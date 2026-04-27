Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον είχε σκοτώσει»

Νέες μαρτυρίες αποκαλύπτουν τα όσα ακολούθησαν μετά τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου, με τον 20χρονο δράστη να φέρεται να αποκάλυψε το έγκλημα ώρες αργότερα στους φίλους του.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο 20χρονος δράστης ομολόγησε το έγκλημα ώρες μετά τη δολοφονία του χρονου, ενώ βρισκόταν με φίλους και τη σύντροφό του.
  • Η μητέρα της συντρόφου του δράστη προσπάθησε να φέρει την κόρη της πίσω στο σπίτι χωρίς να της αποκαλύψει το έγκλημα.
  • Η σύντροφος του δράστη και δύο φίλοι του θα δικαστούν για υπόθαλψη εγκληματία.
  • Ο δράστης και η παρέα του ισχυρίζονται ότι βρισκόταν σε σοκ και για αυτό δεν αποκάλυψαν άμεσα την αλήθεια.
  • Φίλοι του δράστη εξέφρασαν έκπληξη και λύπη για την πράξη του και την εξέλιξη της υπόθεσης.
Νέα στοιχεία γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες για τα όσα ακολούθησαν μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά τη φονική επίθεση, ο 20χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και φίλους του στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κινούμενος σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Την ίδια ώρα, η είδηση της δολοφονίας του 27χρονου άρχισε να διαδίδεται στο διαδίκτυο και στην τοπική κοινωνία του Αγίου Δημητρίου.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας, πρώην συντρόφου του θύματος, πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί και επιχείρησε να φέρει την κόρη της πίσω στο σπίτι χωρίς να την αναστατώσει. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 20χρονης, η γυναίκα τηλεφώνησε στην κόρη της λέγοντας πως ο παππούς αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, ζητώντας της να επιστρέψει άμεσα.

Η ίδια, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αγνοούσε ότι εκείνη τη στιγμή δίπλα στην κόρη της βρισκόταν ο άνθρωπος που είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τον 27χρονο, με τον οποίο η νεαρή διατηρούσε σχέση επί τρία χρόνια.

«Μας έπιασε όλους κρίση»

Μετά το τηλεφώνημα, ο 20χρονος φέρεται να αποκάλυψε στην παρέα του ότι ήταν εκείνος που είχε επιτεθεί με μαχαίρι στο θύμα. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις, φίλος του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο 27χρονος είχε καταλήξει.

«Τότε κατάλαβε ότι ήταν νεκρός, ότι τον είχε σκοτώσει. Έκανε το αμάξι δεξιά. Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε τα δημοσιεύματα. Μας έπιασε όλους κρίση, τα χάσαμε», φέρεται σύμφωνα με το Star να ανέφερε πρόσωπο που βρισκόταν μαζί τους.

«Του είπα ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που είχε κάνει»

«Του είπα ότι δεν μπορώ να συγχωρέσω αυτό που είχε κάνει και θα πάω να πω την αλήθεια, και αυτό πρέπει να κάνει και ο ίδιος. Από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν μόνος του, δεν ξέρω με ποιους ήταν. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έκανε. Ο 27χρονος δεν άξιζε να έχει τέτοιο τέλος», ανέφερε η σύντροφος του δράστη.

Σήμερα η σύντροφος του δράστη και οι δύο φίλοι του θα δικαστούν στο αυτόφωρο για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν αποκάλυψαν την αλήθεια παρά μόνο μετά από ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, θα ισχυριστούν ότι ήταν σε σοκ.

«Ώρες - ώρες σκέφτομαι αυτό που έγινε και με πιάνουν τα κλάματα. Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει κάτι για να μη γίνουν όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι ήταν ικανός να κάνει κάτι τέτοιο» ήταν τα λόγια φίλου του δράστη.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον είχε σκοτώσει» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη Δούκα - Κεφαλογιάννη για τον υπερτουρισμό: «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα γιγαντιαίο ξενοδοχείο», τονίζει ο δήμαρχος

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «καρφιά» Ανδρουλάκη σε Τσίπρα

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Αναποκριτές που ήταν στο δείπνο του Τραμπ περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές της επίθεσης

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ατζέντα 2030: Το restart Μητσοτάκη με φόντο το Συνέδριο της ΝΔ και οι «βαριές» θεσμικές τομές

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σκάλα Ωρωπού: Μπάζωσαν τη θάλασσα με αμμοχάλικο

07:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Καρυστιανού-Κοβέσι, ο πονοκέφαλος... Χρυσομάλλης, η δικογραφία και ο πρώην υπουργός, οι εκπλήξεις της ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον Τραμπ: Πώς ο δράστης έφτασε τόσο κοντά – Τα κενά ασφαλείας που προκαλούν ανησυχία, ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

06:46LIFESTYLE

«Βροχή» από σειρές και καθηλωτικά επεισόδια

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Ισπανία με στόχο να φέρει το πλεονέκτημα στην Αθήνα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (27/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

06:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στη Ρωσία ο Αραγτσί για την συνάντηση με τον Πούτιν – Ο Τραμπ περιμένει κίνηση από το Ιράν

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 30 Απριλίου

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη συνάντηση Πούτιν – Αραγτσί

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σκάλα Ωρωπού: Μπάζωσαν τη θάλασσα με αμμοχάλικο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον Τραμπ: Πώς ο δράστης έφτασε τόσο κοντά – Τα κενά ασφαλείας που προκαλούν ανησυχία, ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

07:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Καρυστιανού-Κοβέσι, ο πονοκέφαλος... Χρυσομάλλης, η δικογραφία και ο πρώην υπουργός, οι εκπλήξεις της ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

06:46LIFESTYLE

«Βροχή» από σειρές και καθηλωτικά επεισόδια

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν τους το έκανα εύκολο – Ίσως καθυστέρησα την αντίδραση των πρακτόρων κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παρέμβαση Παπαδόπουλου για τη σεισμική επικινδυνότητα - Στο «κόκκινο» ο Κορινθιακός

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε ρινγκ – Θεατές ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο – Βίντεο

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Εξαφανίστηκε 24χρονος κτηνοτρόφος – Η τελευταία επικοινωνία με τη μητέρα του

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καθηγήτρια έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,7 εκατ. ευρώ

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για Ισπανία με στόχο να φέρει το πλεονέκτημα στην Αθήνα

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ