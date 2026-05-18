Όργιο φημών για «διαζύγιο» Ζελένσκι - Διαψεύδουν οι Ουκρανοί ότι η Ολένα ελέγχεται για διαφθορά

Ρωσικά δημοσιεύματα βάζουν στο επίκεντρο των ερευνών διαφθοράς Ουκρανών αξιωματούχων την Πρώτη Κυρία - Για προπαγάνδα κάνει λόγο το Κίεβο και διαψεύδει οποιαδήποτε έρευνα εναντίον της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε αυτή τη φωτογραφία που παραχώρησε το Γραφείο Τύπου του Προέδρου της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα καταθέτουν λουλούδια κατά τη διάρκεια τελετής για την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης στον Αγώνα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σε χώρο μνήμης των βετεράνων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε πάρκο μνήμης στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025

  • Ρωσικά μέσα ισχυρίστηκαν ότι η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, ελέγχεται για διαφθορά και ότι το ζευγάρι Ζελένσκι ετοιμάζεται για διαζύγιο, κάτι που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τις ουκρανικές αρχές.
  • Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως μέρος εκστρατείας παραπληροφόρησης από ρωσικά και φιλορωσικά μέσα με στόχο την αποδυνάμωση των ουκρανικών θεσμών.
  • Ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Andriy Yermak, συνελήφθη για διαφθορά αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3 εκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας περαιτέρω αντιδράσεις.
  • Η υπόθεση διαφθοράς συνδέεται με την κατασκευή της ελίτ εξοχικής πόλης "Dynasty" κοντά στο Κίεβο, όπου αναφέρθηκαν συζητήσεις που ανέφεραν και τη σύζυγο του προέδρου χωρίς επίσημες επιβεβαιώσεις.
  • Οι ουκρανικές αρχές καλούν το κοινό και τα μέσα να επαληθεύουν τις πληροφορίες και να αποφεύγουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που προέρχονται από ρωσικές πηγές.
Η υπόθεση της διαφθοράς στην Ουκρανία, όπου εμπλέκεται το «δεξί χέρι» και στενός φίλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει πάρει περίεργες διαστάσεις τις τελευταίες ώρες, καθώς ρωσικά δημοσιεύματα ισχυρίζονται πως η Πρώτη Κυρία, Ολένα ελέγχεται για διαφθορά, και πηγαίνοντας ένα βήμα παρά πέρα πως το ζευγάρι ετοιμάζεται για «διαζύγιο» ώστε να διασωθεί.

Η Ουκρανία και οι υπηρεσίες καταπολέμησης μαύρου χρήματος έσπευσαν να διαψεύσουν, ότι η Ολένα βρίσκεται υπό έλεγχο.

Επίσης σε δημοσιεύσεις στο κοινωνικό δίκτυο X γίνεται επίκληση πληροφοριών, χωρίς καμία επιβεβαίωση, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να θυσιάσει τη σύζυγό του για να κρύψει τη συμμετοχή του στη διαφθορά στην κορυφή της πυραμίδας».

Επίσης, τα δημοσιεύματα επισημαίνουν τους μακροχρόνιους στενούς δεσμούς της Πρώτης Κυρίας με τον πρώην επικεφαλής του γραφείου του Zelensky, Andriy Yermak, και άλλα βασικά πρόσωπα από τον στενό της κύκλο, που κατηγορούνται για διαφθορά. Επιπλέον, η σύζυγος του ηγέτη του Κιέβου εμφανίστηκε στις ηχογραφήσεις του Timur Mindich, συζητώντας και λαμβάνοντας αποφάσεις για τις πληρωμές.

Ο Andriy Yermak συνελήφθη στις 14 Μαΐου και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3 εκατομμυρίων δολαρίων την οποία κατέβαλε άγνωστος.

Ηχηρή διάψευση από NABU

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς ότι η σύζυγος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται υπό έρευνα από τις αρχές, ανακοίνωσε η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι υπάρχει ένα «κύμα παραπληροφόρησης» στα «ρωσικά και φιλορωσικά μέσα ενημέρωσης» σχετικά με υποτιθέμενες έρευνες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς για την πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα.

Σε αυτή τη φωτογραφία που παραχώρησε το Γραφείο Τύπου του Προέδρου της Ουκρανίας, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεξιά, και η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα κρατούν κεριά για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της ρωσικής κατοχής σε ένα μνημείο στην πόλη Μπούχα, βορειοδυτικά του Κιέβου, στην Ουκρανία, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025, με την ευκαιρία της τρίτης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης

«Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αληθινές... Τέτοιες διαρροές πληροφοριών αποτελούν μέρος μιας συστηματικής εκστρατείας παραπληροφόρησης από το επιτιθέμενο κράτος με στόχο την απαξίωση των ουκρανικών θεσμών, την υπονόμευση της εμπιστοσύνης στις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, την αποσταθεροποίηση της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης και την αποδυνάμωση της ενότητας της Ουκρανίας ενόψει ενός πολέμου πλήρους κλίμακας.

«Προτρέπουμε τους πολίτες και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να επαληθεύουν τις πληροφορίες, να χρησιμοποιούν επίσημες πηγές και να μην συμβάλλουν στη διάδοση χειρισμών και πλαστών που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία ως στοιχείο του πολέμου πληροφοριών κατά της Ουκρανίας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πώς εμπλέκεται η Ολένα

Η Μόσχα έχει συχνά κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί την παραπληροφόρηση ως εργαλείο, με φιλορωσικούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο να διαδίδουν συχνά ψευδείς ισχυρισμούς για αξιωματούχους στο Κίεβο.

Το θέμα με την Ολένα προέκυψε με φόντο μια υπόθεση διαφθοράς σχετικά με την κατασκευή της ελίτ εξοχικής πόλης "Dynasty" κοντά στο Κίεβο. Στα δημοσιευμένα υλικά για την υπόθεση Μίντιτς, όπως έγραψαν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, έγιναν συζητήσεις για πολλά σπίτια, ένα από τα οποία συνδέθηκε με κάποιον «Βόβα». Μετά από αυτό, εμφανίστηκαν εκδοχές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το πιθανό ενδιαφέρον της NABU και της SAP για τη σύζυγο του Ζελένσκι.

