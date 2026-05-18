Ηλιούπολη: Επιστολή δημάρχου στην υπουργό Παιδείας για τη μοριοδότηση των συμμαθητών των 17χρονων

Ο δήμαρχος Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, ζητά μεταξύ άλλων τη συνδρομή του υπουργείου «προκειμένου να κηρυχθεί όλη η χώρα σε τριήμερο πένθος».

Κατερίνα Ρίστα

  • Ο δήμαρχος Ηλιούπολης ζήτησε από την υπουργό Παιδείας να κηρυχθεί τριήμερο πένθος σε όλη τη χώρα λόγω του θανάτου δύο μαθητριών.
  • Ζήτησε ευρύτερη στήριξη για το 5ο Λύκειο όπου φοιτούσαν οι δύο 17χρονες μαθήτριες.
  • Υπέβαλε αίτημα μοριοδότησης για τους συμμαθητές των θυμάτων, λόγω του ψυχικού τραύματος που βιώνουν.
  • Τόνισε ότι το αίτημα δεν στοχεύει σε άνιση μεταχείριση, αλλά στην αποκατάσταση αντικειμενικά άνισης αφετηρίας.
Επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη έστειλε ο δήμαρχος Ηλιούπολης με αφορμή το τραγικό συμβάν με τον θάνατο των δύο μαθητριών Λυκείου της περιοχής του.

Ο δήμαρχος Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, ζήτησε μεταξύ άλλων, τη συνδρομή του υπουργείου «προκειμένου να κηρυχθεί όλη η χώρα σε τριήμερο πένθος».

Παράλληλα, αιτήθηκε «την ευρύτερη στήριξη του 5ου Λυκείου που φοιτούσαν τα δύο 17χρονα κορίτσια» και «να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και για τα παιδιά που έχουν βιώσει αυτό το τραγικό γεγονός να εξασφαλιστεί και κάποια μοριοδότηση. Με πλήρη σεβασμό προς όλα τα παιδιά που δίνουν τον ίδια αγώνα, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να αναγνωριστεί η εξαιρετική αυτή συνθήκη για τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα».

Ο δήμαρχος στην επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, προσθέτει ότι «το αίτημα αυτό δεν αποσκοπεί στην άνιση μεταχείριση, αλλά στην αποκατάσταση μιας αντικειμενικά άνισης αφετηρίας, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές καλούνται να εξεταστούν υπό συνθήκες έντονου ψυχικού τραύματος».

