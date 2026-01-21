Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξή τους

Μέχρι πότε μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να επιλέξουν υψηλότερη σφαλιστική κλάση φέτος - Τι σημαίνει για τις συντάξεις τους

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξή τους
Λήγει σε δέκα ημέρες για 1.500.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες η προθεσμία επιλογής μεγαλύτερης κατηγορίας ασφάλισης, η οποία θα τους αποφέρει και καλύτερη σύνταξη.

Και αυτό, επειδή το ποσοστό αναπλήρωσης ανάλογα με τα έτη ασφαλίσης θα εφαρμοστεί επί της σύνταξης, η οποία διαμορφώνεται από τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές στι διάρκεια των ετών εργασίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και σχετικό ρεπορτάζ της «Απογευματινής», μια μεταβολή εισφορών για ένα έτος, για παράδειγμα, για το 2026, θα επηρεάσει κατά 1/40 την τελική σύνταξη, ενώ μια καλή πενταετία θα επηρεάσει κατά το 1/8.

Αν, δηλαδή, στα 180,6 ευρώ της κατώτερης ασφαλιστικής κλάσης για το 2026 κάποιος επιλέξει μια καλύτερη ασφάλιση και πληρώσει επιπλέον 100 ευρώ τον μήνα (1.200 στη διάρκεια του νέου έτους), άρα 280,6 ευρώ μόνο για την κύρια σύνταξη και συνολικά 364 ευρώ τον μήνα, αυτό το ποσό θα μεταβάλει κατά 9 ευρώ τον μέσο συντάξιμο μισθό και κατά 4,5 ευρώ την τελική σύνταξη.

Η διαδικασία επιλογής

Από τις 10 Δεκεμβρίου 2025 λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ για την επιλογή κύριας ασφάλισης, επικουρικής και εφάπαξ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υποβολής αίτησης – δήλωσης μεταβολής κατηγορίας.

Η κατηγορία που θα επιλεγεί θα ληφθεί υπόψη κατά την τελική εκκαθάριση των εισφορών και γι'αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αναστέλλεται η αποστολή ειδοποιητηρίων, προκειμένου να ενσωματωθεί η νέα επιλογή.

Σημειώνεται ότι, παρά τη δυνατότητα επιλογής υψηλότερης κατηγορίας, η μεγάλη πλειονότητα των μη μισθωτών εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, λόγω χαμηλότερου μηνιαίου κόστους. Αυτό, όμως, στο μέλλον μπορεί να έχει κόστος, καθώς με 40 χρόνια ασφάλισης, οι συντάξεις που προκύπτουν από την πρώτη κατηγορία με δυσκολία ξεπερνούν τα 800 ευρώ.

Αυξάνονται οι εισφορές

Από 1η Ιανουαρίου 2026, οι εισφορές των μη μισθωτών έχουν αυξηθεί κατά 2,6%, ποσοστό που βασίζεται στην πρόβλεψη πληθωρισμού του 2025 και έχει ήδη ενσωματωθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.

Πίνακας νέων μηνιαίων εισφορών για το 2026:

  • 1η κατηγορία: 261,01 € (από 254,65 €)
  • 2η κατηγορία: 311,22 € (από 303,59 €)
  • 3η κατηγορία: 370,99 € (από 361,84 €)
  • 4η κατηγορία: 443,90 € (από 432,90 €)
  • 5η κατηγορία: 529,96 € (από 516,78 €)
  • 6η κατηγορία: 686,53 € (από 669,39 €)

