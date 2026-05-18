Μαλδίβες: Βιντεοσκόπησαν τον θάνατό τους οι 5 Ιταλοί δύτες; Αναζητούν την GoPro που είχαν μαζί τους

Συνεχίζεται το θρίλερ με την ανάσυρση των σορών των 5 Ιταλών δυτών

Δημήτρης Δρίζος

  • Πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες κατά την εξερεύνηση υποβρύχιων σπηλαίων, ενώ ένας λοχίας των τοπικών αμυντικών δυνάμεων πέθανε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας.
  • Οι αρχές αναζητούν μια GoPro που πιθανόν κρατούσαν οι δύτες, η οποία ενδέχεται να αποκαλύψει τις συνθήκες του ατυχήματος.
  • Τέσσερις από τους δύτες συνδέονταν με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας και συμμετείχαν σε καταδυτική αποστολή, με το πανεπιστήμιο να εκφράζει τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας έχουν διακοπεί προσωρινά, ενώ αναμένονται ειδικοί δύτες από τη Φινλανδία για να βοηθήσουν στην ανάσυρση.
  • Το μεγάλο βάθος και η δυσκολία του σπηλαίου επιδείνωσαν τις προσπάθειες ανάκτησης, καθώς οι δύτες συνήθως χρησιμοποιούν οδηγό
  • σχοινί για να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.
Μια αγνοούμενη GoPro ίσως δώσει απαντήσεις στις οικογένειες των δυτών που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στις Μαλδίβες, ενώ εξερευνούσαν σπήλαια την περασμένη εβδομάδα.

Πέντε Ιταλοί τουρίστες πέθαναν την Πέμπτη, αφού εξαφανίστηκαν στα νερά της ατόλης Βαάβου.

Οι Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti και Federico Gualtieri, καθώς και η Monica Montefalcone με την 20χρονη κόρη της Giorgia Sommacal, έχασαν τη ζωή τους όταν δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην επιφάνεια μετά την κατάδυση.

Τη ζωή του έχασε επίσης ο λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό των σορών των τουριστών.

Ο πρόεδρος των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο θάνατος ενός δύτη των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναζήτησης αγνοούμενων τουριστών προκαλεί βαθιά θλίψη σε εμένα και σε κάθε πολίτη των Μαλδίβων. Είναι μια σπαρακτική είδηση».

Οι έρευνες για τα θύματα έχουν προσωρινά διακοπεί, ενώ οι αρχές περιμένουν την άφιξη τριών Φινλανδών ειδικών δυτών.

Ο σύζυγος της Μόνικα Μοντεφαλκόνε, Κάρλο Σομμακάλ, δήλωσε στη La Repubblica ότι η γυναίκα του ήταν «έμπειρη» στην αυτόνομη κατάδυση, έχοντας πραγματοποιήσει περίπου 5.000 καταδύσεις.

«Ξέρει τι πρέπει να κάνει ακόμη και σε δύσκολες στιγμές», είπε.

Ο Σομμακάλ αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγός του συνήθιζε να παίρνει μαζί της μια GoPro στις καταδύσεις, η οποία ίσως δώσει κρίσιμες απαντήσεις στις οικογένειες για το τι ακριβώς συνέβη.

«Δεν ξέρω αν την είχε μαζί της εκείνη την ημέρα. Αν τη βρουν, ίσως μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη», δήλωσε στη La Repubblica.

Τέσσερις από τους δύτες προέρχονταν από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας και συμμετείχαν σε καταδυτική αποστολή στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο της Monica Montefalcone, αναπληρώτριας καθηγήτριας Οικολογίας στο Τμήμα Επιστημών Γης, Περιβάλλοντος και Ζωής - DISTAV, της κόρης της Giorgia Sommacal, φοιτήτριας Βιοϊατρικής Μηχανικής στο UniGe, της Muriel Oddenino, ερευνήτριας στο DISTAV, και του Federico Gualtieri, πρόσφατου αποφοίτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικολογίας του UniGe.

Η συμπαράσταση ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι με τις οικογένειες, τους συναδέλφους και τους φοιτητές που μοιράστηκαν μαζί τους την ανθρώπινη και επαγγελματική τους πορεία».

Ο Τζον Βόλανθεν, αξιωματικός καταδύσεων του Βρετανικού Συμβουλίου Διάσωσης Σπηλαίων, μίλησε στο CNN για το μεγάλο βάθος του σπηλαίου, το οποίο, όπως είπε, «δυσχεραίνει αναμφίβολα» τις επιχειρήσεις ανάκτησης.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ μεγάλη διαδρομή μέσα στο σπήλαιο και συνήθως οι δύτες σπηλαίων τοποθετούν έναν οδηγό-σχοινί για να μπορέσουν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής», εξήγησε ο ειδικός.

«Αυτό ενδεχομένως συνέβη και με την ομάδα που αγνοούνταν».

