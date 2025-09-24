Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στο ABC, συγκινημένος και προσπαθώντας να διευκρινίσει τις δηλώσεις του για τον Τσάρλι Κερκ, μετά την προσωρινή του αναστολή λόγω σχολίων σχετικά με τη δολοφονία του ιδρυτή του TPUSA.

Στο πρώτο του πρόγραμμα μετά την αναστολή, ο παρουσιαστής τόνισε ότι ποτέ δεν είχε την πρόθεση να υποτιμήσει το τραγικό γεγονός και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του Κερκ.

Στην πρώτη του εκπομπή μετά την αναστολή, ο Τζίμι Κίμελ προσπάθησε να εξηγήσει τα σχόλιά του σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ, χωρίς όμως να απευθύνει μια ξεκάθαρη συγγνώμη. Με εμφανή συγκίνηση, δήλωσε: «Ποτέ δεν ήθελα να κάνω αστείο μια δολοφονία νεαρού άνδρα. Δεν υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτό». Επίσης, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου εξέφρασε αγάπη και υποστήριξη στην οικογένεια του Κερκ, κάτι που συνεχίζει να νιώθει.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Κίμελ ευχαρίστησε τόσο τους συναδέλφους του παρουσιαστές, όσο και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και συντηρητικών που πήραν το μέρος του. Οι πρώτοι καλεσμένοι του μετά την επιστροφή του ήταν ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ, ο οποίος δήλωσε πως αισθάνεται τιμή που ο Κίμελ επέστρεψε, και η τραγουδίστρια Σάρα ΜακΛάχλαν.

Παρά την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στον αέρα, πολλοί σταθμοί, ιδίως όσοι ανήκουν στις εταιρείες Sinclair και Nexstar, που καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο των συνεργαζόμενων με το ABC σταθμών, αποφάσισαν να μην προβάλλουν την εκπομπή του.

Ο Τζίμι Κίμελ ολοκλήρωσε την πρώτη του εκπομπή μετά την επιστροφή του στον αέρα με μια τελευταία αναφορά στη διαμάχη που τον απασχόλησε αυτή την εβδομάδα.

Αφού ευχαρίστησε τους καλεσμένους του, ο Κίμελ αστειεύτηκε: «Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε και αύριο το βράδυ, τα λέμε τότε».

Η αναστολή της εκπομπής την προηγούμενη εβδομάδα προκλήθηκε από τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όπου κατηγόρησε την «ομάδα MAGA» ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τον ύποπτο ως «κάτι διαφορετικό από δικό τους». Η μητρική εταιρεία του ABC, η Disney, ανακοίνωσε την αναστολή ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση σε μια ήδη φορτισμένη συναισθηματικά περίοδο για τη χώρα.

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Το ιστορικό της κόντρας τους

Ο Τζίμι Κίμελ και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν ιστορικό διαμάχης και ανταλλαγής σχολίων.

Όταν ο Κίμελ παρουσίασε τα βραβεία Όσκαρ του 2024, ο Τραμπ έγραψε στο διαδίκτυο: «Υπήρξε ποτέ χειρότερος οικοδεσπότης από τον Τζίμι Κίμελ στα Όσκαρ; Η έναρξη ήταν ενός ανθρώπου κατώτερου από τον μέσο άνθρωπο που προσπαθεί πολύ σκληρά να γίνει κάτι που δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει».

Ο Κίμελ διάβασε την επιστολή κατά τη διάρκεια της τελετής και απάντησε λέγοντας ότι ήταν «έκπληκτος» που ο Τραμπ ήταν ακόμα ξύπνιος, ρωτώντας: «Δεν έχει περάσει ο χρόνος για να μπεις φυλακή;» αναφερόμενος στις πολυάριθμες υποθέσεις με κατηγορούμενο τον Αμερικανό πρόεδρο που τότε εκδικάζονταν από τα δικαστήρια.

Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Κίμελ αναδείχθηκε ως ένας απίθανος υπέρμαχος στον αγώνα για τη διάσωση του Obamacare. Αφιέρωσε αρκετούς μονολόγους στο πρόγραμμά του στην αντίσταση κατά των προσπαθειών κατάργησης του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας Υγείας (ACA).

Αποκάλυψε σε μια δακρυσμένη ομιλία ότι ο γιος του, Μπίλι, είχε γεννηθεί με καρδιακό ελάττωμα και παραλίγο να πεθάνει. Ο Κίμελ είπε ότι χάρη στην κορυφαία υγειονομική περίθαλψη, η επέμβασή του ήταν επιτυχής.

