ΗΠΑ: Γυναίκα επιστρέφει ως γιατρός στο νοσοκομείο που δούλευε ως καθαρίστρια - Το συγκινητικό βίντεο

Μια ιστορία επιμονής, σκληρής δουλειάς και ατελείωτης προσπάθειας αποδεικνύει γιατί ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες γύρω μας. Πρωταγωνίστρια είναι η Shay Taylor, η οποία κατάφερε να περάσει από τη θέση της καθαρίστριας σε εκείνη της γιατρού, επιστρέφοντας στο ίδιο νοσοκομείο όπου εργαζόταν.

Η 32χρονη σήμερα Taylor υπήρξε εξαιρετική μαθήτρια στο Wilbur Cross High School, αποφοιτώντας στο κορυφαίο 10% της τάξης της. Ωστόσο, χωρίς καθοδήγηση και οικογενειακή εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, δεν συνέχισε τις σπουδές της και μπήκε απευθείας στην αγορά εργασίας.

«Δεν ήξερα τι να κάνω. Η μητέρα μου ήταν μόνη της και δεν γνωρίζαμε τίποτα για υποτροφίες ή αιτήσεις», δήλωσε σε συνέντευξή της στο TODAY.

Σε ηλικία 18 ετών προσλήφθηκε ως καθαρίστρια στο Yale New Haven Hospital, όπου για σχεδόν μια δεκαετία φρόντιζε δωμάτια ασθενών, ψυχιατρικές μονάδες και διοικητικούς χώρους.

Η ασθένεια που άλλαξε τα πάντα

Η πορεία της ζωής της άλλαξε δραματικά όταν η μητέρα της αρρώστησε σοβαρά, έπειτα από πυρκαγιά που της προκάλεσε σημαντική βλάβη στους πνεύμονες. Για μήνες αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο –όπως αναφέρει η Taylor– οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματα σε ψυχολογικά αίτια.

Απελπισμένη, η Taylor απευθύνθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο του νοσοκομείου, του οποίου το γραφείο είχε καθαρίσει στο παρελθόν. Λίγες ημέρες αργότερα, η μητέρα της εξετάστηκε από νέα ιατρική ομάδα και τελικά διαγνώστηκε με δυσλειτουργία φωνητικών χορδών, μια σπάνια πάθηση που είχε περάσει απαρατήρητη.

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής. «Αν μπορούσα να γίνω η φωνή της μητέρας μου, ίσως να μπορούσα να το κάνω και για άλλους ασθενείς», θυμάται.

Ένας δύσκολος δρόμος προς την ιατρική

Αποφασισμένη να αλλάξει πορεία, άρχισε να αναζητά τρόπους να ενταχθεί στον χώρο της υγείας. Αρχικά σκέφτηκε τη νοσηλευτική, όμως τελικά έθεσε ως στόχο να γίνει γιατρός.

Η διαδρομή μόνο εύκολη δεν ήταν. Χωρίς καθοδήγηση, ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν, επιστρέφοντας στις σπουδές στο Southern Connecticut State University και στη συνέχεια αποκτώντας μεταπτυχιακό στο Quinnipiac University, όπου παρακολούθησε τα απαραίτητα μαθήματα για την εισαγωγή στην ιατρική σχολή.

Παράλληλα, συνέχιζε να εργάζεται. Την ημέρα παρακολουθούσε μαθήματα και τη νύχτα εργαζόταν ως καθαρίστρια, εξοικονομώντας χρήματα για τα έξοδα των αιτήσεων και για τις εξετάσεις MCAT.

Τελικά, έγινε δεκτή στην Ιατρική Σχολή του Howard University College of Medicine.

Επιστροφή εκεί όπου ξεκίνησαν όλα

Πρόσφατα, η Taylor έμαθε ότι εξασφάλισε θέση ειδίκευσης στο Yale New Haven Hospital, το ίδιο νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια. Θα επιστρέψει ως ειδικευόμενη αναισθησιολόγος.

Η αντίδρασή της καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral: φωνάζει, πηδά από χαρά και καταρρέει συγκινημένη στην αγκαλιά των δικών της ανθρώπων, σε μια στιγμή που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την ίδια, η επιτυχία αυτή ξεπερνά τα όρια μιας επαγγελματικής διάκρισης. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Το να επιστρέψω στο ίδιο μέρος σημαίνει τα πάντα για μένα», δήλωσε.

Σύντομα θα διασχίζει ξανά τους ίδιους διαδρόμους, αυτή τη φορά ως γιατρός, φροντίζοντας ασθενείς και δίνοντας φωνή σε όσους, όπως η μητέρα της, έχουν ανάγκη να ακουστούν.

Η ίδια ελπίζει η ιστορία της να αποτελέσει πηγή έμπνευσης: «Θέλω οι άνθρωποι να συνεχίσουν να προσπαθούν και να μην θεωρούν το “όχι” ως τελική απάντηση».