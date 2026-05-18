Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή και ένταση στο εφετείο για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας

Στη θέα ενός εκ των κατηγορουμένων, ο αδερφός της 41χρονης ξέσπασε σε ύβρεις

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή και ένταση στο εφετείο για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας Μουράτη αναβλήθηκε ξανά για τον Φεβρουάριο στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
  • Οι κατηγορούμενοι, ο σύντροφος της Γεωργίας και ένας φίλος του, έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία, διακοπή κύησης, ληστεία και παράνομη οπλοφορία.
  • Η 41χρονη βρέθηκε δολοφονημένη σε μπαούλο σε δύσβατη περιοχή, με τρεις μαχαιριές και αφότου είχε δεθεί στο κρεβάτι της.
  • Ο σύντροφος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της γυναίκας μετά το έγκλημα και εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικές εκπομπές αναζητώντας την.
  • Ο φίλος του κατηγορούμενου ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε το σημείο, ισχυριζόμενος ότι ο σκοπός του ήταν μόνο η ληστεία και ότι βοήθησε στην ακινητοποίηση και μεταφορά της σορού.
Snapshot powered by AI

Νέα αναβολή για τον ερχόμενο Φεβρουάριο πήρε η δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας Μουράτη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης την Πρωτοχρονιά του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός της άτυχης γυναίκας που διένυε την έβδομη εβδομάδα κύησης, βρέθηκε μία εβδομάδα μετά σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι ο 41χρονος σύντροφος της Γεωργίας και ένας 36χρονος φίλος του, οι οποίοι σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας σε ισόβια δεσμά και επιπλέον 15 χρόνια κάθειρξης για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο 41χρονος δεν μετήχθη σήμερα στο δικαστήριο, ενώ προκλήθηκε μικρής έντασης επεισόδιο όταν στη θέα του δεύτερου κατηγορούμενου, ο αδερφός του θύματος ξέσπασε και τον έβριζε, με τον πατέρα του να τον συγκρατεί. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε αναβληθεί ξανά τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες έστησαν ενέδρα στη 41χρονη, που ήταν μητέρα ενός 13χρονου κοριτσιού, μέσα στο σπίτι του συντρόφου της στην Καλαμαριά. Το θύμα και ο 41χρονος επέστρεψαν στο διαμέρισμά του στις 22:50 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όπου ήδη βρισκόταν ο 36χρονος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν από πίσω στην άτυχη γυναίκα, την οποία ακινητοποίησαν στο κρεβάτι και την έδεσαν, ενώ της κατάφεραν τρεις μαχαιριές, αφαιρώντας της τη ζωή. Μάλιστα πριν τη βάλουν σε μπαούλο και πετάξουν τη σορό της στη δύσβατη περιοχή, αφαίρεσαν από πάνω της το πόσο των 80 ευρώ.

Κάμερες ασφαλείας από τη γειτονιά, αποτύπωσαν την 41χρονη και τον σύντροφό της να μπαίνουν στην πολυκατοικία που διέμενε ο ίδιος, ωστόσο το θύμα δεν καταγράφηκε να βγαίνει από το σπίτι.

Αντίθετα, βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία έδειξαν έντονη κινητικότητα των δραστών που μπαινοέβγαιναν στην οικοδομή και πετούσαν πράγματα. Στο βίντεο καταγράφεται και η μεταφορά ενός μπαούλου, μέσα στο οποίο όπως προέκυψε βρισκόταν η σορός της Γεωργίας, ενώ έξω από κάδο βρέθηκε και το στρώμα πάνω στο οποίο μαχαιρώθηκε.

Η μητέρα της ενημέρωσε αρχές στις 2 Ιανουαρίου, ενώ στις 3 είχε προγραμματισμένο ραντεβού για να διακόψει την κύηση. Ο σύντροφός της μάλιστα σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις αρχές έστελνε μηνύματα από το κινητό της Γεωργίας ακόμα και μετά το έγκλημα, ενώ εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές αναζητώντας τάχα τα ίχνη της. Λίγες ημέρες μετά τον φόνο, ο φίλος του ομολόγησε στις αρχές ότι η 41χρονη είναι νεκρή και υπέδειξε το σημείο, είπε ωστόσο ότι ο ίδιος βοήθησε μόνο στην ακινητοποίηση και μεταφορά της καθώς ισχυρίστηκε πως μόνος σκοπός του ήταν η ληστεία.

Απολογούμενος σε πρώτο βαθμό, ο σύντροφος της Γεωργίας εξέφρασε πλήρη άγνοια των γεγονότων της νύχτας του φόνου ενώ φίλος του υποστήριξε πως δεν εμπλέκεται καθόλου στον φόνο και ότι οι μόνες πράξεις που έκανε ήταν να βοηθήσει στην ακινητοποίηση της 41χρονης και τη μεταφορά της σορού της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

14:10ANNOUNCEMENTS

Care for Carers: Μια νέα εμπειρία φροντίδας, ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης για τους φαρμακοποιούς της σύγχρονης εποχής

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

13:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Κάμερες σε κτίρια και αμφιθέατρα που έχουν καταγραφεί συχνά επεισόδια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα» - Μαρτυρία για το δυστύχημα με τις δύο νεκρές γυναίκες

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στον Κηφισό από ακινητοποιημένο λεωφορείο - Πού υπάρχουν προβλήματα

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε πώς απεγκλωβίστηκε αγοράκι που σφήνωσε με το κεφάλι στην σκάλα του σπιτιού του

13:34LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη - «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Δραπετσώνα: 37χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε σε πλοίο - Μεταφέρθηκε στο «Αττικόν»

13:28WHAT THE FACT

Η σκοτεινή ύλη μπορεί να εντοπίστηκε κατά λάθος πριν από επτά χρόνια, υποστηρίζει νέα μελέτη

13:22LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Στο πλευρό του η αδελφή του - «Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στις έρευνες 30χρονου αγνοούμενου - Εντοπίστηκε νεκρός στη περιοχή του Γαλατά

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Μου λένε να μαζέψω τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά δεν μου επιτρέπεται

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Η δικαίωση της Σακίρα για τη φοροδιαφυγή - Το ισπανικό κράτος θα της επιστρέψει 55 εκατ. ευρώ

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αναβολή και ένταση στο εφετείο για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας

13:11WHAT THE FACT

Ο παράξενος λόγος που τα μπουκάλια σαμπάνιας του Τιτανικού δεν έχουν σπάσει στο βυθό της θάλασσας

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα Μαΐου στους δικαιούχους

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα - Η ημερομηνία πληρωμής της β' δόσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στις έρευνες 30χρονου αγνοούμενου - Εντοπίστηκε νεκρός στη περιοχή του Γαλατά

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εφιαλτικές διακοπές για Ελληνίδες τουρίστριες - Κατέρρευσε γείσο μπαλκονιού στα κεφάλια τους - Διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο

13:22LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Στο πλευρό του η αδελφή του - «Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: 64χρονος πέθανε την ώρα που έτρωγε

12:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είναι επίσημο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει τις πληρωμές με μετρητά πάνω από αυτό το ποσό

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

13:34LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη - «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ