Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον είχε σκοτώσει»

Νέα στοιχεία γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες για τα όσα ακολούθησαν μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά τη φονική επίθεση, ο 20χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και φίλους του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κινούμενος σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Την ίδια ώρα, η είδηση της δολοφονίας του 27χρονου άρχισε να διαδίδεται στο διαδίκτυο και στην τοπική κοινωνία του Αγίου Δημητρίου.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας, πρώην συντρόφου του θύματος, πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί και επιχείρησε να φέρει την κόρη της πίσω στο σπίτι χωρίς να την αναστατώσει. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 20χρονης, η γυναίκα τηλεφώνησε στην κόρη της λέγοντας πως ο παππούς αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, ζητώντας της να επιστρέψει άμεσα.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αγνοούσε ότι εκείνη τη στιγμή δίπλα στην κόρη της βρισκόταν ο άνθρωπος που είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τον 27χρονο, με τον οποίο η νεαρή διατηρούσε σχέση επί τρία χρόνια.

«Μας έπιασε όλους κρίση»

Μετά το τηλεφώνημα, ο 20χρονος φέρεται να αποκάλυψε στην παρέα του ότι ήταν εκείνος που είχε επιτεθεί με μαχαίρι στο θύμα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις, φίλος του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο 27χρονος είχε καταλήξει.

«Τότε κατάλαβε ότι ήταν νεκρός, ότι τον είχε σκοτώσει. Έκανε το αμάξι δεξιά. Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε τα δημοσιεύματα. Μας έπιασε όλους κρίση, τα χάσαμε», φέρεται σύμφωνα με το Star να ανέφερε πρόσωπο που βρισκόταν μαζί τους.

«Του είπα ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που είχε κάνει»

«Του είπα ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που είχε κάνει και θα πάω να πω την αλήθεια, και αυτό πρέπει να κάνει και ο ίδιος. Από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν μόνος του, δεν ξέρω με ποιους ήταν. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε. Ο 27χρονος δεν άξιζε να έχει τέτοιο τέλος», ανέφερε η σύντροφος του δράστη.

Σήμερα η σύντροφος του δράστη και οι δύο φίλοι του θα δικαστούν στο αυτόφωρο για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν αποκάλυψαν την αλήθεια παρά μόνο μετά από ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, θα ισχυριστούν ότι ήταν σε σοκ.

«Ώρες - ώρες σκέφτομαι αυτό που έγινε και με πιάνουν τα κλάματα. Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει κάτι για να μη γίνουν όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι ήταν ικανός να κάνει κάτι τέτοιο» ήταν τα λόγια φίλου του δράστη.