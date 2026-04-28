Μυστήριο με ρωσικό σούπερ γιοτ 500 εκατ. δολαρίων: Διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

Ένα σούπερ γιοτ που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ο οποίος έχει υποστεί κυρώσεις, διέσχισε τα αποκλεισμέναΣτενό του Ορμούζ.  Το πολυτελές σκάφος με πολλά καταστρώματα, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, διέσχισε την πλωτή οδό του Κόλπου το Σαββατοκύριακο.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ένα ρωσικό σούπερ γιοτ αξίας 500 εκατ. δολαρίων, συνδεδεμένο με τον Αλεξέι Μορντάσοφ, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό.
  • Το γιοτ Nord ταξίδεψε από το Ντουμπάι στο Μουσκάτ του Ομάν, αποτελώντας ένα από τα λίγα ιδιωτικά σκάφη που πέρασαν από τα Στενά τους τελευταίους μήνες.
  • Η ναυτιλία μέσω των Στενών έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, γεγονός που επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.
  • Η Ρωσία και το Ιράν ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία μέσω διπλωματικών επαφών, παρά τις διεθνείς εντάσεις στην περιοχή.
  • Ο Μορντάσοφ, που έχει υποστεί δυτικές κυρώσεις, δεν αναφέρεται ως επίσημος ιδιοκτήτης του Nord, αλλά το σκάφος καταχωρήθηκε σε εταιρεία της συζύγου του το 2022.
Ένα σούπερ γιοτ που συνδέεται με έναν από τους βασικούς συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της κρίσιμης ναυτιλιακής οδού. Το πολυτελές σκάφος Nord, μήκους 142 μέτρων, που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ταξίδεψε από το Ντουμπάι στο Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο, ένα από τα λίγα ιδιωτικά πλοία που διέσχισαν τα Στενά τους τελευταίους μήνες.

Το Ιράν έχει εμπλακεί σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, καθώς η αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών συνεχίζεται. Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται κανονικά μέσω της πλωτής οδού.

Ο Μορντάσοφ, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με τον Πούτιν και έχει υποστεί κυρώσεις, δεν αναφέρεται ως ο επίσημος ιδιοκτήτης του πολυτελούς σκάφους. Τα αρχεία της Nord ωστόσο δείχνουν ότι καταχωρήθηκε σε μια εταιρεία που ανήκε στη σύζυγό του το 2022. Το Nord, του οποίου η αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια, αναχώρησε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και έφτασε στο Al Mouj, μια μαρίνα στην πρωτεύουσα του Ομάν, το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Marine Traffic.

Η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του Κόλπου βρίσκεται σήμερα σε ένα κλάσμα των προπολεμικών επιπέδων. Η σύγκρουση έχει συμβάλει σε μια απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να ανέρχεται στα 109 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα. Το Ιράν συνέχισε να περιορίζει τη ναυτιλία μέσω της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επιβάλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

g.jpg

Το υπό ρωσική σημαία Nord κατάφερε να διασχίσει τα Στενά, παρά το γεγονός ότι τα ιδιωτικά σκάφη απέφευγαν σε μεγάλο βαθμό την πλωτή οδό από την έναρξη των εχθροπραξιών. Ενώ οι μακροπρόθεσμες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν βαλτώσει, η Τεχεράνη επικεντρώθηκε αυτή την εβδομάδα στις διπλωματικές της προσπάθειες στην ενίσχυση της σχέσης της με τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φιλοξένησε ιρανική αντιπροσωπεία στην Αγία Πετρούπολη τη Δευτέρα, όπου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαιρέτισε τη «στρατηγική σχέση» τους. Ο Πούτιν δήλωσε στον Αραγτσί ότι ο ιρανικός λαός «αγωνίζεται με θάρρος» για την κυριαρχία του απέναντι στις αμερικανικές και ισραηλινές πιέσεις, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Aραγτσί κοινοποίησε φωτογραφίες στο X που τον δείχνουν να χαμογελά και να σφίγγει τα χέρια με τον Πούτιν και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. «Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς η σχέση μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, είμαστε ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και χαιρετίζουμε την υποστήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία» δήλωσε.

Το ρωσικό σούπερ γιοτ διαθέτει πισίνα, υποβρύχιο και ελικοδρόμιο, σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό Superyacht Times. Ο Μορντάσοφ έχει στοχοποιηθεί από δυτικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, αφότου η Ρωσία ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες δεν έχουν κατασχέσει μέχρι σήμερα το γιοτ, παρά τις εκκλήσεις από δυτικά έθνη να παγώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ο Μορντάσοφ είναι πρόεδρος της χαλυβουργικής εταιρείας Severstal, με το Forbes να εκτιμά την καθαρή του περιουσία σε περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι σαφές εάν επέβαινε στο Nord ενώ αυτό διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ρωσικό σούπερ γιοτ 500 εκατ. δολαρίων: Διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό

08:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα αποκάλυψη της Μουρτζούκου: Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bentley «ντύνει» τους εργαζομένους με… ανθρακονήματα

07:50WHAT THE FACT

Οι αστρονόμοι μόλις ανακάλυψαν μια κολοσσιαία δομή πίσω από τον Γαλαξία μας

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:42ΥΓΕΙΑ

Τα βακτήρια του στόματος μπορεί να παίζουν ρόλο στον καρκίνο του στομάχου — Τι έδειξε η έρευνα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι 8 κατηγορίες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο πριν τα 62

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άναψαν» τα τηλέφωνα μεταξύ Ανδρουλάκη, Φάμελλου και Νέας Αριστεράς - Προς πρόταση εξεταστικής επιτροπής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (28/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «επόμενη μέρα» για την Πληροφορική μετά το τέλος του RRF: Στρατηγικός προσανατολισμός σε defence tech και ΑΙ

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για Δικαιοσύνη, υποκλοπές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

07:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε έρχεται ο Τραμπ, Πως είναι αυτή την εποχή οι βουλευτές, Ομπρέλα Ντόρας σε Σκέρτσο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Νεκρή επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Abolghasem Salavati: Ποιος είναι ο διαβόητος δικαστής που «μοιράζει» θανατικές ποινές στο Ιράν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοιξη για λίγο ακόμα – Μέχρι και χιόνια θα φέρει η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο «Άνθρωπος με τη Σαλάτα» έμεινε ανέμελος κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στο γκαλά Τραμπ

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ προς ABC: «Απολύστε άμεσα τον Τζίμι Κίμελ»

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ανήλικη απειλούσε να αυτοκτονήσει μετά από καβγά με τους γονείς της

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Η ώρα της απολογίας του 20χρονου για τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού - Πού θα στηρίξει την υπεράσπισή του, οι ισχυρισμοί των φίλων του

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Μέχρι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η παράταση - Βήμα βήμα η διαδικασία

03:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ μέτρα της Πολιτικής Προστασίας για τη Σαντορίνη – Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πρώτος... τελικός με Βαλένθια για Παναθηναϊκό AKTOR - Κόντρα σε Μονακό ο Ολυμπιακός

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Bόρεια Κορέα: Αυξήθηκαν οι εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας - Δολοφονούνται επειδή βλέπουν Κ-Pop

20:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος - Το περίεργο τατουάζ με το δάκρυ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ