Θερμοπύλες: Δύο τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο

Snapshot Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά το απόγευμα της Δευτέρας στις Θερμοπύλες, μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα.

Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Υπήρξαν δύο τραυματίες από το τροχαίο. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στις Θερμοπύλες, μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν σε σημείο όπου εκτελούνται έργα οδοποιίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, οδηγώντας σε μετωπική σύγκρουση, παρά την προσπάθεια αποφυγής από τον οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου. Στην περιοχή υπάρχει εργοτάξιο για τη διαμόρφωση νέου κόμβου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.