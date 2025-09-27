Τζίμι Κίμελ: Από τον ρόλο του κωμικού στον ρόλο του οικογενειάρχη - Οι 4 πρωταγωνιστές της ζωής του

Μπορεί η κωμωδία να είναι το ταλέντο του, ωστόσο ολόκληρη η ζωή του διάσημου τηλεπαρουσιαστή του ABC είναι τα τέσσερα παιδιά του

Ανθή Κουρεντζή

Ανθή Κουρεντζή
Ο Τζιμ Κίμελ έχει δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με τη Τζίνα Μάντι, την 34χρονη Κέιτι και τον 32χρονο Κέβιν.

Μετά τον γάμο του με τη Μόλι ΜακΝίαρνι το 2013, ήρθαν στη ζωή άλλα δύο παιδιά, η 11χρονη Τζέιν και ο 8χρονος Μπιλ, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή ευτυχία του διάσημου κωμικού.

O Jimmy Kimmel με τη σύζυγό του, Molly McNearney / AP

Τον Μάιο του 2025, ο Κίμελ ανακοίνωσε στην εκπομπή του ότι έγινε παππούς, καθώς η Κέιτι έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, την Πάτι Τζόαν. «Η Κέιτι και ο σύζυγός της, Ουιλ, έφεραν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί ακριβώς τη στιγμή που γυρίζαμε την εκπομπή χθες βράδυ. Οπότε αποφάσισα να είμαι εκεί αντί εδώ», είπε, προσθέτοντας με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Το όνομά της είναι Πάτι. Όπως το melt, αλλά με ‘Ι’, όχι ‘Υ’».

Ο Κίμελ έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη διαφορά ανάμεσα στην ανατροφή των δύο μεγαλύτερων παιδιών του στα 20 του, πριν γίνει διάσημος και στην ανατροφή των μικρότερων ενώ η εκπομπή του σημείωνε μεγάλη επιτυχία. «Έπαιρνα την Κέιτι από το νηπιαγωγείο όσο πιο γρήγορα μπορούσα, γιατί δεν είχαμε τα χρήματα να τη κρατήσουμε παραπάνω», είχε πει στο «New York Magazine» το 2017.

Οι 4 πρωταγωνιστές της ζωής του

Κέιτι Κίμελ

Η Κέιτι, η κόρη του Κίμελ και της Μάντι, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1991 στην Τάμπα της Φλόριντα. Ο πατέρας της εργαζόταν τότε σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή και λίγες μέρες μετά έχασε τη δουλειά του, αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει στην Παλμ Σπρινγκς. Παρά τις δυσκολίες, ήταν παρών στην ανατροφή της. Σήμερα, η Κέιτι είναι καλλιτέχνης και πωλεί έργα τέχνης, ρούχα και είδη σπιτιού μέσω της ιστοσελίδας της.

Κέβιν Κίμελ

Ο Κέβιν, το δεύτερο παιδί του Κίμελ και της Μάντι, γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1993. Παρά τη διακριτική του παρουσία, έχει ασχοληθεί με τα social media της εκπομπής του πατέρα του και έχει εμφανιστεί σε κάποιες εκδηλώσεις, όπως φεστιβάλ κινηματογράφου και NBA All-Star Games.

Το 2016 έκανε ένα σύντομο cameo σε επεισόδιο για την Ημέρα του Πατέρα, πετώντας μια ωμή γαλοπούλα στον πατέρα του.

Σήμερα είναι μουσικός και μέλος του indie rock συγκροτήματος The Tetons στο Λος Άντζελες.

Τζέιν Κίμελ

Η Τζέιν, κόρη του Κίμελ και της ΜακΝίαρνι, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 2014.

Ο πατέρας της είχε ανακοινώσει τον ερχομό της κόρης της με χιούμορ στην εκπομπή του: «Την ονομάσαμε Τζέιν, όπως η γιαγιά μου». Ο Κίμελ έχει αναφερθεί στο πώς η ανατροφή παιδιών με οικονομική άνεση διαφέρει από τη δική του εμπειρία και δίνει έμφαση σε μικρές καθημερινές συμβουλές και υποχρεώσεις.

Από μικρή ηλικία η Τζέιν έχει δείξει ενδιαφέρον για την πολιτική.

Μπίλι Κίμελ

Ο Μπίλι, μικρότερος γιος του Τζιμ Κίμελ γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 2017. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή του, διαγνώστηκε με συγγενές καρδιολογικό πρόβλημα και υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς σε ηλικία τριών ημερών.

Από τότε, έχει υποβληθεί σε δύο ακόμη επεμβάσεις με επιτυχή αποτελέσματα. Ο Κίμελ μοιράζεται τακτικά, μέσω των social media νεότερα για την υγεία, ενώ ευχαριστεί συχνά τους γιατρούς και όσους στηρίζουν παιδιά με προβλήματα υγείας.

