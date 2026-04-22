Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

Οι συλληφθέντες για το θάνατο της 19χρονης οδηγούνται στον εισαγγελέα

  • Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης Μυρτούς παρουσίασε τη δική του εκδοχή για ταότα στο δωμάτι 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι από φυλακή.
  • Αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες για εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών ή εγκληματική οργάνωση.
  • Περιέγραψε τη βραδιά ως συμμετοχή σε βιντεοκλήση με μεταμφίεση, χρήση ερωτικών βοηθημάτων και κατανάλωση αλκοόλ, ενώ παραδέχθηκε χρήση κοκαΐνης και την κλήση του ΕΚΑΒ όταν η Μυρτώ παρουσίασε σπασμούς.
  • Δήλωσε ότι παρέδωσε στην ανακρίτρια τεχνητές βλεφαρίδες και πέταξε μαύρη σακούλα με προσωπικά αντικείμενα σε κάδο απορριμμάτων χωρίς να θυμάται την ακριβή τοποθεσία.
Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης Μυρτούς παρουσίασε, μέσα από τη φυλακή, τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι, λίγο πριν η νεαρή βρεθεί νεκρή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε ότι γνώρισε τη Μυρτώ περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα σε έναν γάμο στο Αργοστόλι και από τότε διατηρούσαν φιλική σχέση. Όπως ανέφερε, ζούσε στην Αθήνα και επέστρεψε στην Κεφαλονιά για το Πάσχα, περίοδο κατά την οποία συναντήθηκαν δύο-τρεις φορές για καφέ ή ποτό. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του πατέρα της 19χρονης ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών ή μαστροπείας, καθώς και οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι, μέσω του δικηγόρου του, κατατέθηκε στην ανακρίτρια υλικό που -όπως λέει- δείχνει πως η Μυρτώ διατηρούσε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, προσκομίζοντας στοιχεία που συγκέντρωσε η αδελφή του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η 19χρονη γνώριζε έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος της είχε στείλει 220 ευρώ μέσω IRIS και συμμετείχε σε βιντεοκλήση μαζί τους το επίμαχο βράδυ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον 66χρονο τον γνώρισε μέσω μιας τρανς γυναίκας περίπου 40 ετών και διατηρούσαν επικοινωνία με συνομιλίες και βιντεοκλήσεις. Ανέφερε επίσης ότι η Μυρτώ είχε συναντηθεί μαζί του δύο φορές, μία στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά, ενώ σχεδίαζαν να ταξιδέψουν μαζί το καλοκαίρι.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, περιέγραψε ότι, αφού έλαβαν τα χρήματα, πήγαν στο δωμάτιο του καταλύματος. Εκείνος μεταμφιέστηκε, φορώντας περούκα και μακιγιάζ, καθώς επρόκειτο να συμμετάσχουν σε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Προηγουμένως είχαν αγοράσει βότκα και χυμούς από καφετέρια. Στο δωμάτιο, όπως είπε, άλλαξε ρούχα και χρησιμοποίησε ερωτικά βοηθήματα.

Επιπλέον, παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε με έναν πρώην αρσιβαρίστα για να του προμηθεύσει κοκαΐνη, δηλώνοντας πως είναι χρήστης ουσιών και έχει ζητήσει να γίνει τοξικολογικός έλεγχος. Ανέφερε ακόμη ότι ένας άνδρας από διπλανό δωμάτιο συμμετείχε στη συνεύρεση. Όταν η Μυρτώ παρουσίασε σπασμούς, υποστήριξε ότι ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ένας άλλος από την παρέα ανέλαβε να δώσει τη διεύθυνση.

Για όσα ακολούθησαν, είπε ότι παρέμεινε στο δωμάτιο για να αφαιρέσει το μακιγιάζ και τη μεταμφίεσή του, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σχετικά με τη μαύρη σακούλα που κρατούσε, εξήγησε ότι περιείχε την περούκα, τα ρούχα και τα εσώρουχα που φορούσε, καθώς και τα μπουκάλια από τα ποτά. Τέλος, δήλωσε ότι παρέδωσε στην ανακρίτρια δύο τεχνητές βλεφαρίδες που είχε στην κατοχή του και ότι πέταξε τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς να θυμάται πού ακριβώς.

