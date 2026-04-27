Μπεν Στίλερ: Η... παρεξηγημένη ανάρτηση του ηθοποιού που έγινε viral και εξόργισε τους οπαδούς Τραμπ

Ο Μπεν Στίλερ αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις, αφού μία ανάρτηση που έκανε θεωρήθηκε λανθασμένα ως αντίδραση στους πυροβολισμούς που ξέσπασαν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD) το Σάββατο. Ο ηθοποιός, ένας δια βίου οπαδός των Νιου Γιορκ Νικς, έκανε αναρτήσεις όλο το βράδυ για να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα καθώς αντιμετώπιζαν τους Ατλάντα Χοκς, και όταν τελικά κέρδισαν με 114-98, ο Στίλερ έγραψε στο Twitter: «Got it done» (Έγινε η δουλειά, σε ελεύθερη μετάφραση)

Got it done — Ben Stiller (@BenStiller) April 26, 2026

Ωστόσο, η ανάρτηση έγινε περίπου 20 λεπτά αφότου ένας ένοπλος πυροβόλησε στο ξενοδοχείο που φιλοξένησε το WHCD, αναγκάζοντας τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους καλεσμένους του να εκδιωχθούν εσπευσμένα από τον χώρο , και η ανάρτηση του Στίλερ ώθησε τους υποστηρικτές του MAGA να του επιτεθούν και να τον κατηγορήσουν ότι υποτίμησε τους πυροβολισμούς.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νάνσι Μέις απάντησε στην ανάρτηση: «Τι έγινε;», ενώ και ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, πρώην διευθυντής του Κέντρου Κένεντι, απάντησε απλώς: «Τι στο καλό;».

Ένας χρήστης του X έγραψε: «Συγγνώμη Μπεν. Ο τύπος σου έχασε. Εύχομαι πραγματικά η πλευρά σου να σταματούσε να προσπαθεί να δολοφονεί ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς». Ένας άλλος επέκρινε: «Ο συγχρονισμός αυτού του tweet ήταν αρκετά τρελός». Άλλοι παρενέβησαν για να υπερασπιστούν τον Στίλερ, γράφοντας: «Οι άνθρωποι του Maga είναι τόσο ανόητοι που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μιλάς για αγώνα των Νικς». Ένας άλλος πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ίσως οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για...μπάσκετ είναι αυτοί που πάσχουν από το Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».

Ben Stiller faces huge backlash for 'Got it done' post after Trump shooting attempt - despite real reason for his message | Daily Mail Online https://t.co/t7rTVn0e0N — TruthWillCome2.0 (@SandyCee2400) April 27, 2026

Ο Στίλερ είναι σφοδρός επικριτής της κυβέρνησης Τραμπ , αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα tweets του σχετίζονταν με το περιστατικό του Σαββάτου.

Ο ύποπτος για την επίθεση του Σαββάτου κατονομάστηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από την Καλιφόρνια ο οποίος θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, επιβεβαίωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι. Ο ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος έκτοτε έχει λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά στην φερόμενη επίθεση.

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο ένοπλος είχε ως στόχο τον Τραμπ και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του. «Φαίνεται ότι, στην πραγματικότητα, ήθελε να στοχοποιήσει άτομα που εργάζονται στην κυβέρνηση, πιθανώς συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου», δήλωσε η Μπλανς σε συνέντευξή της στην εκπομπή Meet The Press του NBC News.

