μαζί με τη Μυρτώ.
  • Μαρτυρία 66χρονου αναφέρει ότι η Μυρτώ ήταν μόνη της και καθισμένη σε σκαλιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χωρίς να φαίνεται η παρουσία του 23χρονου.
  • Ο 26χρονος κατηγορούμενος περιγράφει χρήση ουσιών στο ξενοδοχείο και προσπάθεια να βοηθήσει τη Μυρτώ κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης.
  • Η οικογένεια της Μυρτούς βιώνει μεγάλο πένθος, με τον πατέρα να περιγράφει την επώδυνη απουσία της κόρης του στο σπίτι.
Snapshot powered by AI

Το μεσημέρι της Πέμπτης 923/04), ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, με σκοπό να καταθέσει όσα γνωρίζει για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην Κεφαλονιά. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να φωτίσει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Ο ίδιος είχε ήδη τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας την απορία και την αγωνία του για όσα συνέβησαν: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση. Εδώ ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα να ηρεμήσω να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ την άφησα να βγει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

Η κατάθεσή του αναμένεται να ξεκαθαρίσει την ακριβή χρονική στιγμή που άφησε τη Μυρτώ στο σημείο συνάντησης με τον 23χρονο, αλλά και το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων, με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος να έχει ήδη εξεταστεί, ενώ η μητέρα της 19χρονης θα καταθέσει σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω της επιβαρυμένης ψυχολογικής της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, νέο οπτικοακουστικό υλικό έρχεται να προσθέσει ερωτήματα στην υπόθεση, αναδεικνύοντας αντιφάσεις στις δηλώσεις του 23χρονου. Σύμφωνα με την αρχική του κατάθεση: «Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία».

Ωστόσο, το νέο βίντεο δείχνει διαφορετική εικόνα. Ο 23χρονος φαίνεται να φτάνει μόνος του στο σημείο νωρίτερα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η Μυρτώ αφήνεται εκεί από τον σύντροφό της, όπως ο ίδιος περιγράφει: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει "να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει". Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε».

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της κατάθεσής του επισημαίνει: «Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον..., δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά».

Τα στοιχεία από το βίντεο φαίνεται να αντικρούουν τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν συνεχώς μαζί της, καθώς εμφανίζεται να κάθεται μόνος του στην πλατεία και να κινείται επανειλημμένα προς το σημείο όπου είχε κατευθυνθεί η Μυρτώ.

Σημαντική είναι και η μαρτυρία ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος δέχτηκε βιντεοκλήση από τη Μυρτώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα: «Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν; Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος, σαν μια τσάντα, όχι μεγάλη. Μόνο αυτό είδα. Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος)».

Την ίδια στιγμή, ο 26χρονος κατηγορούμενος δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, περιγράφοντας τη συμμετοχή του και αναφερόμενος σε χρήση ουσιών:
«Την Μυρτώ την γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου ο 23χρονος και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω, αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80€. Πήγα στο ξενοδοχείο όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση. Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα κι όταν γύρισα, η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση. Σε 10 με 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη, έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μην γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησα ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι την βρήκαμε εκεί γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι έχει συμβεί με το ασθενοφόρο».

Στο μεταξύ, η οικογένεια της Μυρτούς βιώνει βαρύ πένθος, με τον πατέρα της να περιγράφει τη δύσκολη καθημερινότητα χωρίς την παρουσία της κόρης του:
«Εδώ ήταν το κρεβατάκι του. Φτωχή οικογένεια είμαστε, αυτό το κρεβατάκι του σκύλου. Μπαίνω μέσα και δεν αναγνωρίζω το σπίτι μου. Νιώθω είμαι σε ξένο σπίτι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το άρθρο που αναδημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social: Τι σχεδιάζουν οι ΗΠΑ για το Ιράν

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρωταθλητής για 28η φορά ο Παναθηναϊκός: Τα «φίνα κορίτσια» επικράτησαν στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ η ραδιενέργεια εντοπίζεται σε γάλα, τυριά και κρέας

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενος στο «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται γατάκια με τον πιο γλυκό τρόπο και «λιώνει» το διαδίκτυο – Βίντεο

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Είναι φανταστικός - Η επίσκεψη του στις ΗΠΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο»

19:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρεττού: Ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ παραδοσιακών τραπεζών και νέων χρηματοπιστωτικών οργανισμών

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα – Ένας σοβαρά τραυματίας

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή της απογραφής τους - Έρχονται βαριά πρόστιμα

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε το Ιράν στην λίθινη εποχή - Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στον πλανήτη Άρη: Βράχος που θυμίζει κρανίο δεινοσαύρου «τρελαίνει» το διαδίκτυο

19:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία: Οι ημερομηνίες για εξετάσεις και κλήρωση

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 40χρονου λίγο μετά την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης NASA: Γιατί λέει ότι ο ύπνος στο διάστημα ήταν ο καλύτερος της ζωής της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως άγαλμα 2 μέτρων της θεάς Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδικεία

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενος στο «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται γατάκια με τον πιο γλυκό τρόπο και «λιώνει» το διαδίκτυο – Βίντεο

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

17:43LIFESTYLE

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:23ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: 6 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις - Σε περίπου 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ