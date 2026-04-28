Βουλιαγμένης: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό - Ντεραπάρισε φορτηγό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 28/4 στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ένα φορτηγό ντεραπάρισε στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, που υπάρχει το παροπλισμένο Boeing 727, με τον οδηγό να εγκλωβίζεται.

Οι Αρχές έσπευσαν επί τόπου στο συμβάν, με περιπολικό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Το σημείο είναι αποκλεισμένο και η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων στο ρεύμα προς παραλιακή να διεξάγεται με δυσκολία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγό «φρακάρισε» στη γέφυρα, καθώς είχε κάποια εξαρτήματα (σ.σ.: "πιρούνια") που ξεπερνούσαν το επιτρεπόμενο ύψος, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να φρενάρει βίαια από την πρόσκρουση, και να ανατραπεί προκαλώντας τον τραυματισμό του οδηγού, που δεν πρόλαβε να αντιδράσει.