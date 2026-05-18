Πατήσια: Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το εργατικό δυστύχημα - Συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζονται οι έρευνες που οδήγησαν στον θάνατο τον 52χρονο σε υποσταθμό ρεύματος στα Πατήσια.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη θλίψη του για το εργατικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στον υποσταθμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ:

Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

