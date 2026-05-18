Χάος στον Κηφισό από ακινητοποιημένο λεωφορείο - Πού υπάρχουν προβλήματα

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές όπου είναι δυνατόν.

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη, στο ρεύμα προς Λαμία, εξαιτίας ακινητοποιημένου λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης.

Η ακινητοποίηση του οχήματος έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Συγκεκριμένα, δυσχέρεια καταγράφεται στην Αθηνών–Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών τόσο στο ρεύμα εξόδου όσο και εισόδου, καθώς και στην Αθηνών–Λαμίας από την περιοχή των Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη στο ρεύμα εξόδου και αντίστροφα στο ρεύμα εισόδου.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις οδούς Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα καθόδου.