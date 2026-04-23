Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

Snapshot Νέο οπτικοακουστικό υλικό φαίνεται να αντιφάσκει με την αρχική κατάθεση του 23χρονου, καθώς δείχνει ότι δεν ήταν συνεχώς μαζί με τη Μυρτώ.

Μαρτυρία 66χρονου αναφέρει ότι η Μυρτώ ήταν μόνη της και καθισμένη σε σκαλιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χωρίς να φαίνεται η παρουσία του 23χρονου.

Ο 26χρονος κατηγορούμενος περιγράφει χρήση ουσιών στο ξενοδοχείο και προσπάθεια να βοηθήσει τη Μυρτώ κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης.

Η οικογένεια της Μυρτούς βιώνει μεγάλο πένθος, με τον πατέρα να περιγράφει την επώδυνη απουσία της κόρης του στο σπίτι. Snapshot powered by AI

Το μεσημέρι της Πέμπτης 923/04), ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, με σκοπό να καταθέσει όσα γνωρίζει για τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην Κεφαλονιά. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να φωτίσει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Ο ίδιος είχε ήδη τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας την απορία και την αγωνία του για όσα συνέβησαν: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση. Εδώ ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα να ηρεμήσω να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ την άφησα να βγει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ».

Η κατάθεσή του αναμένεται να ξεκαθαρίσει την ακριβή χρονική στιγμή που άφησε τη Μυρτώ στο σημείο συνάντησης με τον 23χρονο, αλλά και το περιεχόμενο της επικοινωνίας τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων, με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος να έχει ήδη εξεταστεί, ενώ η μητέρα της 19χρονης θα καταθέσει σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω της επιβαρυμένης ψυχολογικής της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, νέο οπτικοακουστικό υλικό έρχεται να προσθέσει ερωτήματα στην υπόθεση, αναδεικνύοντας αντιφάσεις στις δηλώσεις του 23χρονου. Σύμφωνα με την αρχική του κατάθεση: «Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία».

Ωστόσο, το νέο βίντεο δείχνει διαφορετική εικόνα. Ο 23χρονος φαίνεται να φτάνει μόνος του στο σημείο νωρίτερα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα η Μυρτώ αφήνεται εκεί από τον σύντροφό της, όπως ο ίδιος περιγράφει: «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει "να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει". Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε».

Παράλληλα, σε άλλο σημείο της κατάθεσής του επισημαίνει: «Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον..., δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά».

Τα στοιχεία από το βίντεο φαίνεται να αντικρούουν τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν συνεχώς μαζί της, καθώς εμφανίζεται να κάθεται μόνος του στην πλατεία και να κινείται επανειλημμένα προς το σημείο όπου είχε κατευθυνθεί η Μυρτώ.

Σημαντική είναι και η μαρτυρία ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος δέχτηκε βιντεοκλήση από τη Μυρτώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα: «Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν, τράπεζα ήταν; Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος, σαν μια τσάντα, όχι μεγάλη. Μόνο αυτό είδα. Δεν κούνησε καθόλου το κινητό δεξιά αριστερά για να δω ότι ήταν και ο άλλος (ο 23χρονος)».

Την ίδια στιγμή, ο 26χρονος κατηγορούμενος δίνει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, περιγράφοντας τη συμμετοχή του και αναφερόμενος σε χρήση ουσιών:

«Την Μυρτώ την γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου ο 23χρονος και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω, αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80€. Πήγα στο ξενοδοχείο όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση. Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα κι όταν γύρισα, η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα ότι μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση. Σε 10 με 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη, έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μην γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησα ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι την βρήκαμε εκεί γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι έχει συμβεί με το ασθενοφόρο».

Στο μεταξύ, η οικογένεια της Μυρτούς βιώνει βαρύ πένθος, με τον πατέρα της να περιγράφει τη δύσκολη καθημερινότητα χωρίς την παρουσία της κόρης του:

«Εδώ ήταν το κρεβατάκι του. Φτωχή οικογένεια είμαστε, αυτό το κρεβατάκι του σκύλου. Μπαίνω μέσα και δεν αναγνωρίζω το σπίτι μου. Νιώθω είμαι σε ξένο σπίτι».

