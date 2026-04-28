Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα αμειφθούν όσοι εργαστούν

Η Πρωτομαγιά θεωρείται τυπικά προαιρετική αργία, ωστόσο κάθε χρόνο χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η Πρωτομαγιά θεωρείται τυπικά προαιρετική αργία, ωστόσο κάθε χρόνο χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για το 2026, η 1η Μαΐου – που συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) – έχει οριστεί ως υποχρεωτική αργία με υπουργική απόφαση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων. Εξαιρούνται μόνο όσες δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Κυριακές και αργίες, όπως επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Μάιος

  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους)

Αύγουστος

  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

  • Επέτειος του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

    • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
    • Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Πώς θα δουλέψουν τα σούπερ μάρκετ

Η Πρωτομαγιά 2026 αποτελεί υποχρεωτική αργία, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που επηρεάζει και τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ.

Όπως προβλέπεται, οι μεγάλες αλυσίδες δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 1 Μαΐου, με τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά. Έτσι, οι καταναλωτές καλούνται να έχουν προγραμματίσει έγκαιρα τις αγορές τους τις προηγούμενες ημέρες από αλυσίδες όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Lidl, Μασούτης και Γαλαξίας.

Ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν

Παρά το γενικό κλείσιμο, αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά ορισμένα καταστήματα franchise, όπως τα AB Shop&Go και MyMarket Local.

Επιπλέον, κανονικά θα λειτουργήσουν μίνι μάρκετ και μικρότερα καταστήματα ψιλικών, τα οποία συνήθως παραμένουν ανοιχτά ακόμη και σε Κυριακές και αργίες.

