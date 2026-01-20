Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πλησιάζουν οι μέρες – Οι ημερομηνίες που θα μπούν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γνωστές από τον ΕΦΚΑ έγιναν οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: «Τελικός» επιβίωσης στο Champions League - Η ώρα και το κανάλι

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μοναδικές εικόνες: Το Βόρειο Σέλας «φώτισε» την Ελλάδα - Μοβ ο ουρανός σε Κέρκυρα και Χορτιάτη

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης σε 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία επιβάτη: «Ροτβάιλερ με δάγκωσε στο βαγόνι του ηλεκτρικού»

09:21ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στη Λακωνία

09:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Champions League, τα ματς της EuroLeague και τον Τσιτσιπά

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που θα πληγούν από τους νέους δασμούς του Τραμπ στην ΕΕ- Γαλλικά κρασιά και τυριά, νορβηγικός σολομός και είδη πολυτελείας

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Συγκέντρωση χιλιάδων φανατικών ισλαμιστών έπειτα από κάλεσμα σεΐχη

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ακτοπλοϊκά δρομολόγια επηρεάζονται από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Πού είναι δεμένα τα πλοία

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

08:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η καρδιά του εμβρύου χτυπά δυνατά» -Ο βουλευτής που είχε βανδαλίσει την Εθνική Πινακοθήκη τάσσεται υπέρ Καρυστιανού κι αμβλώσεων

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση έκτακτης από την πύρινη λαίλαπα η Χίλη: Τουλάχιστον 20 νεκροί - Στάχτη χιλιάδες στρέμματα

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Γροιλανδία: Στο φως τα SMS που αντάλλαξε ο Τραμπ με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Η αυτοκρατορία του Valentino: Το χρονικό μιας αμύθητης κληρονομιάς

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα μας – Κορύφωση την Τετάρτη, στο επίκεντρο και η Αττική - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Ψαλτοπούλου-Τζανάκης για γρίπη: «Νοσούν και οι εμβολιασμένοι, θα αυξηθούν οι θάνατοι -Εμβολιασμός ακόμα και τώρα»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Προσπαθούν να διαλύσουν τη σχέση μου» - Στη φόρα τα άπλυτα της διάσημης οικογένειας

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Κικής Κούσογλου: Τη στραγγάλισε και έβγαινε στη Νικολούλη αναζητώντας τη!

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τα έργα στον Κηφισό και η απεργία των ταξί προκαλούν πονοκέφαλο στους οδηγούς

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor T03: Ετοιμάζεται νέα γενιά του ηλεκτρικού city-car

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

09:21ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στη Λακωνία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά μιας εξαφάνισης - Τι λέει η εγκληματολογική ψυχολογία για την υπόθεση της Λόρας

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα μας – Κορύφωση την Τετάρτη, στο επίκεντρο και η Αττική - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Ποια ακτοπλοϊκά δρομολόγια επηρεάζονται από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Πού είναι δεμένα τα πλοία

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται χιόνια ακόμη και στις ημιορεινές περιοχές - Ραγδαία επιδείνωση από την Τετάρτη

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που θα πληγούν από τους νέους δασμούς του Τραμπ στην ΕΕ- Γαλλικά κρασιά και τυριά, νορβηγικός σολομός και είδη πολυτελείας

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Ψαλτοπούλου-Τζανάκης για γρίπη: «Νοσούν και οι εμβολιασμένοι, θα αυξηθούν οι θάνατοι -Εμβολιασμός ακόμα και τώρα»

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Η αυτοκρατορία του Valentino: Το χρονικό μιας αμύθητης κληρονομιάς

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία - Οι συγκλονιστικές ιστορίες των θυμάτων: Η 6χρονη που έμεινε χωρίς οικογένεια και οι δημοσιογράφοι που μετέφεραν δώρο για τον πρίγκιπα Φελίπε

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Απομακρύνθηκαν όλα τα τρακτέρ από το Νησέλι Ημαθίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ