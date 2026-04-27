Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου – Συγκινεί το «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

«Νιώθω θυμό, αυτή η τραγουδίστρια θα έπρεπε να είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», έγραψε η κόρη του Μανώλη Ρασούλη σε ανάρτησή της

Ανθή Κουρεντζή

Η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της τραγουδίστριας Νατάσας Μωϋσόγλου.

Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media η Ναταλία Ρασούλη, κόρη του σπουδαίου Μανώλη Ρασούλη.

Η ανάρτηση της Ναταλίας Ρασούλη

«Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωϋσόγλου δεν είναι πια μαζί μας.

Αδύνατον να το πιστέψω!!

Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει.

Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό!
Τι φωνή!
Τι πιάνο έπαιζε!
Τι ταλαντούχο πλάσμα!

Είχε μια έντονη πολιτικοκοινωνική προσωπικότητα.
Διαφωνήσαμε σε πολλά.
Τι σημασία έχει;

Αυτή τη στιγμή, την ιερή στιγμή, κατακλύζομαι από άφατη στενοχώρια γι' αυτό το μαγικό πλάσμα.

Αλλά νιώθω και θυμό!
Θυμό, γιατί αυτή η τραγουδίστρια θα έπρεπε να είναι γνωστή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας!

Γιατί κάνουμε σταρ, και viral και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, καλλιτέχνες με το 1/10 του ταλέντου της, και δεν γίνονται γνωστοί καλλιτέχνες- δυναμίτες.
Αυτό ΔΕΝ το δέχομαι!

Και η Νατάσα Μωϋσόγλου ήταν πραγματικά δυναμίτης!

Χάσαμε μια σπουδαία καλλιτέχνη!

Καλό σου ταξίδι Νατάσα!...

Τραγούδα για τους αγγέλους.
Εμείς εδώ δεν σου αξίζαμε...», έγραψε η Ναταλία Ρασούλη χωρίς να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου της τραγουδίστριας.

Η αινιγματική ανάρτηση τρεις μήνες πριν τον θάνατό της

Τρεις μήνες πριν τον θάνατό της, η Νατάσσα Μωϋσόγλου είχε προχωρήσει σε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία της που χαμογελά, γράφοντας στη λεζάντα: «Πάνε αυτά ανεπιστρεπτί....και το χαμόγελο δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά στα χείλη μου». Η συγκεκριμένη φράση είχε προβληματίσει αρκετούς από τους διαδικτυακούς της φίλους, όπως φαίνεται στα σχόλια που κατέκλυσαν το post της.

