Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε κοσμηματοπωλείο - Σοβαρές ζημιές στο κατάστημα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:15, μόλις μία ώρα αφότου είχε κλείσει το κατάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με τους πυροσβέστες να κόβουν τα ρολά της επιχείρησης για να καταφέρουν να επέμβουν. Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και των υλικών, οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στο εσωτερικό του.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζει τα αίτια της πυρκαγιάς, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν βραχυκύκλωμα.

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, Επαμεινώνδας Γαλάνης, μιλώντας στο patrisnews, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Χθες διαπιστώθηκε ότι χτυπούσε ο συναγερμός. Όταν έφυγα από το μαγαζί, όλα λειτουργούσαν σωστά. Αφού επέστρεψα στο σπίτι και ξάπλωσα, με ενημέρωσε η σύζυγός μου ότι με πήραν τηλέφωνο γιατί χτυπούσε ο συναγερμός. Μπήκα να ελέγξω τις κάμερες και είδα ότι όλα φαίνονταν καλά, καθώς η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ταβάνι και δεν ήταν ορατή. Λίγο αργότερα, με ξύπνησε πάλι η γυναίκα μου και μου είπε ότι το μαγαζί έχει πιάσει φωτιά και ότι βρίσκεται ήδη εκεί η Πυροσβεστική. Κατεβήκαμε αμέσως. Η πρώτη εικόνα που σχηματίσαμε –αν και δεν έχει βγει ακόμα το επίσημο πόρισμα– είναι ότι πρόκειται για βραχυκύκλωμα στο ταβάνι.

Η ζημιά δεν είναι ολοκληρωτική, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Ένα μεγάλο μέρος του καταστήματος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ευτυχώς όμως όχι τα προϊόντα. Το ντεκόρ, το οποίο το 1985 είχε κοστίσει 5 εκατομμύρια δραχμές, χρειάζεται πλέον επιδιόρθωση κατά 50%. Πρόκειται για ένα παλιό, ιστορικό μαγαζί στο κέντρο της Ολυμπίας, επί της οδού Πραξιτέλους Κονδύλη, το οποίο λειτουργεί από το 1961».

Διαβάστε επίσης