Γιατί είστε πιο ελκυστικοί όταν βάζετε στην άκρη το κινητό

Η χρήση τηλεφώνου κατά τη διάρκεια συνομιλιών βλάπτει αθόρυβα την ανθρώπινη σύνδεση.

Newsbomb

Γιατί είστε πιο ελκυστικοί όταν βάζετε στην άκρη το κινητό
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Αφήνοντας κάτω το κινητό σας τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορεί να σας κάνει να φαίνεστε πιο θερμοί, πιο προσεκτικοί και πιο κοινωνικά ελκυστικοί. Ο λόγος δεν είναι μόνο η εθιμοτυπία. Έρευνες για το «phubbing» (από τις λέξεις phone and snubbing)δείχνουν ότι το να αγνοείτε κάποιον υπέρ ενός κινητού τηλεφώνου μπορεί να μειώσει το πόσο συμπαθητικοί, ικανοί και ελκυστικοί φαίνεστε.

Το phubbing σημαίνει να εστιάζετε στο τηλέφωνό σας ενώ βρίσκεστε σωματικά μαζί με ένα άλλο άτομο. Μπορεί να συμβεί σε ένα ραντεβού, στο γεύμα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στη δουλειά ή ακόμα και σε οικογενειακό περιβάλλον. Το μήνυμα που στέλνετε είναι απλό: το άτομο μπροστά σας ανταγωνίζεται την οθόνη σας.

Τι έχει δείξει σχετική έρευνα

Μια μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, διαπίστωσε ότι το phubbing μείωσε την αντίληψη της «ζεστασιάς» και της ικανότητας, η οποία στη συνέχεια μείωσε την κοινωνική ελκυστικότητα, το πόσο αρεστός είναι ο χρήστης και την προθυμία των άλλων να αλληλεπιδράσουν μαζί του.

Αυτό έχει σημασία επειδή η κοινωνική και ερωτική έλξη δεν αφορά μόνο την εξωτερική εμφάνιση. Στην καθημερινή κοινωνική ζωή, οι άνθρωποι συχνά ελκύονται από εκείνους που φαίνονται παρόντες στη στιγμή, ανταποκρινόμενοι, φιλικοί και συναισθηματικά διαθέσιμοι. Το να σηκώνετε το βλέμμα σας από το τηλέφωνό σας βοηθά να επικοινωνήσετε αυτές τις ιδιότητες χωρίς να χρειάζεται να πείτε τίποτα.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν μια σημαντική λεπτομέρεια: ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος έχουν σημασία. Ο γρήγορος έλεγχος ενός απαραίτητου μηνύματος δεν είναι το ίδιο με το scrolling στα social media εν των μέσω συζήτησης με κάποιον μπροστά σας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι έχετε κινητό τηλέφωνο: είναι ότι κάνετε το άτομο μαζί σας να νιώθει αγνοημένο.

Γιατί η χρήση του τηλεφώνου κάνει κάποιον να φαίνεται λιγότερο ελκυστικός;

Όταν κάποιος κοιτάζει το τηλέφωνό του στην μέση της συζήτησης, το άλλο άτομο μπορεί να νιώθει αποκλεισμένο ή λιγότερο σημαντικό. Αυτό μπορεί να μειώσει τη συναισθηματική εγγύτητα, την εμπιστοσύνη και την αντιληπτή ανταπόκριση.

Αυτό έχει αποδειχθεί και στην έρευνα σχέσεων. Το phubbing μεταξύ συντρόφων έχει συνδεθεί με χαμηλότερη ικανοποίηση στη σχέση, εν μέρει επειδή αυξάνει τα συναισθήματα αποκλεισμού και μειώνει την αντιληπτή οικειότητα και ανταπόκριση.

Ακόμα και η σύντομη χρήση τηλεφώνου μπορεί να διακόψει τον ρυθμό της σύνδεσης. Η οπτική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, τα ακουστικά ερεθίσματα και ο συγχρονισμός βοηθούν τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι κατανοούνται. Ένα τηλέφωνο διακόπτει αυτόν τον κύκλο.

ραντεβου

Κάνει η διαφορά το γενικότερο πλαίσιο της κοινωνικής περίστασης;

Ναι. Η χρήση τηλεφώνου μπορεί να είναι πιο αποδεκτή σε επαγγελματικά περιβάλλοντα εάν υπάρχει σαφής λόγος που σχετίζεται με την εργασία. Μπορεί επίσης να είναι λιγότερο καταστροφική εάν το άτομο εξηγήσει γιατί πρέπει να ελέγξει τη συσκευή του.

Για παράδειγμα, λέγοντας "Λυπάμαι, πρέπει να απαντήσω σε αυτό επειδή είναι επείγον" μπορεί να μειώσει το αίσθημα της απόρριψης. Έρευνα για το phubbing μεταξύ συντρόφων υποδηλώνει επίσης ότι η δικαιολογημένη/εξηγημένη χρήση τηλεφώνου μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβής από την μυστική ή αποσπασματική κύλιση.

Ωστόσο, η ασφαλέστερη κοινωνική συνήθεια είναι απλή: όταν μια συζήτηση έχει σημασία, βάλτε το τηλέφωνο στην άκρη ή τοποθετήστε το με την όψη προς τα κάτω.

Πώς να φαίνεστε πιο παρόντες χωρίς να το σκέφτεστε υπερβολικά

Δεν χρειάζεστε μια τέλεια ψηφιακή… αποτοξίνωση για να κάνετε καλύτερη εντύπωση. Οι μικρές συνήθειες είναι αρκετές:

  • Κρατήστε το τηλέφωνό σας μακριά από τα χέρια σας κατά τη διάρκεια γευμάτων, ραντεβού, συναντήσεων και προσωπικών συνομιλιών
  • Χρησιμοποιήστε την επιλογή "μην ενοχλείτε" από το μενού του τηλεφώνου όταν θέλετε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι
  • Εάν πρέπει να ελέγξετε το τηλέφωνό σας, εξηγήστε σύντομα τον λόγο και επιστρέψτε την προσοχή σας γρήγορα

Ο στόχος δεν είναι να επιδείξετε ευγένεια. Είναι να δείξετε ότι το άτομο μπροστά σας έχει την προσοχή σας.

Συμπέρασμα

Το να αφήσετε κάτω το τηλέφωνό σας μπορεί να σας κάνει πιο ελκυστικούς, επειδή σας κάνει να φαίνεστε πιο παρόντες. Το phubbing στέλνει σήματα απόσπασης της προσοχής, χαμηλού ενδιαφέροντος και συναισθηματικής απόστασης, ενώ η οπτική επαφή και η προσοχή μεταδίδουν ζεστασιά και σεβασμό.

Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε το τηλέφωνό σας. Αλλά όταν είστε με κάποιον, το να του δώσετε όλη σας την προσοχή μπορεί να είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να φαίνεστε πιο συμπαθητικοί, αξιόπιστοι και πραγματικά ελκυστικοί.

Πηγές:
psychologytoday.com
frontiersin.org
research.vu.nl

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