Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε κοσμηματοπωλείο - Σοβαρές ζημιές στο κατάστημα

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε κοσμηματοπωλείο - Σοβαρές ζημιές στο κατάστημα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:15, μόλις μία ώρα αφότου είχε κλείσει το κατάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με τους πυροσβέστες να κόβουν τα ρολά της επιχείρησης για να καταφέρουν να επέμβουν. Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και των υλικών, οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στο εσωτερικό του.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζει τα αίτια της πυρκαγιάς, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν βραχυκύκλωμα.

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, Επαμεινώνδας Γαλάνης, μιλώντας στο patrisnews, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Χθες διαπιστώθηκε ότι χτυπούσε ο συναγερμός. Όταν έφυγα από το μαγαζί, όλα λειτουργούσαν σωστά. Αφού επέστρεψα στο σπίτι και ξάπλωσα, με ενημέρωσε η σύζυγός μου ότι με πήραν τηλέφωνο γιατί χτυπούσε ο συναγερμός. Μπήκα να ελέγξω τις κάμερες και είδα ότι όλα φαίνονταν καλά, καθώς η φωτιά είχε ξεκινήσει από το ταβάνι και δεν ήταν ορατή. Λίγο αργότερα, με ξύπνησε πάλι η γυναίκα μου και μου είπε ότι το μαγαζί έχει πιάσει φωτιά και ότι βρίσκεται ήδη εκεί η Πυροσβεστική. Κατεβήκαμε αμέσως. Η πρώτη εικόνα που σχηματίσαμε –αν και δεν έχει βγει ακόμα το επίσημο πόρισμα– είναι ότι πρόκειται για βραχυκύκλωμα στο ταβάνι.

Η ζημιά δεν είναι ολοκληρωτική, αλλά είναι πολύ μεγάλη. Ένα μεγάλο μέρος του καταστήματος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ευτυχώς όμως όχι τα προϊόντα. Το ντεκόρ, το οποίο το 1985 είχε κοστίσει 5 εκατομμύρια δραχμές, χρειάζεται πλέον επιδιόρθωση κατά 50%. Πρόκειται για ένα παλιό, ιστορικό μαγαζί στο κέντρο της Ολυμπίας, επί της οδού Πραξιτέλους Κονδύλη, το οποίο λειτουργεί από το 1961».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τουρκία: «Μονομερείς ενέργειες δεν έχουν διεθνή εφαρμογή»

15:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Akylas ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνιση του στην ΕΡΤ

15:49ANNOUNCEMENTS

Πέντε λόγοι για να μην χάσεις το live των Clutch

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα 24 ετών αποκαλύπτει τον εφιάλτη με το μεγάλο στήθος της και τις 5 απορρίψεις για επέμβαση

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Το κόλπο με το μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι Γερμανοί για να δροσίζουν τα σπίτια τους

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Φωτιά σε κοσμηματοπωλείο - Σοβαρές ζημιές στο κατάστημα

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 13 άτομα συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα

15:31LIFESTYLE

Η μελαχρινή Πάρις Χίλτον - Η τολμηρή μεταμόρφωσή της

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι - Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» όσες απομένουν για το 2026 και ποιες είναι τριήμερα

15:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χανιά: Στη φυλακή ο 47χρονος για την κακοποίηση του γιου του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έμπολα επιστρέφει με το σπάνιο στέλεχος Bundigio: Τo «καταστροφικό» χρονικό κενό για την επιδημία

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση της ΝΔ»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι - Συνελήφθη ένας άνδρας - Σε εξέλιξη οι έρευνες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικοι διακινητές πίσω από την άφιξη 46 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποφάσεις για φρεγάτες Bergamini και MEKO - Επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο - Σε επόμενη συνεδρίαση οι αποφάσεις για την «ασπίδα του Αχιλλέα»

14:53WHAT THE FACT

Το μυστήριο του κουμπαρά: Δεκάδες πολύχρωμα «γουρουνάκια» ξεβράζονται στις ακτές του Τέξας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό βίντεο από το τροχαίο στην Αφάντου της Ρόδου που σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη - Η BMW που τις εμβόλισε κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

10:29LIFESTYLE

Eurovision: Οσμή σκανδάλου - Η EBU ρώτησε το μεσημέρι του τελικού τη Βουλγαρία αν μπορεί να κάνει τη διοργάνωση

15:11LIFESTYLE

Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: «Δολοφονημένη» φοιτήτρια επανήλθε στη ζωή 31 χρόνια αργότερα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Νεκρός υπάλληλος από έκρηξη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποφάσεις για φρεγάτες Bergamini και MEKO - Επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο - Σε επόμενη συνεδρίαση οι αποφάσεις για την «ασπίδα του Αχιλλέα»

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εφιαλτικές διακοπές για Ελληνίδες τουρίστριες - Κατέρρευσε γείσο μπαλκονιού στα κεφάλια τους - Διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι - Συνελήφθη ένας άνδρας - Σε εξέλιξη οι έρευνες

13:22LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Στο πλευρό του η αδελφή του - «Οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στο μνημόσυνο της Μυρτούς - Έφτιαξαν φωτογραφία που την απεικονίζει σαν άγγελο

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βρέθηκαν οι σοροί 4 αγνοούμενων δυτών από την Ιταλία

15:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ