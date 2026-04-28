Αυτές είναι οι 8 κατηγορίες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62

Τα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη κυμαίνονται από 55 έως 61,5 έτη, ανάλογα με την κατηγορία και τα έτη υπηρεσίας

  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 έως το 2026, αξιοποιώντας πλασματικά έτη και ειδικές ρυθσεις για γονείς και τρίτεκους.
  • Τα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη κυμαίνονται από 55 έως 61,5 έτη, ανάλογα με την κατηγορία και τα έτη υπηρεσίας.
  • Δεν προβλέπονται αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027, με αποφάσεις να μετατίθενται μετά το 2029 λόγω δημογραφικού.
  • Η πρόωρη σύνταξη αφορά κυρίως ασφαλισμένους πριν το 1993 και δεν συνεπάγεται απαραίτητα μείωση 30% στη σύνταξη.
  • Οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο έχουν δικαίωμα σύνταξης πριν τα 62, με συγκεκριμένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις που εξαρτώνται από τα έτη ασφάλισης και οικογενειακή κατάσταση.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι διατηρούν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν πριν από την ηλικία των 62 ετών έως και το 2026, αξιοποιώντας κυρίως την αναγνώριση πλασματικών ετών, όπως αυτά που αφορούν παιδιά ή σπουδές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμπληρώσουν 25ετία την περίοδο 2010-2012.

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για γονείς ανηλίκων, τρίτεκνους, καθώς και για ασφαλισμένους με 35 ή 37 έτη υπηρεσίας. Τα όρια ηλικίας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες κυμαίνονται από 55 έως 61,5 ετών.

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προβλέπονται αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027. Επικαλούμενη το Δημογραφικό, μεταθέτει οποιαδήποτε σχετική απόφαση για μετά το 2029.

Η πρόωρη σύνταξη στο Δημόσιο πριν από τα 62 αφορά κυρίως τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 και δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη μείωση 30% που προβλέπεται για τη μειωμένη εθνική σύνταξη.

Για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο το 2026 απαιτούνται συνήθως 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη στα 62 ή 25ετία με θεμελίωση έως το 2012 για μειωμένη σύνταξη, με ηλικίες από 56 έως 62 ετών ή πλήρη πριν από τα 62.

Οι οκτώ κατηγορίες που μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62

Πιο συγκεκριμένα, οι οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ακόμη και πριν από τα 62 έτη είναι οι εξής:

1. Υπάλληλοι με 25ετία έως το 2010 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 61,6 έτη, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 58ο έτος και 35ετία έως το 2021. Το ίδιο ισχύει και για όσους είχαν 25ετία το 2011, αλλά με 36 συνολικά έτη έως το 2021.

2. Υπάλληλοι διορισμένοι μετά το 1983 με 25ετία έως το 2010 και 37 έτη ασφάλισης έως το 2021 αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος το 2020, ή 61,2 ετών με 37 έτη έως το 2021.

3. Γονείς υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το 52ο έτος έως το 2017, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 58,5 έτη. Όσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα τον Αύγουστο του 2026 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μηνών.

4. Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο το ίδιο ή επόμενο έτος που έκλεισαν τα 55 το 2018, βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη στα 61 έτη ή στα 62 έτη και 6 μήνες, εφόσον έκλεισαν τα 55 το 2019.

5. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν τα 52. Για παράδειγμα, γονέας που έκλεισε τα 52 το 2018 λαμβάνει πλήρη σύνταξη στα 58,5 έτη ή στα 60 έτη και 2 μήνες.

6. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στο όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Μητέρα τριών παιδιών που συμπλήρωσε 23 έτη το 2012 και έγινε 55 ετών το 2018 έχει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 61 έτη.

7. Ασφαλισμένες με 25ετία έως το 2010 και ηλικία 55 ετών, καθώς και άνδρες με 25ετία και ηλικία 60 ετών έως το 2022, μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

8. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και ηλικία 56 και 58 ετών αντίστοιχα έως το 2022, έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ρωσικό σούπερ γιοτ 500 εκατ. δολαρίων: Διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα αποκάλυψη της Μουρτζούκου: Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bentley «ντύνει» τους εργαζομένους με… ανθρακονήματα

07:50WHAT THE FACT

Οι αστρονόμοι μόλις ανακάλυψαν μια κολοσσιαία δομή πίσω από τον Γαλαξία μας

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:42ΥΓΕΙΑ

Τα βακτήρια του στόματος μπορεί να παίζουν ρόλο στον καρκίνο του στομάχου — Τι έδειξε η έρευνα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι 8 κατηγορίες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άναψαν» τα τηλέφωνα μεταξύ Ανδρουλάκη, Φάμελλου και Νέας Αριστεράς - Προς πρόταση εξεταστικής επιτροπής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «επόμενη μέρα» για την Πληροφορική μετά το τέλος του RRF: Στρατηγικός προσανατολισμός σε defence tech και ΑΙ

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για Δικαιοσύνη, υποκλοπές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

07:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε έρχεται ο Τραμπ, Πως είναι αυτή την εποχή οι βουλευτές, Ομπρέλα Ντόρας σε Σκέρτσο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Νεκρή επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοιξη για λίγο ακόμα – Μέχρι και χιόνια θα φέρει η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς ABC: «Απολύστε άμεσα τον Τζίμι Κίμελ»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πρώτος... τελικός με Βαλένθια για Παναθηναϊκό AKTOR - Κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ