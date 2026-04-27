Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

Στο ετήσιο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σε ξενοδοχείο στην Ουάσιγκτον, το βράδυ του Σαββάτου ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας πανικό. Ωστόσο, ένας άνδρας παρέμεινε απλώς καθιστός και συνέχισε να τρώει. Η σκηνή έγινε viral. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έπεσε στο έδαφος, όπως οι υπόλοιποι καλεσμένοι, είναι μάλλον ασυνήθιστοι.

Στην αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Washington Hilton επικράτησε χάος λίγο μετά τους πυροβολισμούς. Ενώ πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και στρατιώτες έσπευσαν στη σκηνή για να προστατεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι έσκυψαν, έπεσαν στο πάτωμα ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια. Ένας άνδρας, όμως, παρέμεινε ψύχραιμος στη θέση του και φαινόταν να συνεχίζει να απολαμβάνει τη σαλάτα burrata του.

Η σκηνή καταγράφηκε από το CNN και διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρίζοντάς του το παρατσούκλι «Salad Man». Αργότερα, δημοσιογράφος του δικτύου τον ταυτοποίησε ως τον μάνατζερ μέσων Michael Glantz από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος εργάζεται στην Creative Artists Agency.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Glantz εξήγησε γιατί δεν αντέδρασε όπως οι υπόλοιποι, παρότι άκουσε τους πυροβολισμούς εκτός της αίθουσας.

«Καταρχάς, έχω προβλήματα στη μέση», είπε. «Δεν μπορούσα να ξαπλώσω στο πάτωμα, και αν το έκανα, θα έπρεπε να φωνάξουν κόσμο για να με σηκώσει. Και είμαι απόλυτα μανιακός με την υγιεινή. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξαπλώσω στο βρόμικο πάτωμα του Hilton με το καινούργιο μου σμόκιν». Όπως ανέφερε, δεν πανικοβλήθηκε και ήθελε πρώτα να δει τι συμβαίνει. «Είμαι Νεοϋορκέζος», είπε. «Ζούμε με σειρήνες και συνεχή φασαρία. Δεν φοβήθηκα. Εκατοντάδες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πηδούσαν πάνω από τραπέζια και καρέκλες, κι εγώ ήθελα να δω».

Η απόπειρα επίθεσης σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε σημείο ελέγχου ασφαλείας, έναν όροφο πάνω από την αίθουσα εκδήλωσης στο ξενοδοχείο. Κατά τη σύντομη ανταλλαγή πυρών, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας δέχθηκε σφαίρα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στην αίθουσα βρίσκονταν, μεταξύ εκατοντάδων καλεσμένων, ο Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και αρκετά μέλη της κυβέρνησης.