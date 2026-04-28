Μυστήριο με ρωσικό σούπερ γιοτ 500 εκατ. δολαρίων: Διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

Ο Μορντάσοφ, που έχει υποστεί δυτικές κυρώσεις, δεν αναφέρεται ως επίσημος ιδιοκτήτης του Nord, αλλά το σκάφος καταχωρήθηκε σε εταιρεία της συζύγου του το 2022.

Ένα σούπερ γιοτ που συνδέεται με έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού. Το πολυτελές σκάφος Nord, μήκους 142 μέτρων, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ταξίδεψε από το Ντουμπάι στο Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο, ένα από τα λίγα ιδιωτικά πλοία που διέσχισαν τα Στενά τους τελευταίους μήνες.

Το Ιράν έχει εμπλακεί σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, καθώς η αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών συνεχίζεται. Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται κανονικά μέσω της πλωτής οδού.

Ο Μορντάσοφ, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με τον Πούτιν και έχει υποστεί κυρώσεις, δεν αναφέρεται ως ο επίσημος ιδιοκτήτης του πολυτελούς σκάφους. Τα αρχεία της Nord ωστόσο δείχνουν ότι καταχωρήθηκε σε μια εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022. Το Nord, του οποίου η αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια, αναχώρησε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και έφτασε στο Al Mouj, μια μαρίνα στην πρωτεύουσα του Ομάν, το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Marine Traffic.

Η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του Κόλπου βρίσκεται σήμερα σε ένα κλάσμα των προπολεμικών επιπέδων. Η σύγκρουση έχει συμβάλει σε μια απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να ανέρχεται στα 109 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα. Το Ιράν συνέχισε να περιορίζει τη ναυτιλία μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Το υπό ρωσική σημαία Nord κατάφερε να διασχίσει τα Στενά, παρά το γεγονός ότι τα ιδιωτικά σκάφη απέφευγαν σε μεγάλο βαθμό την πλωτή οδό από την έναρξη των εχθροπραξιών. Ενώ οι μακροπρόθεσμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν βαλτώσει, η Τεχεράνη επικεντρώθηκε αυτή την εβδομάδα στις διπλωματικές της προσπάθειες στην ενίσχυση της σχέσης της με τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φιλοξένησε ιρανική αντιπροσωπεία στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαιρέτισε τη «στρατηγική σχέση» τους. Ο Πούτιν δήλωσε στον Αραγτσί ότι ο ιρανικός λαός «αγωνίζεται με θάρρος» για την κυριαρχία του απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές πιέσεις, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Aραγτσί κοινοποίησε φωτογραφίες στο X που τον δείχνουν να χαμογελά και να σφίγγει τα χέρια με τον Πούτιν και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. «Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και χαιρετίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία» δήλωσε.

Το ρωσικό σούπερ γιοτ διαθέτει πισίνα, υποβρύχιο και ελικοδρόμιο, σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό Superyacht Times. Ο Μορντάσοφ έχει στοχοποιηθεί από δυτικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, αφότου η Ρωσία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν κατασχέσει μέχρι σήμερα το γιοτ, παρά τις εκκλήσεις από δυτικά έθνη να παγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ο Μορντάσοφ είναι πρόεδρος της χαλυβουργικής εταιρείας Severstal, με το Forbes να εκτιμά την καθαρή του περιουσία σε περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι σαφές εάν επέβαινε στο Nord ενώ αυτό διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.