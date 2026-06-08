Εντοπισμός 125 μεταναστών σε δύο λέμβους ανοιχτά των Καλών Λιμένων

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Δύο λέμβοι με περίπου 125 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας ανοιχτά των Καλών Λιμένων στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, σε επιχείρηση της FRONTEX με ιταλικό σκάφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στην πρώτη βάρκα βρίσκονταν 52 άτομα και στη δεύτερη 73.

Οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφη των αρχών και μεταφέρονται στον λιμένα για καταγραφή, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθούν σε προσωρινό χώρο κράτησης στο Ηράκλειο πριν προωθηθούν σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα.