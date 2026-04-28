Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

Σε μια εποχή που η τέχνη, η επιστήμη και η πίστη φαίνονται σαν ξεχωριστοί κόσμοι, ο γιατρός και μουσικός Χριστόφορος Λάσκος προσπαθεί να τους ενώσει. Είναι διευθυντής Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Δροσοπηγής Κεντρικών Τζουμέρκων, έχει σπουδάσει Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ενώ παράλληλα είναι ψάλτης, συνθέτης και δημιουργός του μουσικού project ΔYNAMIS.

Μιλώντας στο Newsbomb, εξηγεί πώς συνδυάζει τη βυζαντινή μουσική με τη heavy metal, πώς βλέπει την ιατρική ως προσφορά προς τον άνθρωπο και τι σημαίνει για εκείνον η «δύναμη».

Ο ίδιος εξηγεί πως η σύλληψη του Byzantine Metal δεν ήταν μια στιγμιαία έμπνευση, αλλά αποτέλεσμα εσωτερικής πορείας: «Η ιδέα να ενώσω τη βυζαντινή μουσική με τη metal δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά γεννήθηκε βιωματικά μέσα από τη ζωή μου».

Όπως περιγράφει, στα φοιτητικά του χρόνια στην Αθήνα κινούνταν ανάμεσα σε δύο φαινομενικά αντίθετους κόσμους: «Από τη μία το εκκλησιαστικό αναλόγιο, η βυζαντινή χορωδία και ο ιερός ναός, από την άλλη η ηλεκτρική κιθάρα, η metal μπάντα μου και το υπόγειο στούντιο».

Η πρώτη σπίθα ήρθε μέσα από μια απλή αλλά ουσιαστική εμπειρία: «Η φράση “Κύριε ελέησον” την οποία έψελνα νοερώς, ντύνοντάς την με metal ήχο και ρυθμό».

Η ιδέα ωρίμασε χρόνια αργότερα: «Η ουσιαστική ώθηση ήρθε σαν μια μορφή “θείας φώτισης” τότε κατάφερα να συλλάβω όχι μόνο τον τρόπο σύνδεσης των δύο κόσμων, αλλά και τον στόχο αυτού του εγχειρήματος».

Έτσι γεννήθηκε το Byzantine Metal, σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης κιθαρίστα Bob Katsionis.

Η μεγάλη πρόκληση

Ο Χριστόφορος Λάσκος χαρακτηρίζει το εγχείρημα απαιτητικό σε βάθος: «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν βαθιά ουσιαστική και σχεδόν υπαρξιακή».

Όπως εξηγεί: «Η πρόκληση δεν ήταν να συνυπάρξουν επιφανειακά αυτά τα δύο στοιχεία, αλλά να συναντηθούν ουσιαστικά — να “συνομιλήσουν”».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον σεβασμό της χριστιανικής πίστης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το πιο ευαίσθητο σημείο ήταν να προσεγγιστεί το εγχείρημα χωρίς καμία διάθεση βεβήλωσης».

Και συνοψίζει: «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να οικοδομηθεί μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους βίωσης της τέχνης και της πνευματικότητας».

Η ανταπόκριση του κόσμου

Η αποδοχή, όπως λέει, ξεπέρασε κάθε προσδοκία: «Η συνύπαρξη προκάλεσε εξαρχής έντονο ενδιαφέρον, αλλά και μια σχεδόν απροσδόκητα θερμή αποδοχή».

Μετά την πρώτη δημοσίευση: «Η ανταπόκριση υπήρξε εντυπωσιακή όχι μόνο από τους metalheads (σ.σ. λάτρεις της metal μουσικής). Ορθόδοξοι χριστιανοί και φίλοι της metal συχνά συγκλίνουν σε έναν κοινό εσωτερικό άξονα: την αναζήτηση νοήματος».

«Μπορεί ο ένας να κρατά κομποσχοίνι και ο άλλος μια ηλεκτρική κιθάρα, όμως και οι δύο κουβαλούν μια δίψα για φως», συνεχίζει, ενώ σε ερώτηση για την υποδοχή του εγχειρήματος από τον εκκλησιαστικό χώρο, ανέφερε πως υπήρχε μια «συγκρατημένη», αλλά «θετική διάθεση».

«Η μουσική είναι δύναμη - η πίστη μεταμορφώνει»

Στο ερώτημα για τη «δύναμη», η απάντησή του αποκτά φιλοσοφικό και θεολογικό βάθος:«Η “δύναμη” στη μουσική και στην πίστη είναι μια ζωντανή εμπειρία που αγγίζει σώμα, νου και ψυχή».

«Η μουσική δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση, αλλά δύναμη που διαμορφώνει εσωτερικές καταστάσεις», αναφέρει, ενώ σχετικά με τη metal μουσική, τονίζει:«Λειτουργεί καθαρτικά, προσφέρει διέξοδο και αυθεντική αυτοέκφραση».

Για τη σχέση μουσικής και χριστιανικής πίστης, ο Χριστόφορος Λάσκος σημειώνει πως: «Αν η μουσική αγγίζει την ψυχή, η πίστη την μεταμορφώνει», για να συμπληρώσει: «Η μουσική εκφράζει τον άνθρωπο. Η πίστη τον μεταμορφώνει».

Η ιατρική ως σχέση και διακονία

Η μουσική, όπως εξηγεί, έχει επηρεάσει ουσιαστικά την ιατρική του στάση:

«Δεν έχει απλώς επηρεάσει τον τρόπο που ασκώ την ιατρική, έχει διαμορφώσει τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τον άνθρωπο ως ολότητα».

«Προσπαθώ να προσεγγίζω τους ασθενείς σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι», τονίζει χαρακτηριστικά και όπως εξηγεί, «η μουσική με δίδαξε να “ακούω” βαθύτερα, όχι μόνο ήχους, αλλά και σιωπές, συναισθήματα, φόβους».

«Η θεραπεία δεν περιορίζεται στο σώμα. Η αληθινή ίαση αγγίζει και την ψυχή» αναφέρει.

Τα μαθήματα από τους ασθενείς

Με ειλικρίνεια μιλά για όσα έμαθε από τους ασθενείς του: «Έμαθα να βλέπω τον άνθρωπο όχι ως “περιστατικό”, αλλά ως μοναδικό πρόσωπο. Ένα βλέμμα κατανόησης έχει δύναμη εξίσου σημαντική με ένα φάρμακο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον εαυτό του, και τον τρόπο που προσεγγίζει την ιατρική, αναφέρει πως «η ιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη, αλλά και διακονία».

Το μήνυμα του Byzantine Metal

Κλείνοντας, δίνει το βαθύτερο νόημα του εγχειρήματος: «Το μήνυμα είναι βαθιά υπαρξιακό και πνευματικό» ενώ στόχος είναι «να αναδειχθεί η ψαλτική τέχνη ως ζωντανή πνευματική ενέργεια».

«Το Byzantine Metal επιδιώκει τη μετάβαση από τη λήθη στην επίγνωση, και από την επίγνωση στην εμπειρία», συνεχίζει και συνοψίζει: «Επιχειρεί να ενώσει αυτές τις δύο δυνάμεις σε μια ενιαία εμπειρία αφύπνισης, κάθαρσης και εγρήγορσης. Αν αυτό το έργο φέρει μέσα του κάτι αληθινά ζωντανό, θα βρει τον δρόμο του προς τις καρδιές των ανθρώπων. Όχι με θόρυβο, αλλά με Δynamis».

