Νέα δεδομένα για το τι συνέβη στο μοιραίο δωμάτιο «10» την δεύτερη μέρα του Πάσχα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό»
  • Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μετά από έναν τσακωμό στο τηλέφωνο, σύμφωνα με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα.
  • Ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς υποστήριξε ότι η νεαρή είχε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans και γνώριζε έναν 66χρονο άνδρα που της έστειλε χρήματα μέσω IRIS.
  • Την μοιραία νύχτα στο δωμάτιο 10, πραγματοποιήθηκε βιντεοκλήση με τον 66χρονο, ενώ υπήρξε χρήση κοκαΐνης και ερωτικά βοηθήματα από τους παρευρισκόμενους.
  • Ο 23χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε κύκλωμα ναρκωτικών ή μαστροπείας και δήλωσε ότι ζήτησε να γίνει τοξικολογικός έλεγχος.
  • Όταν η Μυρτώ παρουσίασε σπασμούς, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ ο 23χρονος παρέδωσε στην ανακρίτρια τεχνητές βλεφαρίδες και πέταξε τα ρούχα και την περούκα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων.
Ένας τσακωμός φαίνεται, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, πως ήταν η αιτία να καταναλώσει η 19χρονη Μυρτώ όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης, την οποία φέρεται να ζήτησε η άτυχη νεαρή.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 26χρονος ανέφερε στην κατάθεσή του πως δεν είναι έμπορος ναρκωτικών αλλά χρήστης και απλά είχε πρόσβαση σε ουσίες. Στη συνέχεια, όπως πάντα ανέφερε ο ίδιος, τα 80 ευρώ της δεύτερης δόσης κοκαΐνης εστάλησαν από την Μυρτώ στον ίδιο με IRIS.

Η αποκάλυψη όμως που έκανε ίσως αλλάζει τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον 26χρονο η Μυρτώ είχε έναν έντονο τσακωμό στο τηλέφωνο, χωρίς να γνωρίζει με ποιον συνομιλούσε, και στη συνέχεια έκανε χρήση όλης της δεύτερης δόσης ναρκωτικών, η οποία ήταν και η αιτία που το άτυχο κορίτσι έπεσε αναίσθητο.

«Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

Ο 23χρονος φίλος της 19χρονης Μυρτούς παρουσίασε, μέσα από τη φυλακή, τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο δωμάτιο 10 του καταλύματος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, λίγο πριν η νεαρή βρεθεί νεκρή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε ότι γνώρισε τη Μυρτώ περίπου ενάμιση μήνα νωρίτερα σε έναν γάμο στο Αργοστόλι και από τότε διατηρούσαν φιλική σχέση. Όπως ανέφερε, ζούσε στην Αθήνα και επέστρεψε στην Κεφαλονιά για το Πάσχα, περίοδο κατά την οποία συναντήθηκαν δύο-τρεις φορές για καφέ ή ποτό. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες του πατέρα της 19χρονης ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών ή μαστροπείας, καθώς και οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι, μέσω του δικηγόρου του, κατατέθηκε στην ανακρίτρια υλικό που -όπως λέει- δείχνει πως η Μυρτώ διατηρούσε λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans, προσκομίζοντας στοιχεία που συγκέντρωσε η αδελφή του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η 19χρονη γνώριζε έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος της είχε στείλει 220 ευρώ μέσω IRIS και συμμετείχε σε βιντεοκλήση μαζί τους το επίμαχο βράδυ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον 66χρονο τον γνώρισε μέσω τρίτου ατόμου στην Αθήνα διατηρούσαν επικοινωνία με συνομιλίες και βιντεοκλήσεις. Ανέφερε επίσης ότι η Μυρτώ είχε συναντηθεί μαζί του δύο φορές, μία στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά, ενώ σχεδίαζαν να ταξιδέψουν μαζί το καλοκαίρι.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, περιέγραψε ότι, αφού έλαβαν τα χρήματα, πήγαν στο δωμάτιο του καταλύματος. Εκείνος μεταμφιέστηκε, φορώντας περούκα και μακιγιάζ, καθώς επρόκειτο να συμμετάσχουν σε βιντεοκλήση με τον 66χρονο. Προηγουμένως είχαν αγοράσει βότκα και χυμούς από καφετέρια. Στο δωμάτιο, όπως είπε, άλλαξε ρούχα και χρησιμοποίησε ερωτικά βοηθήματα.

Επιπλέον, παραδέχθηκε ότι επικοινώνησε με έναν πρώην αρσιβαρίστα για να του προμηθεύσει κοκαΐνη, δηλώνοντας πως είναι χρήστης ουσιών και έχει ζητήσει να γίνει τοξικολογικός έλεγχος. Ανέφερε ακόμη ότι ένας άνδρας από διπλανό δωμάτιο συμμετείχε στη συνεύρεση. Όταν η Μυρτώ παρουσίασε σπασμούς, υποστήριξε ότι ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ ένας άλλος από την παρέα ανέλαβε να δώσει τη διεύθυνση.

Για όσα ακολούθησαν, είπε ότι παρέμεινε στο δωμάτιο για να αφαιρέσει το μακιγιάζ και τη μεταμφίεσή του, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Σχετικά με τη μαύρη σακούλα που κρατούσε, εξήγησε ότι περιείχε την περούκα, τα ρούχα και τα εσώρουχα που φορούσε, καθώς και τα μπουκάλια από τα ποτά.

Τέλος, δήλωσε ότι παρέδωσε στην ανακρίτρια δύο τεχνητές βλεφαρίδες που είχε στην κατοχή του και ότι πέταξε τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς να θυμάται πού ακριβώς.

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Οι καλύτερες τροφές με βιταμίνη Κ2 για υγιή οστά, αρτηρίες και πήξη αίματος

11:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: Ανήλικος κατηγορείται για φθορές – Στο μικροσκόπιο και ο πατέρας

11:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Πώς θα λάβετε το voucher - Οι δικαιούχοι

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Τρικάλων: Κρατούμενοι απείλησαν με συγκρατούμενό τους με μαχαίρι και ζητούσαν 4.000 ευρώ

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από την εκτέλεση στην αυτοκτονία - Το αιματοβαμμένο χρονικό που διέλυσε 2 οικογένειες

11:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά: Πώς αμείβονται όσοι δουλέψουν στην αργία

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

11:09LIFESTYLE

Ο Κινέζος που τραγουδάει «Παραμυθιάζομαι» του Παντελίδη «γκρεμίζει» το διαδίκτυο

11:05ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Δεν συμφωνήσαμε σε καμία παράταση της εκεχειρίας, λέει το Ιράν - Σε αδύναμη θέση η Τεχεράνη, υποστηρίζει ο Τραμπ

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: 13χρονος σκότωσε τουρίστρια πετώντας άγαλμα από μπαλκόνι - Διώκονται οι γονείς του για φόνο - Βίντεο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το παρασκήνιο της καρατόμησης του υπουργού Πολεμικού Ναυτικού - Η κόντρα με τον Χέγκσεθ και ο «Χρυσός Στόλος»

10:52WHAT THE FACT

Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια τεράστιου ερπετού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πως μια σερβιτόρα αγόρασε δέκα πολυτελή αυτοκίνητα;

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του Νταλάρα στον Στέφανο Ληναίο: «Ένας άνθρωπος με ευαισθησία, χιούμορ και γενναιοδωρία»

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το θανατηφόρο νέφος στην Πενσυλβάνια που άλλαξε την ιστορία

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε συνολικά πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική»

10:40ANNOUNCEMENTS

Δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για ποδόσφαιρο και μπάσκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κοβέσι: «Σοκαριστικό ότι στην Ελλάδα όποιος διέπραττε απάτη κι επέστρεφε τα χρήματα έμενε ελεύθερος»

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: 13χρονος σκότωσε τουρίστρια πετώντας άγαλμα από μπαλκόνι - Διώκονται οι γονείς του για φόνο - Βίντεο

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

11:09LIFESTYLE

Ο Κινέζος που τραγουδάει «Παραμυθιάζομαι» του Παντελίδη «γκρεμίζει» το διαδίκτυο

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Αποκρυπτογραφήθηκε η αρχαιότερη ερωτική επιστολή στον κόσμο έπειτα από 540 χρόνια - Το συγκινητικό περιεχόμενό της

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ