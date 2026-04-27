«Είσαι απαίσια, ντροπή σου» - Εκρηκτική συνέντευξη Τραμπ στο CBS:Επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος με τη δημοσιογράφο του «60 Minutes», Νόρα Ο’Ντόνελ, αφού εκείνη διάβασε αποσπάσματα από το φερόμενο μανιφέστο του Κόουλ Άλεν, του υπόπτου που εισέβαλε στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο (25 Απριλίου).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που μαγνητοσκοπήθηκε την Κυριακή (26 Απριλίου), λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς, η Ο’Ντόνελ ανέγνωσε αποσπάσματα στα οποία ο Άλεν φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε «ιερό καθήκον» να εξοντώσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

«Το λεγόμενο μανιφέστο είναι συγκλονιστικό ανάγνωσμα, κύριε πρόεδρε», είπε η δημοσιογράφος. «Φαίνεται να αναφέρεται σε κίνητρο. Γράφει: “Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης είναι στόχοι”. Και επίσης: “Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του”. Ποια είναι η αντίδρασή σας;»

Ο Τραμπ απάντησε: «Περίμενα να το διαβάσετε, γιατί ήξερα ότι θα το κάνατε… είστε απαίσιοι άνθρωποι. Ναι, το έγραψε. Δεν είμαι βιαστής. Δεν έχω βιάσει κανέναν».

Η Ο’Ντόνελ επανήλθε ρωτώντας: «Πιστεύετε ότι αναφερόταν σε εσάς;»

Εμφανώς εκνευρισμένος, ο Τραμπ απάντησε: «Συγγνώμη… δεν είμαι παιδόφιλος. Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο; Συνδέθηκα με πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Έχω πλήρως αθωωθεί. Οι φίλοι σας στην άλλη πλευρά είναι αυτοί που εμπλέκονται, ας πούμε, με τον Έπσταϊν ή άλλα ζητήματα».

Συνέχισε λέγοντας: «Είπα στον εαυτό μου: “Θα κάνω αυτή τη συνέντευξη και μάλλον…” Διάβασα το μανιφέστο. Είναι άρρωστος άνθρωπος. Αλλά θα έπρεπε να ντρέπεστε που τα διαβάζετε αυτά, γιατί δεν είμαι τίποτα από αυτά».

Το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται περισσότερες από 38.000 φορές στο υλικό της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times. Τον Φεβρουάριο, ο βουλευτής Jamie Raskin δήλωσε ότι σε αναζήτηση στα μη λογοκριμένα αρχεία βρέθηκαν «πάνω από ένα εκατομμύριο» αναφορές στο όνομα «Τραμπ».

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ του πρώην προέδρου και των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, ενώ το CBS δέχθηκε επικρίσεις για την ανάγνωση αποσπασμάτων του μανιφέστου στον αέρα. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το πώς οι μεγάλες συνεντεύξεις διαχειρίζονται αμφιλεγόμενο περιεχόμενο.

Όταν η Ο’Ντόνελ επισήμανε ότι απλώς παρέθετε τα λόγια του υπόπτου, ο Τραμπ της απάντησε: «Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή. Αλλά προχωρήστε. Ας ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη».