Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ και τον Παναθηναϊκό - Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος

Την απώλεια του Μάκη Μαριάτου θρηνεί το ελληνικό βόλεϊ.

Υπήρξε σημαντική μορφή του αθλήματος, με παρουσία στην Εθνική ομάδα και έντονη δράση τη δεκαετία του ’80, όταν και κατέκτησε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.

Στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης σε Ορεστιάδα, Εθνικό Πειραιώς, Ναυπηγεία, Κτησιφώντα και ΟΦΗ.

Αφήνει πίσω του τα δύο παιδιά του, τη Ροδάνθη και τον Δημήτρη, ενώ πρόσφατα είχε γίνει παππούς. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον χαμό του άλλοτε βολεϊμπολίστα του Συλλόγου Μάκη Μαριάτου.

Ο Σύλλογος αποχαιρετά έναν από τους αθλητές που τίμησε την ένδοξη πράσινη φανέλα το χρονικό διάστημα 1979-1983.

Έζησε μεγάλες στιγμές στον Σύλλογο και έμεινε βαθιά χαραγμένος στη μνήμη των πράσινων φιλάθλων φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 15. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος και της Εθνικής ομάδας ενώ έχει αγωνιστεί ακόμα σε Ορεστιάδα, Εθνικό Πειραιώς, Ναυπηγεία, Κτησιφώντα και ΟΦΗ.

Ο Μαριάτος έφυγε σε ηλικία 70 ετών και η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο (25/4), στον Αγιο Τίτο στο Ηράκλειο».