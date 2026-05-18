Μαρινάκης για Τσίπρα: «Είναι αργά για δάκρυα και να απολογηθεί για όσα έχει κάνει»

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την επιστροφή του στην πολιτική και το νέο κόμμα του.

Ο Μαρινάκης υποστήριξε ότι η στιγμή του Τσίπρα ήταν όταν εκλέχθηκε πρωθυπουργός και ότι τώρα είναι αργά για απολογίες για φόρους, χρέη και άλλες αποφάσεις της κυβέρνησής του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως πολύ ενωμένο, μαζικό και οργανωτικά επιτυχημένο.

Στο συνέδριο της ΝΔ ακούστηκαν τοποθετήσεις για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως η ακρίβεια, η υγεία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η ΝΔ απευθύνθηκε στην κοινωνία και βγήκε πιο ενωμένη σε μια κρίσιμη στιγμή.

Ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, ύστερα κι από τη σημερινή του ανακοίνωση για το νέο του κόμμα που θα πάρει σάρκα και οστά στις 26 Μαΐου.

Ο κ. Μαρινάκης είπε με αφορμή και το μότο του βίντεο του Τσίπρα «τώρα είναι η ώρα», ότι «η ώρα του κάθε πρωθυπουργού, η στιγμή του Τσίπρα ήταν όταν ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα. Eίναι αργά να ξαναγραφτεί ιστορία.

Είναι αργά για τον κ. Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισ. ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που απελευθέρωσε και για τα παραυπουργεία Δικαιοσύνης.

Για μια πολιτική που έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019, 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε, τον έχουν αξιολογήσει ήδη και θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι».

«Άρτιο το συνέδριο, βγήκε περισσότερο ενωμένη η ΝΔ»

Αναφορικά με το συνέδριο της ΝΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η «γαλάζια» παράταξη βγήκε «πολύ περισσότερο ενωμένη». «Ήταν ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία συνέδρια, οργανωτικά άρτιο, με επιτυχή ολοκλήρωση της δημοκρατικής διαδικασίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε πως «ακούστηκαν όλες οι απόψεις, πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι η ΝΔ μέσα από το συνέδριο απευθύνθηκε στην κοινωνία, ακούσαμε τοποθετήσεις για ζητήματα καθημερινότητας, όπως για την ακρίβεια, για την υγεία, την τεχνητή νοημοσύνη».

«Ήμασταν εκεί για όλους εκείνους που διαχρονικά υπηρετούν τις ιδέες της ΝΔ, σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή η παράταξη βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη», τόνισε.

