Ξεσπά η Μελάνια Τραμπ για το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ «λάμπετε σαν μία μέλλουσα χήρα»

«Είναι δειλός! Κάνει ρητορική μίσους και βίας», έγραψε σε ανάρτησή της στο «X» η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ

Ανθή Κουρεντζή

Η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή της για τον Τζίμι Κίμελ με ανάρτησή της στο «X» τη Δευτέρα 27 Απριλίου, καλώντας το ABC να «πάρει θέση» απέναντι στον 58χρονο παρουσιαστή, ενώ τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί την εκπομπή του για «ρητορική μίσους και βίας».

«Η ρητορική μίσους και βίας του Κίμελ έχει σκοπό να διχάσει τη χώρα μας. Το μονόλογό του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία — τα λόγια του είναι διαβρωτικά και εντείνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική», έγραψε η Μελάνια. «Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος».

Η ίδια αποκάλεσε τον Κίμελ «δειλό», γράφοντας ότι «κρύβεται πίσω από το ABC επειδή γνωρίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει και να τον προστατεύει». «Ως εδώ», πρόσθεσε. «Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμη η ηγεσία του ABC θα επιτρέπει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινωνίας μας;»

Στο επεισόδιο της 23ης Απριλίου της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», ο παρουσιαστής παρουσίασε έναν «εναλλακτικό» μονόλογο για το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (White House Correspondents' Dinner). Το απόσπασμα προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από περιστατικό με ένοπλο στο ίδιο event στις 25 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια του σκετς, ο Κίμελ σατίρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και έκανε σχόλια για τη Μελάνια, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τόσο όμορφη, κυρία Trump, έχετε μια λάμψη σαν μιας μέλλουσας χήρας».

Επίσης ανέφερε: «Ξέρετε, τα γενέθλια της Melania είναι την Κυριακή. Θα τα γιορτάσει στο σπίτι, όπως πάντα — κοιτάζοντας από το παράθυρο και ψιθυρίζοντας “Τι έκανα;”».

ESP-TEL JIMMY KIMMEL

Ο Τζίμι Κίμελ / AP

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε την Πρώτη Κυρία «σταρ του κινηματογράφου», αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ της, «Melania». «Το ντοκιμαντέρ της έχει βαθμολογία 10% στο Rotten Tomatoes, μια ιστοσελίδα που πήρε το όνομά της από τους όρχεις του συζύγου της», είπε. «Θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Πρώτη Κυρία, για το μεγάλο σας επίτευγμα: την πρώτη “ακίνητη ταινία” στον κόσμο».

Αργότερα πρόσθεσε: «Πριν προχωρήσουμε, Melania, αυτός είναι ο Donald. Donald, αυτή είναι η Melania». «Αυτή ήταν η μίμησή μου του Jeffrey Epstein. Καλή, έτσι;» (Η Melania Trump έχει αρνηθεί ότι ο Jeffrey Epstein ήταν εκείνος που τη σύστησε στον Donald Trump.)

τραμπ

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ / AP

Η αναφορά στον Epstein ήρθε μετά από πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση της Melania, όπου δήλωσε ότι «δεν υπήρξε ποτέ φίλη» μαζί του. Στον μονόλογό του στις 9 Απριλίου, ο Κίμελ αναρωτήθηκε γιατί επέλεξε να τοποθετηθεί τώρα, αφού —όπως είπε— ο Τραμπ «πέρασε τις τελευταίες έξι εβδομάδες προσπαθώντας να εξαφανίσει αυτή την ιστορία από τα πρωτοσέλιδα».

Η απόφαση της «The Walt Disney Company» και του ABC να αποσύρουν την εκπομπή ήρθε μετά την ανακοίνωση των Nexstar Media Group και Sinclair Broadcast Group ότι θα διακόψουν τη μετάδοση του Jimmy Kimmel Live! από τους συνεργαζόμενους σταθμούς τους. Αυτό συνέβη λίγο μετά την απειλή του προέδρου της Federal Communications Commission, Brendan Carr, ότι θα εξετάσει ενέργειες κατά του δικτύου λόγω της κριτικής του προς τον Τραμπ.

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο αδερφός του Νουσρέτ προφυλακίστηκε για μαστροπία ανηλίκου

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έπινε δωρεάν σε ξενοδοχείο και στο τέλος τους κατηγόρησε για κλοπή

19:33LIFESTYLE

Ξεσπά η Μελάνια Τραμπ για το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ «λάμπετε σαν μία μέλλουσα χήρα»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Στάση εργασίας και πανελλαδική διαδικτυακή ημερίδα

19:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε σπίτι - Χειροπέδες σε 3 άτομα

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές για επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και εντατικοποίηση των διμερών επαφών

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα και γιο - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού - Μπήκε μέσα στο παντελόνι του

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τρώτε μια μπανάνα κάθε μέρα

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τη στάση της για τα Φώκλαντ - Tι σημαίνει αυτό

18:54LIFESTYLE

Αντίστροφη μέτρηση για το Met Gala 2026: Όλες οι λεπτομέρειες για την μεγαλύτερη νύχτα της μόδας

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Άνοιξε για τους επιμελητές η πλατφόρμα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένα μέτρα της τροχαίας για την γιορτή της Πρωτομαγιάς- Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Το ευχαριστώ στους γιατρούς του ΕΣΥ - Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας

18:16WHAT THE FACT

Μια νέα ανακάλυψη στο Νησί του Πάσχα ενδέχεται να ανατρέψει την ιστορία όπως την γνωρίζουμε

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα γέννησε δίδυμα με διαφορετικούς πατέρες - Η σπάνια περίπτωση που κατέγραψαν επιστήμονες

18:10ANNOUNCEMENTS

Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωϋσόγλου: Η αινιγματική ανάρτηση πριν τον θάνατό της και το συγκινητικό «αντίο» της Ναταλίας Ρασούλη

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Μουρτζούκου: Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο - Ποιον κατονόμασε για τον θάνατο του παιδιού

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα γέννησε δίδυμα με διαφορετικούς πατέρες - Η σπάνια περίπτωση που κατέγραψαν επιστήμονες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κοκτέιλ ουσιών εντοπίστηκε στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτούς

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κικίλιας επιβεβαίωσε την επιχωμάτωση 60 μέτρων μέσα στη θάλασσα στις Αλυκές Ωρωπού

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στις φυλακές της Κω: 33χρονος κατήγγειλε ότι τον βίασαν δύο κρατούμενοι

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός χτυπούσε στο κεφάλι και τράβαγε από τα μαλλιά 98χρονο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της

17:12LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Κατερίνα Δαλάκα - Ο λόγος που υποβλήθηκε σε χειρουργείο

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» - Στα σκαριά νέο και πιο ευέλικτο πρόγραμμα

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα συμβεί στο έντερό σας αν κόψετε τον καφέ για δύο εβδομάδες

19:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε σπίτι - Χειροπέδες σε 3 άτομα

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού - Μπήκε μέσα στο παντελόνι του

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τρώτε μια μπανάνα κάθε μέρα

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ