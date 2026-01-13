Έρευνα: 6 στους 10 Έλληνες δεν αποταμιεύουν για τη μελλοντική σύνταξή τους

Πολύ χαμηλή κουλτούρα αποταμίευσης, για τη σύνταξή τους, έχουν οι Έλληνες.

Σε έρευνα της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Ενώσεων -Insurance Europe, προκύπτει ότι έξι στους δέκα δεν αποταμιεύουν ώστε να έχουν πλεονέκτημα όταν συνταξιοδοτηθούν. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ, είναι τέσσερις στους δέκα, δηλαδή χαμηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα.

Έτσι, οι εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι στη χώρα, δείχνουν εξάρτηση στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, για να λάβουν την όποια σύνταξη τους αναλογεί, στη λήξη του εργασιακού τους βίου.

Το κενό όμως στη συνταξιοδοτική αποταμίευση, δείχνει την πρακτική δυσκολία που έχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι, να βρουν το εισόδημα εκείνο που θα τους ωθήσει στην αποταμίευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 76% των ερωτηθέντων βλέπει θετικά την αποταμίευση για σύνταξη, ωστόσο το 44% δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσει και το 17% αισθάνεται ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες. Υπάρχει βέβαια κι ένα ποσοστό της τάξης του 15% που δηλώνει πως σκοπεύει να ξεκινήσει σύντομα.

Όπως επισημαίνουν μάλιστα, τόσο οι διεθνείς οργανισμοί όσο και ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, η επικέντρωση στο δημόσιο σύστημα και η έλλειψη κουλτούρας ιδιωτικής αποταμίευσης μέσα από την επιλογή συνταξιοδοτικών προϊόντων μεγαλώνει τον κίνδυνο συνταξιοδοτικού κενού.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων θα βρεθεί στο άμεσο μέλλον, με μια ανεπαρκή δημόσια σύνταξη που δεν θα καλύπτει τους όρους για αξιοπρεπή διαβίωση.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

