Tζίμι Κίμελ: Επέστρεψε στο ABC με πάνω από 6 εκατομμύρια τηλεθεατές

Σχεδόν 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν την συγκινητική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ το βράδυ της Τρίτης, σχεδόν μια εβδομάδα αφότου η εκπομπή του διακόπηκε λόγω των σχολίων που έκανε για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Το κοινό, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Nielsen, ήταν πολύ μεγαλύτερο από την τακτική τηλεθέαση του "Jimmy Kimmel Live!" Η εκπομπή είχε κατά μέσο όρο 1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τα υψηλότερα από το συνηθισμένα νούμερα τηλεθέασης ήταν αξιοσημείωτα και επειδή το "Jimmy Kimmel Live!" δεν ήταν διαθέσιμο στην τηλεόραση σε περισσότερο από το 20% της χώρας το βράδυ της Τρίτης, συμπεριλαμβανομένων της Ουάσινγκτον, του Σιάτλ, της Νέας Ορλεάνης και του Σεντ Λούις.

Παράλληλα, ο μονόλογός του κατέγραψε πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του κοινού παρά τη διακοπή της προβολής του σε σημαντικά μέρη των ΗΠΑ.

«Όπως έλεγα πριν με διακόψουν», ξεκίνησε την εκπομπή του ο Κίμελ, επαναλαμβάνοντας μια ατάκα που χρησιμοποίησε ο πρώην παρουσιαστής του «Tonight Show», Τζακ Πάαρ, το 1960, όταν επέστρεψε μετά από μια σχεδόν μηνιαία διαμάχη με τη λογοκρισία του NBC.

Ο Κίμελ συγκινήθηκε καθώς έλεγε στο κοινό του την Τρίτη ότι δεν σκόπευε να «υποβαθμίσει τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα» στην εκπομπή του την προηγούμενη εβδομάδα, αναφερόμενος στα σχόλια που έκανε για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση Τραμπ για απειλές κατά των κωμικών και του Τύπου.

Τα στελέχη της Disney εν τω μεταξύ προετοιμάζονται για πιθανά αντίποινα από την κυβέρνηση Τραμπ, δήλωσε ένα άτομο κοντά στην εταιρεία. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κατακρίνει δημόσια την επιστροφή του Κίμελ, χαρακτηρίζοντάς τον «δούρειο ίππο» του Δημοκρατικού Κόμματος και υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να «σαπίσει» με τα χαμηλά του ποσοστά τηλεθέασης.