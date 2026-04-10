Ελένη Ανουσάκη: «Ο γιατρός μαζί με το προσωπικό είναι οι σωτήρες μου» - Η περιπέτεια της υγείας της

Μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της πέρασε η Ελένη Ανουσάκη, η οποία χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιο διάστημα. «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι «με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον», είπε χαρακτηριστικά και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Έλαβε εξιτήριο, ωστόσο, θα πρέπει εκ νέου να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

«Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους, όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια. Έζησα ένα δράμα, έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα. Παίζει ρόλο και ηλικία γιατί όπως και να το κάνεις μεγαλώνουμε. Δυο μέρες ήμουν έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω το Ναυτικό Νοσοκομείο και τον γιατρό μου τον εξαιρετικό Σπύρο Παπαϊώαννου που είναι καρδιολόγος. Ο γιατρός μου μαζί με όλο το προσωπικό είναι οι σωτήρες μου. Μου έσωσαν τη ζωή. Τον καρδιολόγο μου τον βρήκα όταν απευθύνθηκα στον πνευμονολόγο μου τον κ. Τσουκαλά, ο οποίος με παρέπεμψε στον κ. Παπαϊωάννου. Ο κόσμος μου έχει απέραντη αγάπη και συγκινούμουν όσο ήμουν στο νοσοκομείο», είπε η κυρία Ανουσάκη.

Καταλήγοντας η αγαπημένη ηθοποιός περιέγραψε πώς βίωσε όλη αυτή την κατάσταση: «Τα χέρια μου από τα μηχανήματα είχαν γίνει μαύρα. Ευτυχώς το πρόλαβα. Είναι εξαιρετικοί γιατροί και τους ευχαριστώ όπως και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Ακολουθώ αγωγή μου απαγορεύουν να πίνω και πολύ νερό. Πρέπει να κάνω συνεχώς εξετάσεις».