Κεφαλονιά: «Λένε ψέματα, όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

Snapshot Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς εξέφρασε έντονη οργή κατά των συγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τις δηώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι εγκατέλειψε την κόρη του ή ότι η Μυρτώ βρισκόταν σε ακατάλληλες συνθήκες πριν το περιστατικό.

Ζήτησε σεβασμό στη μνήμη της κόρης του και τόνισε τον θεσμικό ρόλο που πρέπει να διατηρούν οι δικηγόροι, καταγγέλλοντας ψευδείς κατηγορίες.

Περιέγραψε την οικογενειακή τραγωδία και τις ψυχολογικές δυσκολίες που βιώνουν, με τη μητέρα της Μυρτώς να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο λόγω της κατάστασης.

Την οργή του εξέφρασε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, στρεφόμενος κατά των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, ηλικίας 66 και 23 ετών, για τη διαχείριση της υπόθεσης και τις δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας στο ΑΝΤ1, δεν έκρυψε την οργή του για τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του 66χρονου: «Ποιος είναι ο 66χρονος που βγαίνει και λέει ο δικηγόρος του ότι ήθελε το παιδί μου να πάνε εκδρομή μαζί; Να κάνουν τι με τον γελοίο; Να είναι χορηγός της; Τι είναι η κόρη μου;» σημείωσε αρχικά, προσθέτοντας με έμφαση πως: «Είμαι θυμωμένος από τον Θεό μέχρι τον τελευταίο διάολο».

Σε εξίσου υψηλούς τόνους αναφέρθηκε και στον δικηγόρο του 23χρονου κατηγορούμενου, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί εγκατάλειψης της κόρης του: «Ο κύριος συνήγορος του κυρίου Ολίβιου, Ολίβια, είναι ψεύτης ελεεινός και λέει ψέματα πως είχα την κόρη μου πέντε ημέρες, την είχα διώξει από το σπίτι και την είχα στο παγκάκι. Ακούτε πράγματα που πρέπει να τα φτύνετε, να τα σιχαίνεστε. Πώς είναι δυνατόν να έλειπε η κόρη μου στα παγκάκια εκείνο το βράδυ και εμείς να ανταλλάζαμε λόγια αγάπης μέχρι δύο ώρες πριν μου σκοτώσουν το παιδί».

«Όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν»

Ζητώντας σεβασμό στη μνήμη της 19χρονης, τόνισε τον θεσμικό ρόλο που οφείλουν να επιδεικνύουν οι νομικοί εκπρόσωποι. «Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι λειτούργημα. Να πάψει να λέει ψέματα γιατί ως εδώ και μη παρέκει. Το παιδί μου είχε δύο ελαττώματα. Έτυχε να γεννηθεί, ο Θεός να το κάνει όμορφο, αγγελούδι και ήταν και άβγαλτο. Όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν. Είναι εν δυνάμει να πάθουν ό,τι έπαθε το παιδί μου. Και να βγαίνει ο κάθε καραγκιόζης και να μου λέει αυτά τα αίσχη που μου λέει. Και να βγαίνει να λέει για ένα παιδί που εγώ να δεχτώ ότι το παιδί μου ήταν π@@, ότι το παιδί μου έκανε το ένα το άλλο, τα έκανε όλα. Δεν σέβεται ένα παιδί, ένα αγγελούδι που έφυγε και το θάψαμε; Σε λίγο θα πάμε ότι του πήρε ναρκωτικά η κόρη μου. Εκεί θα το φτάσουμε το θέμα. Ή αν ήταν βαμμένη; Αυτό είναι το πρόβλημα; Αν ήταν βαμμένη η κόρη μου; Αν είναι το αδίκημα ότι ήταν βαμμένη η κόρη μου ζητάμε και συγγνώμη» υπογράμμισε.

Τέλος, περιέγραψε τις δραματικές ώρες που βιώνει η οικογένειά του, κάνοντας λόγο για μια ανείπωτη τραγωδία: «Δεν περιγράφεται η κατάστασή μας. Με φάρμακα είμαστε, με ψυχολογικές υποστηρίξεις, να σταθούμε όρθιοι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας μέχρι να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την τραγική υπόθεση και με τα ψέματα που ακούγονται στις τηλεοράσεις και παντού. Η μάνα της είναι με χάπια στο νοσοκομείο γιατί είμαστε όλη μέρα πάνω στον τάφο του παιδιού μας και κλαίμε. Ζούμε το δράμα μας».

Διαβάστε επίσης