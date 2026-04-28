Τραμπ προς ABC: «Απολύστε άμεσα τον Τζίμι Κίμελ»

Snapshot Ο Τζίμι Κίμελ προκάλεσε ένταση με σατιρικό σχόλιο για τη Μελάνιαραμπ, χαρακτηρίζοντάς «σαν μια όμορφη μέλλουσα χή».

Η Μελάνια Τραμπ ζήτησε την απομάκρυνση του Κίμελ από το ABC, καταγγέλλοντας τη ρητορική του ως διχαστική και επιζήμια για το πολιτικό κλίμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια τη σύζυγό του και απαίτησε άμεση απόλυση του παρουσιαστή, συνδέοντας το σχόλιο με πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας στη σχετική εκδήλωση.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τα όρια της πολιτικής σάτιρας στις ΗΠΑ, εν μέσω έντονης κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης.

Σε μείζον πολιτικό ζήτημα εξελίσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η αντιπαράθεση που προκάλεσε ένα αιχμηρό σχόλιο του τηλεοπτικού παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να στηρίζει δημόσια τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ, η οποία ζήτησε την απομάκρυνσή του από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Η υπόθεση ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο Κίμελ παρουσίασε μια σατιρική εκδοχή της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου. Πρόκειται για μια εκδήλωση με μακρά παράδοση, όπου η πολιτική σάτιρα έχει τον πρώτο λόγο και ο πρόεδρος ανταλλάσσει χιουμοριστικές ατάκες με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Φέτος, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να διαφοροποιηθεί από την παράδοση, αναθέτοντας την παρουσίαση της εκδήλωσης στον μενταλιστή Οζ Πέρλμαν, ενώ ο Κίμελ δεν προσκλήθηκε. Η απουσία αυτή φαίνεται πως αποτέλεσε αφορμή για την τηλεοπτική «απάντηση» του παρουσιαστή, ο οποίος οργάνωσε τη δική του σατιρική εκδοχή της βραδιάς.

Το σχόλιο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Κίμελ εξαπέλυσε σειρά σχολίων εις βάρος του προέδρου, ωστόσο εκείνο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση ήταν η αναφορά στη Μελάνια Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «σαν μια όμορφη μέλλουσα χήρα».

Το συγκεκριμένο σχόλιο κρίθηκε από πολλούς ως προσβλητικό και υπερβολικό, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν λίγες ημέρες αργότερα.

Το βράδυ του Σαββάτου, η πραγματική εκδήλωση των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου διακόπηκε όταν ένας ένοπλος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο, προκαλώντας πανικό.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν πέρασε από σημείο ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια, ενώ φέρεται να πυροβόλησε πριν τελικά συλληφθεί άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αντίδραση της Μελάνια Τραμπ

Μετά το περιστατικό, η Μελάνια Τραμπ αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας τη ρητορική του παρουσιαστή και ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή της, τα σχόλια αυτά δεν συνιστούν σάτιρα αλλά «λόγο που διχάζει και δηλητηριάζει το πολιτικό κλίμα», επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις εντείνουν την ένταση στην αμερικανική κοινωνία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια, στηρίζοντας πλήρως τη σύζυγό του και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Κίμελ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι προχώρησε σε απαράδεκτες αναφορές και υποστήριξε πως το περιεχόμενο της εκπομπής του ξεπέρασε τα όρια της πολιτικής σάτιρας. Παράλληλα, συνέδεσε το επίμαχο σχόλιο με το περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Καταλήγοντας, ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του παρουσιαστή από το δίκτυο, επισημαίνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές.

