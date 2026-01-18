Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

Η κυβέρνηση εξετάζει πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων χαμηλοσυνταξιούχων, την αποκατάσταση αδικιών σε συντάξεις και την αντιμετώπιση στρεβλώσεων σε υψηλότερα ποσά.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται τον Σεπτέμβριο και πιθανή προαναγγελία για συνταξιούχους την άνοιξη, ανάλογα με την υπέρβαση του πλεονάσματος του 2025.

Όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνουν:

Αύξηση μόνιμου επιδόματος

Προβλέπεται έως και διπλασιασμός του επιδόματος των 250 ευρώ, που καταβάλλεται από τον Νοέμβριο 2025 σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών μέσω ΟΠΕΚΑ. Το επόμενο επίδομα, τον Νοέμβριο 2026, μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ με αύξηση 150 ευρώ ή τα 500 ευρώ.

Μια κρίσιμη παράμετρος που μπορεί να μεταβάλει το ποσό είναι αν θα αποφασιστεί, παράλληλα με την αύξηση, να δοθεί και σε περισσότερους συνταξιούχους, είτε με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και σε όσους έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 14.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ (ατομικό) είτε με διατήρηση των ίδιων κριτηρίων αλλά με μείωση του ορίου ηλικίας των συνταξιούχων ώστε να το παίρνουν όσοι είναι από 62 ετών και πάνω. Το 250άρι κοστίζει στον προϋπολογισμό 360 εκατ. ευρώ. Αν η κυβέρνηση το ανεβάσει στα 400 ευρώ (αύξηση κατά 150 ευρώ), το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 570 εκατ. ευρώ, ενώ αν διπλασιαστεί, το κόστος βγαίνει στα 700 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

Οι επικουρικές συντάξεις από 350,01 ευρώ και άνω υφίστανται εισφορά αλληλεγγύης σε κλίμακα οκτώ σκαλοπατιών, από 4% έως 10%. Η κατάργησή της θα απαλλάξει 167 εκατ. ευρώ από κρατήσεις, αξιοποιώντας πόρους από τον ΑΚΑΓΕ (640 εκατ. ευρώ), χωρίς ακόμα εκταμίευση. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με επικουρική σύνταξη 350 ευρώ, σήμερα έχει κράτηση υπέρ υγείας 6% και η σύνταξη μειώνεται στα 319,15 ευρώ πριν από τον φόρο. Αν καταργηθεί η ΕΑΣ, η επικουρική σύνταξη προ φόρου θα διαμορφωθεί στα 329 ευρώ, που σημαίνει έμμεση αύξηση κατά 10 ευρώ. Αντίστοιχα, για σύνταξη 400 ευρώ μικτά και κατεβαίνει στα 361,85 ευρώ πριν απ' τον φόρο, με την κατάργηση της ΕΑΣ, ο συνταξιούχος θα εισπράξει 451 ευρώ προ φόρου, αύξηση κατά 25 ευρώ.

