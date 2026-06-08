Θερμοπύλες: Δύο τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο
Το περιστατικό συνέβη σε σημείο όπου εκτελούνται έργα οδοποιίας για νέο κόμβο με περιορισμένη κυκλοφορία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν μετωπικά το απόγευμα της Δευτέρας στις Θερμοπύλες, μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα.
- Η σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
- Υπήρξαν δύο τραυματίες από το τροχαίο.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στις Θερμοπύλες, μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν σε σημείο όπου εκτελούνται έργα οδοποιίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, οδηγώντας σε μετωπική σύγκρουση, παρά την προσπάθεια αποφυγής από τον οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου. Στην περιοχή υπάρχει εργοτάξιο για τη διαμόρφωση νέου κόμβου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ανησυχία με Ρογκαβόπουλο (vid)
21:00 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Γιατί είστε πιο ελκυστικοί όταν βάζετε στην άκρη το κινητό
20:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θερμοπύλες: Δύο τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο
07:45 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά
19:39 ∙ WHAT THE FACT