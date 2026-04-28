Ιαπωνία: Αεροπορική εταιρεία εισάγει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου

Αεροπορική εταιρεία της Ιαπωνίας θα εισάγει ανθρωποειδή ρομπότ για δοκιμαστική λειτουργία από τις αρχές Μαΐου, με σκοπό να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου στις φορτοεκφορτώσεις αποσκευών από αεροσκάφη.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ κινεζικής κατασκευής θα αναλαμβάνουν τις αποσκευές ταξιδιωτών της αεροπορικής εταιρείας Japan Airlines και θα τις μεταφέρουν προς και από τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Χανέντα, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Η Japan Airlines και ο συνεργάτης της, η Japan Airlines GMO Internet Group, ελπίζουν ότι το «πείραμα» – το οποίο θα λήξει το 2028 – θα μειώσει το βάρος που κουβαλούν οι ανθρώπινοι υπάλληλοι εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού και των προβλέψεων για έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Σε μια επίδειξη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα ρομπότ ύψους 130 εκατοστών, το οποίο κατασκευάστηκε από την εταιρεία Unitree με έδρα το Χανγκτσόου της Κίνας, παρατηρήθηκε να «σπρώχνει» φορτία πάνω σε έναν ιμάντα μεταφοράς δίπλα από ένα επιβατικό αεροσκάφος της Japan Airlines και στη συνέχεια να χαιρετά έναν... αόρατο συνάδελφο.

Δείτε βίντεο:

Ο πρόεδρος του τομέα φορτοεκφορτώσεων της Japan Airlines, Yoshiteru Suzuki, δήλωσε ότι η χρήση ρομπότ για την εκτέλεση σωματικά απαιτητικής εργασίας θα «μειώσει αναπόφευκτα το βάρος για τους εργαζόμενους και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στους υπαλλήλους», σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Ο Suzuki πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ορισμένες βασικές εργασίες – όπως η διαχείριση της ασφάλειας – θα συνεχίσουν να εκτελούνται από ανθρώπους.

Η αύξηση στον τουρισμό και το δημογραφικό

Η Ιαπωνία αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την αύξηση στον τουρισμό από το εξωτερικό, αλλά και ένα έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν την Ιαπωνία τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιαπωνίας, παρά το γεγονός ότι οι επισκέπτες από την Κίνα μειώθηκαν, λόγω της διπλωματικής διαμάχης που επικρατεί μεταξύ του Τόκιο και του Πεκίνου.

Σύμφωνα με μια έρευνα, η Ιαπωνία θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους το 2040 για να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξής της, καθώς το εγχώριο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να συρρικνώνεται. Ο ξένος πληθυσμός της χώρας έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, και η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον υπό πολιτική πίεση να περιορίσει τη μετανάστευση.