Το μυστήριο του κουμπαρά: Δεκάδες πολύχρωμα «γουρουνάκια» ξεβράζονται στις ακτές του Τέξας

Snapshot Περισσότεροι από 50 πολύχρωμοι κουμπαράδες ξεβράστηκαν σε παραλίες του Νότιου Τέξας, χωρίς να είναι σαφές από πού προέρχονται.

Οι κουμπαράδες πιθανόν προέρχονται από χώρες της Νότιας Αμερικής ή της Καραϊβικής και ενδέχεται να χάθηκαν λόγω διαρροής φορτίου ή ατυχήματος εμπορευματοκιβωτίου.

Οι περισσότερες κουμπαράδες έχουν χαρακιές που δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν και πετάχτηκαν, ενώ μερικές φαίνεται να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Όλοι οι κουμπαράδες ήταν άδειοι και επέπλεαν εύκολα, χωρίς να βρεθεί κανένα κέρμα μέσα τους.

Το μυστήριο παραμένει ανεξιχνίαστο, με τον θαλάσσιο βιολόγο να προτείνει χιουμοριστικά ότι ο Κόλπος «μαζεύει χρήματα για κάτι μεγάλο». Snapshot powered by AI

Με έναν ακόμα γρίφο παλεύει το Τέξας, όταν ένας συλλέκτης αντικειμένων μάζεψε από τις παραλίες πάνω από 50 κουμπαράδες, 14 μόνο σε μία ημέρα, που ξεβράστηκαν στην ακτή από τον Κόλπο της Αμερικής, αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος από πού προέρχονται.

Ο Τζέις Τάνελ, θαλάσσιος βιολόγος στο Ινστιτούτο Ερευνών Χαρτ, ανακάλυψε φέτος 60 πολύχρωμους κουμπαράδες σε διάφορες παραλίες του Νότιου Τέξας. Υποψιάζεται ότι τα πέταξαν δυσαρεστημένοι αγοραστές — ή ότι έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος.

Όπως είπε στο 12NewsNow, τόσο αυτά που βρήκε, όσο και εκείνα που βρέθηκαν από άλλους συλλέκτες στη χερσόνησο Bolivar και στο νησί South Padre, προέρχονται από χώρες της Νότιας Αμερικής ή της Καραϊβικής.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το «τσουνάμι» από πλαστικούς μουμπαράδες μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαρροής φορτίου ή ατυχήματος εμπορευματοκιβωτίου — αλλά είπε ότι τα σημάδια στα αντικείμενα μπορεί να αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επίλυση του μυστηρίου.

«Μόλις χρησιμοποιηθούν, θα παρατηρήσετε ότι έχουν πολλές χαρακιές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βγάλεις τα χρήματα, οπότε οι άνθρωποι τα πετάνε, είτε απευθείας στη θάλασσα είτε στην ξηρά», δήλωσε ο Τάνελ.

Μερικά φαινόταν να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, σαν να είχαν πεταχτεί αμέσως μετά την αγορά ή ακόμα και από τους ίδιους τους διανομείς.

Οι κουμπαράδες επέπλεαν εύκολα επειδή ήταν άδειοι, ενώ δεν βρέθηκε ούτε ένα σεντ σε κανένα από τα 60 «γουρουνάκι» και προειδοποίησε τους επίδοξους κυνηγούς θησαυρών να μην έχουν μεγάλες προσδοκίες.

Αλλά το μυστήριο της κατά συρροή εμφάνισης των κουμπαράδων παραμένει με τον Τάνελ να δίνει μία χιουμοριστική εξήγηση: «Ίσως ο Κόλπος απλά μαζεύει χρήματα για κάτι μεγάλο, έναν κουμπαρά τη φορά».