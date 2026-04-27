Ξεσπά η Μελάνια Τραμπ για το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ «λάμπετε σαν μία μέλλουσα χήρα»

Η Μελάνια Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή της για τον Τζίμι Κίμελ με ανάρτησή της στο «X» τη Δευτέρα 27 Απριλίου, καλώντας το ABC να «πάρει θέση» απέναντι στον 58χρονο παρουσιαστή, ενώ τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί την εκπομπή του για «ρητορική μίσους και βίας».

«Η ρητορική μίσους και βίας του Κίμελ έχει σκοπό να διχάσει τη χώρα μας. Το μονόλογό του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία — τα λόγια του είναι διαβρωτικά και εντείνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική», έγραψε η Μελάνια. «Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος».

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026



Η ίδια αποκάλεσε τον Κίμελ «δειλό», γράφοντας ότι «κρύβεται πίσω από το ABC επειδή γνωρίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει και να τον προστατεύει». «Ως εδώ», πρόσθεσε. «Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές ακόμη η ηγεσία του ABC θα επιτρέπει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινωνίας μας;»

Στο επεισόδιο της 23ης Απριλίου της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!», ο παρουσιαστής παρουσίασε έναν «εναλλακτικό» μονόλογο για το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (White House Correspondents' Dinner). Το απόσπασμα προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από περιστατικό με ένοπλο στο ίδιο event στις 25 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια του σκετς, ο Κίμελ σατίρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και έκανε σχόλια για τη Μελάνια, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τόσο όμορφη, κυρία Trump, έχετε μια λάμψη σαν μιας μέλλουσας χήρας».

Επίσης ανέφερε: «Ξέρετε, τα γενέθλια της Melania είναι την Κυριακή. Θα τα γιορτάσει στο σπίτι, όπως πάντα — κοιτάζοντας από το παράθυρο και ψιθυρίζοντας “Τι έκανα;”».

Ο Τζίμι Κίμελ / AP

Στη συνέχεια, ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε την Πρώτη Κυρία «σταρ του κινηματογράφου», αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ της, «Melania». «Το ντοκιμαντέρ της έχει βαθμολογία 10% στο Rotten Tomatoes, μια ιστοσελίδα που πήρε το όνομά της από τους όρχεις του συζύγου της», είπε. «Θέλω να σας συγχαρώ, κυρία Πρώτη Κυρία, για το μεγάλο σας επίτευγμα: την πρώτη “ακίνητη ταινία” στον κόσμο».

Αργότερα πρόσθεσε: «Πριν προχωρήσουμε, Melania, αυτός είναι ο Donald. Donald, αυτή είναι η Melania». «Αυτή ήταν η μίμησή μου του Jeffrey Epstein. Καλή, έτσι;» (Η Melania Trump έχει αρνηθεί ότι ο Jeffrey Epstein ήταν εκείνος που τη σύστησε στον Donald Trump.)

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ / AP

Η αναφορά στον Epstein ήρθε μετά από πρόσφατη τηλεοπτική εμφάνιση της Melania, όπου δήλωσε ότι «δεν υπήρξε ποτέ φίλη» μαζί του. Στον μονόλογό του στις 9 Απριλίου, ο Κίμελ αναρωτήθηκε γιατί επέλεξε να τοποθετηθεί τώρα, αφού —όπως είπε— ο Τραμπ «πέρασε τις τελευταίες έξι εβδομάδες προσπαθώντας να εξαφανίσει αυτή την ιστορία από τα πρωτοσέλιδα».

Η απόφαση της «The Walt Disney Company» και του ABC να αποσύρουν την εκπομπή ήρθε μετά την ανακοίνωση των Nexstar Media Group και Sinclair Broadcast Group ότι θα διακόψουν τη μετάδοση του Jimmy Kimmel Live! από τους συνεργαζόμενους σταθμούς τους. Αυτό συνέβη λίγο μετά την απειλή του προέδρου της Federal Communications Commission, Brendan Carr, ότι θα εξετάσει ενέργειες κατά του δικτύου λόγω της κριτικής του προς τον Τραμπ.

