Πώς θα είναι η πόλη που θα μεταφέρει η Κίνα στην οροσειρά του Σαν Χουάν για 5.000 εργάτες

Όλα κατασκευάζονται στον ασιατικό γίγαντα και μεταφέρονται έτοιμα για εγκατάσταση στα βουνά της Αργεντινής

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πώς θα είναι η πόλη που θα μεταφέρει η Κίνα στην οροσειρά του Σαν Χουάν για 5.000 εργάτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίνα κατασκευάζει στην πατρίδα της μια ολόκληρη πόλη από προκατασκευασμένα μονάδες που θα μεταφερθούν και θα εγκατασταθούν στην οροσειρά του Σαν Χουάν στην Αργεντινή για την εξόρυξη χαλκού.
  • Η αρχική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει 2.500 κλίνες, ενώ ο πληθυσμός των εργαζομένων που θα κατοικούν εκεί αναμένεται να φτάσει έως 5.000, με μελλοντική επέκταση σε περίπου 6.000 θέσεις εργασίας.
  • Τα "σπίτια
  • κοντέινερ" που θα χρησιμοποιηθούν έχουν αρθρωτό σχεδιασμό και μπορούν να συναρμολογηθούν γρήγορα, ενώ παραδίδονται πλήρως εξοπλισμένα με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές.
  • Το κόστος κατασκευής και μεταφοράς από την Κίνα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την τοπική κατασκευή στην Αργεντινή, γεγονός που μειώνει τις άμεσες θέσεις εργασίας στην περιοχή από 500 σε μόλις 50.
  • Η ασιατική κοινοπραξία προσέφερε 52 εκατομμύρια δολάρια για το έργο, ξεπερνώντας την προσφορά της αργεντίνικης Modular Homes που ήταν στα 70 εκατομμύρια δολάρια.
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Η οροσειρά του Σαν Χουάν θα φιλοξενήσει χιλιάδες εργαζομένους που θα ζήσουν στην πόλη που θα εισαχθεί από την Κίνα, για το μεγαλεπήβολο έργο εξόρυξης χαλκού. Θα περιλαμβάνει την κατασκευή λευκών μονάδων που θα λειτουργούν ως κατοικίες, γραφεία, διάφορες υπηρεσίες και ακόμη και εστιατόρια. Όλα κατασκευάζονται στον ασιατικό γίγαντα και μεταφέρονται έτοιμα για εγκατάσταση στα βουνά της Αργεντινής

Η ανάθεση του έργου προβλέπει την αρχική εγκατάσταση 2.500 κλινών στο οικιστικό συγκρότημα. Ωστόσο, η εργασιακή δυναμική της εξορυκτικής βιομηχανίας θα πολλαπλασιάσει τον πληθυσμό της. Με τα συνήθη συστήματα εκ περιτροπής εργασίας —που εναλλάσσουν 14 ημέρες εργασίας με 14 ημέρες ανάπαυσης, ή μορφές 21 προς 7—, θα διακινούνται και θα ζουν σε αυτή την πόλη που κατασκευάστηκε στην Ασία και μεταφέρθηκε ολόκληρη πέρα από τον ωκεανό, μεταξύ 3.500 και 5.000 άτομα.

Οι τεχνικές προβλέψεις της εταιρείας εκτιμούν ότι, όταν το κοίτασμα φτάσει στη φάση ωρίμανσής του, η ζήτηση εργατικού δυναμικού θα ανέλθει σε 12.000 εργαζόμενους, κάτι που θα απαιτήσει την επέκταση του συγκροτήματος σε περίπου 6.000 θέσεις.

Το μοντέλο εξπρές: σπίτια-κοντέινερ

Η ασιατική εταιρεία Beijing Chengdong, μέλος της νικήτριας κοινοπραξίας και υπεύθυνη για την κατασκευή, παρουσιάζει στον διαδικτυακό της κατάλογο το μοντέλο που θα φτάσει στο Σαν Χουάν.

Οι προδιαγραφές της αναφέρουν κινητά «σπίτια-κοντέινερ», με αρθρωτό σχεδιασμό και προκατασκευασμένα στην πηγή. Χρησιμοποιούν σκελετούς από ειδικό χάλυβα που μπορούν να συναρμολογηθούν με μπουλόνια σε διάφορους οριζόντιους συνδυασμούς και να στοιβαχτούν έως και σε τρεις ορόφους, γεγονός που εγγυάται μια γρήγορη εγκατάσταση στο έδαφος.

Το πιο πρόσφατο έργο της εταιρείας στην περιοχή ήταν ένας καταυλισμός ανθρακωρύχων στο Μεξικό το 2025, με 10.000 τετραγωνικά μέτρα καταλυμάτων, γραφείων και εστιατορίων. Για το συγκρότημα αυτό, η εταιρεία χρησιμοποίησε μονάδες ενισχυμένες με εντατήρες και καλώδια αγκύρωσης για να αντέχουν σε ακραίους ανέμους. Η πρόταση πωλείται στη διεθνή αγορά ως μια ολοκληρωμένη λύση που φτάνει στο οικόπεδο με τα έπιπλα, τις ηλεκτρικές συσκευές και τις εσωτερικές τελειώσεις ήδη εγκατεστημένες.

Ο πόλεμος των τιμών

Το κόστος κατασκευής αυτού του είδους των μονάδων στην Κίνα κυμαίνεται στα 500 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, στα οποία προστίθενται περίπου 200 δολάρια για διεθνή μεταφορικά. Αντίθετα, η κατασκευή των σπιτιών για τον μόνιμο καταυλισμό στην Αργεντινή κοστίζει 1.300 δολάρια ΗΠΑ. Σχεδόν το διπλάσιο από τα 700 δολάρια ΗΠΑ που αθροίζονται για την κατασκευή και τη μεταφορά, αριθμοί που καταδεικνύουν τη δυσκολία ανταγωνισμού με τη χώρα του Σι Τσινπίνγκ και το πρόσθετο «κόστος της Αργεντινής» που αμφισβητεί η τοπική επιχειρηματική κοινότητα, στο οποίο προστίθενται υψηλοί φόροι.

Εάν αυτός ο οικισμός κατασκευαζόταν στην Αργεντινή, θα δημιουργούσε τουλάχιστον 500 άμεσες θέσεις εργασίας, υπολόγισαν πηγές του κλάδου. Με την εισαγωγή του από την Κίνα, ο αριθμός πέφτει σε 50 μόλις θέσεις, που περιορίζονται αποκλειστικά σε εργασίες logistics και συναρμολόγησης στην περιοχή του Σαν Χουάν.

Η προσφορά της ασιατικής κοινοπραξίας ήταν 52 εκατομμύρια δολάρια, εκτοπίζοντας την εθνική εταιρεία της Αργεντινής Modular Homes, η οποία είχε υπολογίσει το έργο σε 70 εκατομμύρια δολάρια.

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