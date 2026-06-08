Τρίκαλα: Προφυλακίστηκε ο 86χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον αδερφό του

Snapshot Ο 86χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του στα Τρίκαλα προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 86χρονος υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν ατύχημα κατά τον καθαρισμό του κυνηγετικού όπλου.

Η οικογένεια του θύματος θεωρεί τη δολοφονία προμελετημένη και αναφέρεται σε μακροχρόνιες διαφορές μεταξύ των αδερφών. Snapshot powered by AI

Προφυλακίστηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό του, την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηλικιωμένος μετά την απολογία του, σήμερα το μεσημέρι, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 86χρονος στη απολογία του δήλωσε ότι πρόκειται για ατύχημα και ότι ο αδερφός του δέχθηκε δυο σφαίρες όταν εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό του όπλο, την ώρα που το καθάριζε.

Η πλευρά της οικογένειας του θύματος κατέθεσε σήμερα, μέσω του συνηγόρου της, υπόμνημα στον ανακριτή στο οποίο μιλά για προμελετημένη δολοφονία και παραθέτει τους λόγους που το υποστηρίζει όπως τις διαφορές που είχαν για χρόνια τα δυο αδέλφια με τη διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης που διατηρούσαν, για την οποία ο μεγαλύτερος αδερφός θεωρούσε υπαίτιο τον 82χρονο. Ζητά μάλιστα την προφυλάκιση του καθώς φοβούνται ότι μπορεί μετά τον πατέρα τους να κάνει κακό και στους ίδιους.

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