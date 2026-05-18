Eurovision 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Akylas ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνιση του στην ΕΡΤ

Με μια ανάρτησή του στο Instagram, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, Akylas, θέλησε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έδωσε το «παρών» στην προγραμματισμένη σημερινή εμφάνισή του στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».

Ο ίδιος εξήγησε πως ξύπνησε με πυρετό και για αυτό τον λόγο δεν κατάφερε να παρευρεθεί στο στούντιο της ΕΡΤ για να μοιραστεί τις σκέψεις και την εμπειρία του από τη φετινή Eurovision, όπου κατάφερε να κατακτήσει τη 10η θέση.

Τέλος, ανανέωσε το ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό για το πρωί της Πέμπτης 21 Μαϊου.

«Καλημέρα καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο!

Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.

Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα που μου στέλνετε (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω ακόμα όλα). Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο @prwianseEidon για την Πέμπτη 21/5», έγραψε ο ίδιος.

