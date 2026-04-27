Άγιος Δημήτριος: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του αύριο ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος

Την Τρίτη (28/04) θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για να απολογηθεί ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του γιου του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. που του στέρησε τη ζωή στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, θα ισχυριστεί ότι μαχαίρωσε το θύμα ύστερα από συμπλοκή και ότι δεν γνώριζε πως το είχε πλήξει στην καρδιά. Όπως αναμένεται να πει, ήξερε ότι τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει. Θα υποστηρίξει επίσης ότι πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και πως δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ζωή.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου. Βρισκόταν μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, όταν τον κάλεσε φίλος του και του είπε τι είχε συμβεί στο πάρκο Ασυρμάτου. Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε, θα το αποδώσει στον φόβο και τον πανικό.

«Έχω μετανιώσει, μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, ενώ υποστηρίζει πως από την αρχή ήθελε να παραδοθεί κάτι που, ωστόσο, δεν δικαιολογείται από τις πράξεις του ούτε από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παράδοσή του, καθώς δεν ήταν αυθόρμητη.

Ο νεαρός είναι γνώριμος των Αρχών και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνήθιζε να κυκλοφορεί έχοντας μαζί του μαχαίρι τόσο το συγκεκριμένο, όπως είπε στην Ασφάλεια, όσο και ένα μαχαίρι-«πεταλούδα».

Αίσθηση προκαλεί και το προφίλ που προσπαθούσε να χτίσει μέσω της εμφάνισής του. Είναι γεμάτος τατουάζ, με εκείνο που τραβά περισσότερο την προσοχή να είναι ένα δάκρυ κάτω από το μάτι. Στη «γλώσσα» του υποκόσμου, αυτό συχνά συμβολίζει τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος ή απόπειρα ανθρωποκτονίας, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγεται και για να δηλώσει μια μεγάλη απώλεια.

