e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 105.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 23 Ιανουαρίου

Από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 21 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και

από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: