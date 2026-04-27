Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ - Αποκαλυπτικό έγγραφο εισαγγελέων

Μάνος Χατζηγιάννης

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κόουλ Άλεν κατηγορείται για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ.
  • Ο Άλεν ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στην Ουάσιγκτον και έκανε check in σε ξενοδοχείο την ημέρα της επίθεσης.
  • Κατά την επίθεση, ο Άλεν πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν αξιωματικό της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος ανταπέδωσε πυροβολώντας τον δράστη.
  • Ο δράστης είχε μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο 12
  • gauge και ένα πιστόλι διαμετρήματος .38, τα οποία αγόρασε στην Καλιφόρνια το 2023 και το 2025.
  • Ο Άλεν συνελήφθη μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών και υπέστη ελαφρά τραύματα.
Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες βρίσκεται ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο όπου βρισκόταν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, Κόουλ Άλεν.

Οι τρεις κατηγορίες είναι:

-Χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος
-Επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό με χρήση επικίνδυνου όπλου
-Απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στην Ουάσιγκτον δημοσιοποίησαν τα έγγραφα με τα οποία κατηγορείται ο Άλεν για τα τρία αδικήματα, μεταξύ των οποίων η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου.

Μια επτάσελιδη ένορκη κατάθεση από πράκτορα του FBI αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για τον πυροβολισμό και την έρευνα. Η ένορκη κατάθεση αναφέρει ότι ο Άλεν ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον μεταξύ 21 και 24 Απριλίου. Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, έκανε check-in στο ξενοδοχείο την ίδια μέρα που έφτασε στην πρωτεύουσα.

Το έγγραφο της κατηγορίας περιγράφει λεπτομερώς τη χρονική ακολουθία της επίθεσης.

«Περίπου στις 8:40 μ.μ., ο Άλεν πλησίασε ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας στο επίπεδο της βεράντας του ξενοδοχείου που οδηγούσε στον χώρο του δείπνου. Ο Άλεν πλησίασε και πέρασε τρέχοντας από το μαγνητόμετρο κρατώντας ένα μακρύ όπλο. Καθώς το έκανε αυτό, το προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ που είχε ανατεθεί στο σημείο ελέγχου άκουσε έναν δυνατό πυροβολισμό. Ο αξιωματικός της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ V.G. πυροβολήθηκε μία φορά στο στήθος· ο αξιωματικός V.G. φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο εκείνη τη στιγμή», αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Ο πράκτορας του FBI έγραψε ότι ο αξιωματικός V.G. «έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε πολλές φορές τον Άλεν ο οποίος έπεσε στο έδαφος και υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά δεν σκοτώθηκε. Ο Άλεν συνελήφθη στη συνέχεια».

Το έγγραφο αναφέρει ότι ο δράστης είχε «ένα κυνηγετικό όπλο 12-gauge και ένα πιστόλι Rock Island Armory 1911 διαμετρήματος .38 πάνω του».

Σύμφωνα με τα αρχεία της βάσης δεδομένων που αναφέρονται στα έγγραφα της κατηγορίας, ο Άλεν αγόρασε το κυνηγετικό όπλο 12-gauge περίπου στις 17 Αυγούστου 2025 από έναν έμπορο όπλων στην Καλιφόρνια, και το πιστόλι διαμετρήματος .38 από έναν έμπορο όπλων σε άλλη πόλη της Καλιφόρνιας περίπου στις 6 Οκτωβρίου 2023.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
