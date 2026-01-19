«Μεγάλη φυγή» προς τη σύνταξη - Οι αιτίες της μαζικής εξόδου και οι χαμηλές αγροτικές απολαβές

Ραγδαία είναι η αύξηση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση μέσα στο 2025, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανασφάλεια για το μέλλον των ορίων ηλικίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η τάση συνταξιοδότησης ενισχύθηκε σημαντικά μέσα σε έναν χρόνο:

Το 2024 καταγράφηκαν 197.228 νέες αιτήσεις.

Το 2025 ο αριθμός εκτοξεύθηκε στις 225.803, επιβεβαιώνοντας τη μαζική έξοδο από την αγορά εργασίας.

Το «κλειδί» των ορίων ηλικίας

Όπως εξήγησε ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο βασικός κινητήριος μοχλός αυτής της φυγής είναι ο φόβος για επικείμενη αύξηση των ορίων ηλικίας από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ένα ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτηριστικό είναι ότι 7 στις 10 αιτήσεις υποβάλλονται από γυναίκες, οι οποίες φαίνεται να σπεύδουν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση των απασχολούμενων συνταξιούχων. Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο καθεστώς εργασίας τους, ο αριθμός τους έφτασε τις 300.000, όταν πέρυσι δεν ξεπερνούσε τις 25.000.

Στον «πάτο» της Ευρωζώνης οι αγροτικές συντάξεις

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο καθηγητής εργατικού δικαίου στο χαμηλό επίπεδο των απολαβών για τον αγροτικό κόσμο, τονίζοντας ότι οι αγροτικές συντάξεις στην Ελλάδα παραμένουν οι χαμηλότερες σε όλη την Ευρωζώνη. Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά για την πραγματικότητα που βιώνουν οι δικαιούχοι:

513€: Μέση σύνταξη γήρατος.

417€: Μέση σύνταξη χηρείας.

185€: Μέση σύνταξη για ορφανά τέκνα.

